Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 89-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Там подтвердили более ранние сообщения о том, что в результате взрыва в подъезде дома пострадал сам мэр, а также двое его охранников. Самодельное взрывное устройство было заложено в электрощитовом шкафу.
В адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы после того, как он занял пророссийскую сторону, уточнили в СК, сославшись при этом на данные местных правоохранительных органов.
Европа должна создать свои вооруженные силы и укрепить свой оборонный потенциал, который уже истощен из-за оказания военной помощи Украине, предложил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Европа «находится в опасности», а в нынешнем виде ее система безопасности имеет «пробелы», считает он.
«Истощенные запасы в результате военной поддержки, которую мы предоставили Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков», — написал дипломат.
Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут продолжиться только после того, как российские войска покинут территорию Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», — сказал Подоляк.
«Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. <...> Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет», — сказал он.
По словам главы делегации, украинские представители не подтвердили ранее согласованный проект договора.
РБК подвел главные итоги третьего месяца специальной военной операции России на Украине.
Возглавляющий российскую делегацию на переговорах помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Россия «никогда не отказывалась от переговоров» с Украиной, их замораживание — «полностью инициатива Украины».
Он пояснил, что для того, чтобы произошла встреча президентов России и Украины, нужны «документы высокой степени готовности».
«Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — сказал Мединский.
Матеуш Моравецкий призвал Норвегию делиться. Он сказал, что страна получает «гигантскую прибыль» от экспорта нефти и газа. На встрече с польской молодежью он предложил аудитории «писать своим молодым друзьям в Норвегии», чтобы те поделились нефтяными деньгами.
Урегулировать конфликт попробует и президент Сенегала Маки Салл. Он заявил, что в качестве председателя Африканского союза намерен посетить Москву и Киев в ближайшее время.
«Очевидно, мы хотим мира», — приводит его слова Reuters.
Варшава готова сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Евросоюза, заявил польский президент Анджей Дуда во время выступления в Верховной раде. Президент Польши добавил, что только Украина вправе определять собственное будущее, указав на появившиеся «тревожные голоса», которые призывают Киев подчиниться требованиям Москвы. «Если Украина будет принесена в жертву <...> экономике или политическим амбициям — даже сантиметру ее территории — это будет огромным ударом не только для украинского народа, но и для всего западного мира», — уверен он.
Дуда предложил подписать новый украинско-польский договор о добрососедстве. Он также заверил, что украинские граждане, прибывшие из-за действий России в Польшу, не являются для страны беженцами. Он подчеркнул: «Это наши гости».
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления поблагодарил польский сейм за принятие закона о помощи украинским гражданам.
Любой шаг Евросоюза в сторону эмбарго на российскую нефть станет «шоком для всех», предупредил бывший глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Он полагает, что Брюссель уже послал «четкий сигнал», введя санкции, усиливать ограничения нет необходимости.
Алекперов пояснил, что Москве в случае принятия эмбарго придется сократить добычу — быстро перенаправить поставки на другие рынки в таких объемах будет невозможно. А ЕС не сможет в ближайшее время найти замену такому экспортеру, как Россия.
«Военные конфликты могут завершиться быстро, а энергетическая конфигурация мира создана десятилетиями инвестиций и трудом многих поколений профессионалов», — отметил предприниматель, добавив, что «не нужно подрывать или разрушать это». В противном случае страны ожидает
тяжелейший энергетический кризис «с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка».
Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным, сообщил в Telegram мэр города Алексей Копайгородский. По словам последнего, президенты обсудят «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений» с акцентом на Союзное государство, а также международную и региональную повестку.
На территорию Белоруссии заходят украинские диверсионно-разведывательные группы, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.
«Смотрите, что творится на южных рубежах Беларуси, на территории некогда дружественной нам братской Украины. Сегодня группировка вооруженных сил на ровенском направлении составляет около 10,5 тыс. человек, на черниговском — 4,5 тыс., на киевском — более 5 тыс. Идет инженерное оборудование участков украинской границы вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — сказал он.
Помимо этого он рассказал, что за последние два года группировки войск на территории Польши, Литвы и Латвии увеличилась в два раза и составляют 37,5 тыс. человек.
Вопрос о конфискации активов россиян, попавших под международные санкции, в пользу Украины подлежит дискуссии, заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер. Он считает, что российских предпринимателей следует убеждать добровольно «вносить лепту в выплату репараций Украине».
Линдер подчеркнул: «Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности». «По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию <...> Я бы хотел принять в ней участие», — резюмировал глава Минфина Германии.
Российские власти критикуют аресты активов российских бизнесменов. Возможную конфискацию российских активов Дмитрий Песков называл «незаконным, вопиющим» решением, отметив, что Москве придется на это ответить.
Верховная рада одобрила выход Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соглашение предусматривало, что государства будут содержать и обустраивать воинские захоронения и памятники.
Также парламент денонсировал соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения.
«Страна.UA» сообщила, что Верховная рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на Украине до 23 августа. Но в Раде это позднее опровергли. «По состоянию на 14:00 Верховная рада не приступила к рассмотрению вопросов продления военного положения. Но мы благодарны, что вы верите в то, что указы президента поддержат 300 депутатов, надеемся, будет и больше», — сообщили в парламенте.
Стремление Финляндии и Швеции войти в НАТО является «очень тревожной тенденцией», заявил посол по особым поручениям российского МИДа, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он называет эту тенденцию «превращением Арктического региона в интернациональный театр военных действий». Россию это «не может не беспокоить», добавил дипломат.
Утренний брифинг Минобороны России:
- Ракетами воздушного базирования в ДНР и ЛНР нанесены удары по трем пунктам управления и 13 районам с живой силой и техникой ВСУ, четырем складам боеприпасов.
- Авиация атаковала три пункта управления, 26 районов с живой силой и техникой ВСУ. Уничтожен склад с боеприпасами у Красного Лимана. Убиты 210 украинских бойцов, выведены из строя 38 единиц военной техники.
- Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях. В Харьковской области также перехвачены два снаряда РСЗО "Смерч".
- Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 538 районам с живой силой и военной техникой, 41 пункту управления, 76 артиллерийским и минометным подразделениям, станции РЭБ «Буковель» в Николаевской области.
По оценкам Москвы, с начала российской спецоперации потери Украины составили 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3077 единиц специальной военной автомобильной техники.
Мир становится все более нестабильным, а великие державы планируют изменить глобальный порядок, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте. В числе великих держав он назвал Россию и Китай.
США уже не является мировой державой, которой никто не может бросить вызов, посчитал Милли. В Европе Соединенные Штаты сталкиваются с «российской агрессией», а в Азии — с резким экономическим и военным ростом Китая, ядерными и ракетными угрозами Северной Кореи, на Ближнем Востоке и в Африке — «нестабильностью, исходящей от террористов», объяснил он.
«В мире, в который вы вступаете, потенциально может произойти серьезный международный конфликт между великими державами. И вероятность этого события увеличивается, а не уменьшается», — сказал Милли курсантам.
Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюса, сообщил командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник Сергей Каракаев.
«За счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться. От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — сказал он.
По словам Каракаева, в ближайшие десятилетия «вряд ли возможно» создать средства для перехвата российской ракеты.