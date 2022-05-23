Возглавляющий российскую делегацию на переговорах помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Россия «никогда не отказывалась от переговоров» с Украиной, их замораживание — «полностью инициатива Украины».

Он пояснил, что для того, чтобы произошла встреча президентов России и Украины, нужны «документы высокой степени готовности».

«Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — сказал Мединский.