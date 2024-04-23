Будапешт не одобрит выделение нового транша помощи Украине от ЕС в размере €2 млрд, пока Киев не прекратит «дискриминацию» венгерских компаний, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто напомнил, что венгерский OTP Bank в мае 2023 года попал в украинский список «спонсоров войны» (позже его исключили из перечня) за продолжение работы в России. По его словам, теперь украинские власти хотят отозвать лицензию на местное распространение ряда лекарств от венгерской компании Gedeon Richter.