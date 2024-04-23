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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 790-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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08:39

Суд приговорил 37-летнего жителя Кемерово к девяти годам лишения свободы по делу о госизмене и терроризме, передает ТАСС.

Мужчину задержали летом прошлого года. По версии следствия, он пытался выехать на территорию Украины, чтобы затем присоединиться к ВСУ.

08:36

Системы ПВО в течение ночи сбили в Белгородской области четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», сообщили в Минобороны.

08:35

Великобритания передаст Украине вооружения на сумму £500 млн (около $620 млн), что станет крупнейшим в истории страны пакетом военной помощи, заявил премьер-министр Риши Сунак.

В пакет помощи войдут 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Кроме того, Киеву планируется передать ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow, их дальность полета составляет около 250 км.

08:26

Будапешт не одобрит выделение нового транша помощи Украине от ЕС в размере €2 млрд, пока Киев не прекратит «дискриминацию» венгерских компаний, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто напомнил, что венгерский OTP Bank в мае 2023 года попал в украинский список «спонсоров войны» (позже его исключили из перечня) за продолжение работы в России. По его словам, теперь украинские власти хотят отозвать лицензию на местное распространение ряда лекарств от венгерской компании Gedeon Richter.

08:22

Бывший президент США Дональд Трамп в должности главы государства часто критиковал Украину за коррупцию, а также поддерживал «претензии России на части страны», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших сотрудников президентской администрации.

По данным издания, на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами политик неоднократно называл Украину «полностью коррумпированной» страной и «полной ужасных людей».

08:21

Президент Украины Владимир Зеленский поручил перераспределить системы противовоздушной обороны там, где это возможно. Ранее он говорил, что Киеву нужно больше систем ПВО и ракет для них.

08:18

США готовят новый пакет помощи Украине, он, как ожидается будет намного больше предыдущего на $300 млн, который был предоставлен в марте, пишет Politico.

По данным газеты, в новую партию вооружений войдут бронетехника, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые автомобили HMWWV (Humvee), бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы. Также там будут артиллерия и снаряды для ПВО.

08:17

В Киеве ночью прогремели взрывы, глава военной администрации Сергей Попко особщал, что работало ПВО, призывал граждан перейти в укрытия. Воздушная тревога объявлялась в Киевской области.

В ночь на 23 апреля взрыв также прозвучал в Одессе, объявлялась воздушная тревога, глава областной администрации Олег Кипер призывал жителей перейти в укрытия.

08:07

В Верховной раде обсуждают переименование 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику «российской имперской политики» или не соответствуют стандартам украинского языка, сообщает «РБК-Украина».

Так, Новомосковск (Днепропетровская область) планируется переименовать в Самар, Червоноград (Львовская область) – в Шептицкий, Южноукраинск (Николаевская область) – в Гард, Первомайск (Николаевская область) – в Ольвиополь, Южный (Одесская область) – в Порт-Анненталь.

Вчера 23:19

Украинские консульства с 23 апреля прекратят предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения на Украину, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

Издание отмечает, что консульские действия приостановят «с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и наличия военно-учетных документов».

Вчера 22:22

В Харькове произошли взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воздушная тревога действует в большей части регионов Украины, включая Киев и область, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Черниговскую области.

Вчера 21:15

Вчера 20:28

Прокуратура Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении производителя строительных материалов Knauf, который объявил об уходе из России на фоне сообщений об участии в восстановлении Мариуполя.

Представитель прокуратуры сказал, что пока «первоначальных подозрений в отношении сотрудников компании Knauf нет».

22 апреля Knauf объявила о своем решении передать российский бизнес местному менеджменту «на фоне текущих событий». Компания уточнила, что собирается «передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт, под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников». В апреле в немецкой передаче Monitor заявили, что строительные материалы Knauf применялись на стройках в Мариуполе.

Вчера 20:01

Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор.

Байден пообещал подписать законопроект о предложении финансирования помощи Украине, одобренный палатой представителей, как только его утвердит сенат, сообщила пресс-служба украинского президента. По словам Зеленского, они обсудили первый пакет оборонной помощи, который будет предоставлен Украине после принятия закона.

В сообщении Белого дома говорится, что США быстро предоставят «значительные» новые пакеты помощи после вступления закона в силу.

В Кремле ранее заявили, что продолжение военной поддержки Украины еще больше обогатит Вашингтон и разорит Киев.

Вчера 19:22

В Петербурге предложили запретить публикацию фото и видео последствий применения беспилотников, проект постановления размещен на сайте губернатора.

Кроме того, планируется запретить распространение фото и видео, которые «способствуют раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Министерства обороны, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон».

Вчера 18:28

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о проблемах с телевещанием в городе после падения в результате обстрела верхушки телебашни. Также он предупредил о возможной эвакуации семей с детьми в Харьковском и Богодуховском районах области.

Вчера 17:44

Издание «Страна.ua» опубликовало в своем телеграм-канале видео с падением верхней части телевышки в Харькове.

Video

Вчера 17:29

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу объяснил снижение возраста мобилизации тем, что молодежь разбирается в технологиях, а это необходимо для ведения современного конфликта. По его словам, Вооруженным силам Украины нужны в том числе операторы дронов (включая морские), специалисты по киберзащите.

Вчера 17:14

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что его страна может поставить систему ПВО Patriot Украине. Всего Швеция располагает четырьмя подобными системами.

Вчера 16:48

Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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