Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 790-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Суд приговорил 37-летнего жителя Кемерово к девяти годам лишения свободы по делу о госизмене и терроризме, передает ТАСС.
Мужчину задержали летом прошлого года. По версии следствия, он пытался выехать на территорию Украины, чтобы затем присоединиться к ВСУ.
Системы ПВО в течение ночи сбили в Белгородской области четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», сообщили в Минобороны.
Великобритания передаст Украине вооружения на сумму £500 млн (около $620 млн), что станет крупнейшим в истории страны пакетом военной помощи, заявил премьер-министр Риши Сунак.
В пакет помощи войдут 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Кроме того, Киеву планируется передать ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow, их дальность полета составляет около 250 км.
Будапешт не одобрит выделение нового транша помощи Украине от ЕС в размере €2 млрд, пока Киев не прекратит «дискриминацию» венгерских компаний, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто напомнил, что венгерский OTP Bank в мае 2023 года попал в украинский список «спонсоров войны» (позже его исключили из перечня) за продолжение работы в России. По его словам, теперь украинские власти хотят отозвать лицензию на местное распространение ряда лекарств от венгерской компании Gedeon Richter.
Бывший президент США Дональд Трамп в должности главы государства часто критиковал Украину за коррупцию, а также поддерживал «претензии России на части страны», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших сотрудников президентской администрации.
По данным издания, на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами политик неоднократно называл Украину «полностью коррумпированной» страной и «полной ужасных людей».
Президент Украины Владимир Зеленский поручил перераспределить системы противовоздушной обороны там, где это возможно. Ранее он говорил, что Киеву нужно больше систем ПВО и ракет для них.
США готовят новый пакет помощи Украине, он, как ожидается будет намного больше предыдущего на $300 млн, который был предоставлен в марте, пишет Politico.
По данным газеты, в новую партию вооружений войдут бронетехника, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые автомобили HMWWV (Humvee), бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы. Также там будут артиллерия и снаряды для ПВО.
В Киеве ночью прогремели взрывы, глава военной администрации Сергей Попко особщал, что работало ПВО, призывал граждан перейти в укрытия. Воздушная тревога объявлялась в Киевской области.
В ночь на 23 апреля взрыв также прозвучал в Одессе, объявлялась воздушная тревога, глава областной администрации Олег Кипер призывал жителей перейти в укрытия.
В Верховной раде обсуждают переименование 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику «российской имперской политики» или не соответствуют стандартам украинского языка, сообщает «РБК-Украина».
Так, Новомосковск (Днепропетровская область) планируется переименовать в Самар, Червоноград (Львовская область) – в Шептицкий, Южноукраинск (Николаевская область) – в Гард, Первомайск (Николаевская область) – в Ольвиополь, Южный (Одесская область) – в Порт-Анненталь.
Украинские консульства с 23 апреля прекратят предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения на Украину, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.
Издание отмечает, что консульские действия приостановят «с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и наличия военно-учетных документов».
В Харькове произошли взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воздушная тревога действует в большей части регионов Украины, включая Киев и область, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Черниговскую области.
Прокуратура Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении производителя строительных материалов Knauf, который объявил об уходе из России на фоне сообщений об участии в восстановлении Мариуполя.
Представитель прокуратуры сказал, что пока «первоначальных подозрений в отношении сотрудников компании Knauf нет».
22 апреля Knauf объявила о своем решении передать российский бизнес местному менеджменту «на фоне текущих событий». Компания уточнила, что собирается «передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт, под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников». В апреле в немецкой передаче Monitor заявили, что строительные материалы Knauf применялись на стройках в Мариуполе.
Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор.
Байден пообещал подписать законопроект о предложении финансирования помощи Украине, одобренный палатой представителей, как только его утвердит сенат, сообщила пресс-служба украинского президента. По словам Зеленского, они обсудили первый пакет оборонной помощи, который будет предоставлен Украине после принятия закона.
В сообщении Белого дома говорится, что США быстро предоставят «значительные» новые пакеты помощи после вступления закона в силу.
В Кремле ранее заявили, что продолжение военной поддержки Украины еще больше обогатит Вашингтон и разорит Киев.
В Петербурге предложили запретить публикацию фото и видео последствий применения беспилотников, проект постановления размещен на сайте губернатора.
Кроме того, планируется запретить распространение фото и видео, которые «способствуют раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Министерства обороны, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон».
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о проблемах с телевещанием в городе после падения в результате обстрела верхушки телебашни. Также он предупредил о возможной эвакуации семей с детьми в Харьковском и Богодуховском районах области.
Издание «Страна.ua» опубликовало в своем телеграм-канале видео с падением верхней части телевышки в Харькове.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу объяснил снижение возраста мобилизации тем, что молодежь разбирается в технологиях, а это необходимо для ведения современного конфликта. По его словам, Вооруженным силам Украины нужны в том числе операторы дронов (включая морские), специалисты по киберзащите.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что его страна может поставить систему ПВО Patriot Украине. Всего Швеция располагает четырьмя подобными системами.
Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове.