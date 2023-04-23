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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 424-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:00

Министры сельского хозяйства «Большой Семерки» (G7) призвали к «продлению, полному исполнению и расширению» зерновой сделки.

«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения», — говорится в документе, подписанном министрами G7.

В последний раз зерновую сделку продлили до 18 мая. Москва обвиняет страны Запада в неисполнении обязательств по снятию ограничений с российских сельхозтоваров.

09:01

Главное за ночь:

  • Бразилия не собирается кому-либо угождать своим мнением по конфликту на Украине, ее цель — побудить Москву и Киев начать переговоры, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции во время визита в Португалию.
  • Украина благодарна западным союзникам за предоставление военной помощи, но ей нужно в 10 раз больше, чтобы завершить конфликт в 2023 году, сообщил заместитель главы украинского МИДа, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник.
  • Кипр заблокировал банковские счета физлицам и организациям, которые помогали «российским олигархам» обходить санкции Великобритании и США, заявил финансовый комиссар республики Павлос Иоанну.



     
Вчера 20:01
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай рассказал, что работал в ЧВК «Вагнер» и проходил службу в зоне военной операции на Украине. О службе в частной военной компании сына Пескова под другим ФИО ранее сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Вчера 19:07
В локомотивном депо Мелитополя произошел взрыв, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, обвинил в произошедшем украинскую сторону.
Вчера 16:11
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. 
Вчера 16:08

Украине необходимо гарантировать право на самооборону, но в то же время следует пытаться добиться переговоров между Москвой и Киевом, заявил в интервью La Stampa министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Италия движется по двум основным направлениям. Первое — это помощь: мы должны гарантировать Украине право на самооборону. С другой стороны нужно постоянно и ежедневно пытаться создать стол для переговоров», — сказал министр. 

Вчера 14:41

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского склада боеприпасов в Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Вчера 12:04

Киев рискует потерять контроль над своим воздушным пространством из-за нехватки зенитных ракет, пишет The Times. Согласно слитым секретным документам Пентагона, Украина из-за заканчивающихся ракет может оказаться не в состоянии сдержать российские самолеты и потерять контроль над своим небом «уже в следующем месяце».

Вчера 10:12

В небе над Крымом отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет — глава Крыма Аксенов.

Вчера 09:52
Испания собирается «в ближайшие дни» поставить Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard, заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес. 
Вчера 08:54
Рыльский район Курской области утром попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, «зафиксировано больше 20 прилетов». При обстреле повреждены сети электроснабжения, обесточены деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка. Никто не пострадал.
Вчера 08:53
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то разрешит конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом.
21.04 22:04

Минюст пополнил реестр иноагентов. В реестр попали:

[🔹] Христо Грозев, журналист-расследователь Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России).

[🔹] Наталья Севец-Ермолина, журналист.

[🔹] Эльвира Вихарева, оппозиционер.

[🔹] Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника».[🔹] Журналистский проект «Адвокатская улица» .

21.04 20:46
Владимир Зеленский подписал закон, который делает условием для получения украинского гражданства сдачу экзаменов по основам Конституции, истории Украины и украинскому языку, передает УНН.
21.04 20:29

Пограничники сбили беспилотник в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. 

Он также опубликовал фото обломков дрона.

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

21.04 20:14

Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае, говорится на сайте театра. Вместо него 23 апреля покажут постановку «Ворон», а 24 мая — «Женитьбу». О причинах такого решения театр не сообщает.

По данным портала 78.ru, в середине апреля с заявлением в полицию обратился один из зрителей, который увидел в спектакле «Сирано де Бержерак» признаки дискредитации армии. Что именно в постановке стало поводом для обращения в правоохранительные органы, издание не уточняло.

 

21.04 19:55

Служба безопасности Украины показала фотографии последствий обстрела аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле прошлого года. Кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram

Накануне СБУ рассказала, что российская сторона получила сведения о размещении на этом аэродроме самолетов и военных из-за «самовольных действий отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины».

По данным ведомства, в результате удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя ВСУ, а взлетная полоса, здания и другая техника получили «значительные повреждения».

21.04 19:27

Танки Abrams способны оказать влияние на ход конфликта на Украине, но не способны переломить его в корне, признал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [на Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает «серебряной пули» (единственного эффективного решения. — РБК)», — сказал Милли.

21.04 19:06

Вашингтон примет на вооружение новые методы борьбы с обходом антироссийских санкций, сообщил в интервью Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

По его словам, Минюст займется проверкой деятельности инвестиционных консультантов, хедж-фондов, юридических фирм и управляющих частным капиталом. Также в рабочей группе также изучают пути использования криптовалюты для маскировки транзакций, связанных с подсанкционными товарам, или для проведения переводов попавшим под ограничения лицам и компаниям.

Основная проблема – санкции против России соблюдают далеко не все. По словам Адамса, несмотря на то что американские и западноевропейские банки относительно хорошо соблюдают санкционные требования, «есть места в мире, где такой культуры не существуют».

21.04 18:43
Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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