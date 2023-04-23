Украине необходимо гарантировать право на самооборону, но в то же время следует пытаться добиться переговоров между Москвой и Киевом, заявил в интервью La Stampa министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Италия движется по двум основным направлениям. Первое — это помощь: мы должны гарантировать Украине право на самооборону. С другой стороны нужно постоянно и ежедневно пытаться создать стол для переговоров», — сказал министр.