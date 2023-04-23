Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 424-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Министры сельского хозяйства «Большой Семерки» (G7) призвали к «продлению, полному исполнению и расширению» зерновой сделки.
«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения», — говорится в документе, подписанном министрами G7.
В последний раз зерновую сделку продлили до 18 мая. Москва обвиняет страны Запада в неисполнении обязательств по снятию ограничений с российских сельхозтоваров.
Главное за ночь:
- Бразилия не собирается кому-либо угождать своим мнением по конфликту на Украине, ее цель — побудить Москву и Киев начать переговоры, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции во время визита в Португалию.
- Украина благодарна западным союзникам за предоставление военной помощи, но ей нужно в 10 раз больше, чтобы завершить конфликт в 2023 году, сообщил заместитель главы украинского МИДа, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник.
- Кипр заблокировал банковские счета физлицам и организациям, которые помогали «российским олигархам» обходить санкции Великобритании и США, заявил финансовый комиссар республики Павлос Иоанну.
Украине необходимо гарантировать право на самооборону, но в то же время следует пытаться добиться переговоров между Москвой и Киевом, заявил в интервью La Stampa министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
«Италия движется по двум основным направлениям. Первое — это помощь: мы должны гарантировать Украине право на самооборону. С другой стороны нужно постоянно и ежедневно пытаться создать стол для переговоров», — сказал министр.
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского склада боеприпасов в Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Киев рискует потерять контроль над своим воздушным пространством из-за нехватки зенитных ракет, пишет The Times. Согласно слитым секретным документам Пентагона, Украина из-за заканчивающихся ракет может оказаться не в состоянии сдержать российские самолеты и потерять контроль над своим небом «уже в следующем месяце».
В небе над Крымом отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет — глава Крыма Аксенов.
Минюст пополнил реестр иноагентов. В реестр попали:
[🔹] Христо Грозев, журналист-расследователь Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России).
[🔹] Наталья Севец-Ермолина, журналист.
[🔹] Эльвира Вихарева, оппозиционер.
[🔹] Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника».[🔹] Журналистский проект «Адвокатская улица» .
Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае, говорится на сайте театра. Вместо него 23 апреля покажут постановку «Ворон», а 24 мая — «Женитьбу». О причинах такого решения театр не сообщает.
По данным портала 78.ru, в середине апреля с заявлением в полицию обратился один из зрителей, который увидел в спектакле «Сирано де Бержерак» признаки дискредитации армии. Что именно в постановке стало поводом для обращения в правоохранительные органы, издание не уточняло.
Служба безопасности Украины показала фотографии последствий обстрела аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле прошлого года. Кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.
Накануне СБУ рассказала, что российская сторона получила сведения о размещении на этом аэродроме самолетов и военных из-за «самовольных действий отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины».
По данным ведомства, в результате удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя ВСУ, а взлетная полоса, здания и другая техника получили «значительные повреждения».
Танки Abrams способны оказать влияние на ход конфликта на Украине, но не способны переломить его в корне, признал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [на Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает «серебряной пули» (единственного эффективного решения. — РБК)», — сказал Милли.
Вашингтон примет на вооружение новые методы борьбы с обходом антироссийских санкций, сообщил в интервью Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.
По его словам, Минюст займется проверкой деятельности инвестиционных консультантов, хедж-фондов, юридических фирм и управляющих частным капиталом. Также в рабочей группе также изучают пути использования криптовалюты для маскировки транзакций, связанных с подсанкционными товарам, или для проведения переводов попавшим под ограничения лицам и компаниям.
Основная проблема – санкции против России соблюдают далеко не все. По словам Адамса, несмотря на то что американские и западноевропейские банки относительно хорошо соблюдают санкционные требования, «есть места в мире, где такой культуры не существуют».