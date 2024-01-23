Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 699-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Киеве и Харькове утром прогремели взрывы, воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что над городом работают системы ПВО. В Святошинском районе Киева загорелись автомобили. Мэр Виталий Кличко также сообщил о нескольких вызовах экстренных служб в Соломенский район.
МИД Великобритании смягчил запрет на посещение гражданами королевства Украины. Теперь посещать в случае необходимости можно четыре региона на западе страны: Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую.
Лавров заявил, что в случае прекращения Украиной военных действий будут сохранены сотни тысяч жизней тех, «кого сегодня киевская власть пытается отловить, как скот, на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за «демократические ценности».
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН, что в даркнете достаточно объявлений о продаже с Украины поставленного Западом оружия. «Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет», - цитирует его агентство ТАСС.
Третье за сегодняшний день село обстреляно со стороны ВСУ в Белгородской области. По словам Вячеслава Гладкова, Репяховка в Краснояружском районе подверглась атаке при помощи дрона-камикадзе. Пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая направила его в центральную районную больницу. Также посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.
Издание «Страна ua» сообщило о взрыве в Днепре.
ВСУ обстреляли поселок Красное в Шебекинском городском округе. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. «Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты следующих населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка», - написал он в Telegram.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ окраины села Дроновка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Различные повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: посечены кровля, фасад и заборы», - написал он в Telegram.
Дмитрий Медведев в Telegram отреагировал на указ Владимира Зеленского о российских землях, «исторически заселенных украинцами». «Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит».
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1000 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе 18 танков (из них один Leopard 2A5), шесть артиллерийских систем М777, САУ Krab, САУ Caesar, САУ Zuzana-2, САУ «Гвоздика», две САУ «Акация», две машины РСЗО «Град», боевая машина ЗРК «Стрела-10».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены атаки пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка, Синьковка;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка;
- на Донецком направлении отражены шесть атак в районе Клещеевки;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка, Приютное;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское, Пятихатки.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому телевидению заявил, что Украине следует пойти на компромисс и отказаться от части своей территории ради завершения конфликта. Он назвал нереальным уход российской армии из Крыма, Донецка и Луганска.
Владимир Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Он поручил правительству разработать «с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности» «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе исторически населенных ими землях» и внести его в СНБО. Среди таких земель Зеленский назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет понимания, как Дональд Трамп собирается урегулировать российско-украинский конфликт еще до вступления в должность. По его словам, никаких контактов на этот счет не было.
Дмитрий Песков назвал чудовищным актом терроризма удар по рынку в Донецке в воскресенье. «Используется неизбирательное вооружение, которое повлекло жертвы такого большого количества людей. Мы решительно это осуждаем. И, конечно же, будет продолжаться специальная военная операция с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности», - сказал он.
В Лимане (расположен на подконтрольной Киеву части Донбасса) военнослужащий Национальной гвардии Украины задержан за убийство четырех человек — двух женщин и двух полицейских, которые приехали по вызову, сообщает Государственное бюро расследований.
Как отмечается в сообщении, полицейских утром 21 января вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с силовиками пропала связь, поэтому на место отправили другую группу. Полицейские обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и двух женщин — пенсионерки и ее дочери.
По горячим следам был задержан военнослужащий Нацгвардии.
Владимир Зеленский внесет в Верховую раду законопроект, который введет возможность иметь множественное гражданство для украинцев.
По словам президента Украины, украинское гражданство смогут иметь «все этнические украинцы и их потомки из разных стран мира». Исключением будут те, кто имеют гражданство России.
Российские власти решили не передавать в Черноморский флот корабли Военно-морских сил Украины, которые оставались в Севастополе после 2014 года, а утилизировать их. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах Крыма.
«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — сказал собеседник агентства.
Как отмечает «РИА Новости», после присоединения Крыма к России украинские военные оставили на полуострове порядка 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», «Луцк», корабль управления «Славутич» и др. До 2023 года эти корабли находились в Севастополе под охраной.
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии, если нарушившие закон действовали из корыстных побуждений или по найму. Авторами законопроекта выступили 335 депутатов.
Документ предлагает изменения в ст. 104.1 УК, касающейся конфискации имущества, расширяя перечень преступлений, по которым эту меру можно применять. К ним предложено причислить деяния по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (207.3 УК) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК) из корыстных побуждений.
Позже председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в первом чтении эти поправки Госдума планирует рассмотреть в ближайшую среду.
ФСБ задержала жителя Новокузнецка, переводившего деньги на нужды ВСУ в целях приобретения военного снаряжения, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (максимальное наказание — до 20 лет или пожизненное лишение свободы).