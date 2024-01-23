В Лимане (расположен на подконтрольной Киеву части Донбасса) военнослужащий Национальной гвардии Украины задержан за убийство четырех человек — двух женщин и двух полицейских, которые приехали по вызову, сообщает Государственное бюро расследований.

Как отмечается в сообщении, полицейских утром 21 января вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с силовиками пропала связь, поэтому на место отправили другую группу. Полицейские обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и двух женщин — пенсионерки и ее дочери.

По горячим следам был задержан военнослужащий Нацгвардии.