Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 180-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минобороны России отчиталось об уничтожении около 200 украинских военных:
- Более 50 человек в Николаевской области;
- до 100 военных в районе Зайцева, Артемовска и Яковлевки (ДНР);
- до 30 бойцов в Запорожской области.
Также поражены восемь пунктов управления ВСУ, заявляет Минобороны России.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Биржевая цена газа на площадке ICE Futures превысила $3000 за 1 тыс. куб. м. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 16%, достигнув €287,29 за 1 МВт·ч, или $3016 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE на 11:17 мск.
Выше $3000 фьючерсы не торговались с 8 марта нынешнего года.
Мельник покинет Берлин 14 октября, после почти восьми лет в должности посла. «Я должен быть в Киеве до 15 октября, чтобы занять новую должность в министерстве иностранных дел», — уточнил дипломат.
«<...> если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет та линия, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров», — заявил он.
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022, сообщил РБК представитель Росавиации.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Заседание состоится 22 августа в Анкаре. На нем глава государства обсудит с правительством ситуацию на Украине и исполнение соглашения о «зерновом коридоре».
За сутки на территории ДНР погибли 2 человека, еще 19 ранены, сообщила территориальная оборона республики. Один из пострадавших наступил на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».
«Всего до начала учебного года в виде гуманитарной помощи от России будет обеспечена доставка 2 млн 513 тыс. экземпляров учебников для школ нашей республики», — рассказал он.
«Нет, я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем сильнее затягивается конфликт, тем сложнее будет прийти к дипломатическому решению», — отметил он.
Дипломат призвал ООН к более активному участию в урегулировании конфликта. Соглашение по зерну, к которому удалось прийти при посредничестве международной организации и Турции, по его мнению, является «единственным примером», когда ООН «сыграла практическую роль в попытках урегулирования», но «необходимо [делать] больше».
Вечером 21 августа у военного аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — написал он. Развожаев не уточнил, есть ли данные о пострадавших или разрушениях.
Он призвал местных жителей не снимать видео с работой систем ПВО и не выкладывать их в Сеть.
Через некоторое время системы ПВО сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. В районе мыса Херсонес также находится одноименный военный аэродром, который сейчас не действует. Он относится к Гагаринскому району Севастополя. На нем периодически проводятся полетные упражнения авиации Черноморского флота.
ВСУ попытались обстрелять Каховскую ГЭС и Новую Каховку, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, в городе не менее десяти раз сработала система ПВО.
Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом российской военной операции 24 февраля заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не присоединится к НАТО.
Со слов канцлера, во время беседы с Путиным он заверил его, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы Таким образом, пишет издание, Шольц отверг обвинения в том, что страны НАТО «не заботились об интересах безопасности России». Обсуждая с Путиным вопрос присоединения Украины к альянсу, канцлер заявил, что «этого не произойдет в ближайшие 30 лет».
Лидеры США, Великобритании, Германии и Франции выступили за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС на Украине и поддержали диалог о ее посещении миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в совместном заявлении.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц выразили твердую поддержку Украине, говорится в документе.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер хотел бы посетить Украину в августе либо осенью.
«Я обсуждаю это с моим украинским коллегой [Сергеем Марченко]», — добавил глава Минфина. В июне Линднер заявлял, что получил от украинской стороны приглашение и планирует поездку в Киев.
Трактор подорвался на неразорвавшемся боеприпасе в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Он уточнил, что это произошло в поле в 3 км от границы с Украиной. Тракторист не пострадал.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об освобождении населенного пункта Пески под Донецком. «Пески освобождён! Посёлок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы», — написал Кадыров.
Брифинг Минобороны России:
ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов в Одесской области, где были ракеты к американским РСЗО HIMARS
в Николаевской и Херсонской областях ВСУ потеряли более 100 человек и семь единиц бронетехники
Вооруженные силы России уничтожили в ДНР пункт временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (запрещен в России)
ВКС уничтожили склад горючего теробороны в Запорожской области, где хранилось более 100 тонн дизтоплива
российские военные уничтожили в районе Князевки Херсонской области две американские гаубицы М777, средства ПВО сбили девять БЛА ВСУ и перехватили один снаряд РСЗО «Ольха»
«Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», «Tequilajazzz» и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода», — сказал музыкант. После этого группа «Сплин» исполнила песню «Выхода нет».