Биржевая цена газа на площадке ICE Futures превысила $3000 за 1 тыс. куб. м. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 16%, достигнув €287,29 за 1 МВт·ч, или $3016 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE на 11:17 мск.

Выше $3000 фьючерсы не торговались с 8 марта нынешнего года.