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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 180-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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12:29

Минобороны России отчиталось об уничтожении около 200 украинских военных: 

  • Более 50 человек в Николаевской области;
  • до 100 военных в районе Зайцева, Артемовска и Яковлевки (ДНР);
  • до 30 бойцов в Запорожской области.

Также поражены восемь пунктов управления ВСУ, заявляет Минобороны России.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

11:59

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures превысила $3000 за 1 тыс. куб. м. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 16%, достигнув €287,29 за 1 МВт·ч, или $3016 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE на 11:17 мск.

Выше $3000 фьючерсы не торговались с 8 марта нынешнего года.

10:59
Заявление Зеленского о невозможности переговоров в случае проведения трибунала над украинскими военнопленными в Мариуполе не повлияют на планы его проведения, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
10:43
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник счел правильным свое часто недипломатическое поведение на этом посту. «Если бы я в последние очень драматические месяцы оставался бы тихим и вежливым в Берлине, возможно, не было бы такой мощной дискуссии о поставках немецкого оружия на Украину — сначала отсутствующих, потом недостаточных», — сказал он в интервью DPA (цитата по газете Die Zeit).

Мельник покинет Берлин 14 октября, после почти восьми лет в должности посла. «Я должен быть в Киеве до 15 октября, чтобы занять новую должность в министерстве иностранных дел», — уточнил дипломат. 
09:34
«Красной линией» для Украины, за которой будут невозможны какие-либо переговоры с Россией, станет суд над пленными украинскими военными в Мариуполе, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«<...> если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет та линия, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров», — заявил он. 
09:07

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022, сообщил РБК представитель Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

08:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с кабинетом министров страны детали прошедших переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал TRT Haber.

Заседание состоится 22 августа в Анкаре. На нем глава государства обсудит с правительством ситуацию на Украине и исполнение соглашения о «зерновом коридоре». 
08:19

За сутки на территории ДНР погибли 2 человека, еще 19 ранены, сообщила территориальная оборона республики. Один из пострадавших наступил на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».

07:56
Школы ДНР получили около 1 млн учебников из России, сообщил председатель правительства частично признанной республики Виталий Хоценко, передает ТАСС.

«Всего до начала учебного года в виде гуманитарной помощи от России будет обеспечена доставка 2 млн 513 тыс. экземпляров учебников для школ нашей республики», — рассказал он. 
07:37
Прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не будет, для этого «нет никакой практической платформы», заявил в интервью Financial Times российский постпред при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Нет, я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем сильнее затягивается конфликт, тем сложнее будет прийти к дипломатическому решению», — отметил он.

Дипломат призвал ООН к более активному участию в урегулировании конфликта. Соглашение по зерну, к которому удалось прийти при посредничестве международной организации и Турции, по его мнению, является «единственным примером», когда ООН «сыграла практическую роль в попытках урегулирования», но «необходимо [делать] больше». 
07:35

Вечером 21 августа у военного аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — написал он. Развожаев не уточнил, есть ли данные о пострадавших или разрушениях.

Он призвал местных жителей не снимать видео с работой систем ПВО и не выкладывать их в Сеть. 

Через некоторое время системы ПВО сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. В районе мыса Херсонес также находится одноименный военный аэродром, который сейчас не действует. Он относится к Гагаринскому району Севастополя. На нем периодически проводятся полетные упражнения авиации Черноморского флота. 

Вчера 20:08

ВСУ попытались обстрелять Каховскую ГЭС и Новую Каховку, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, в городе не менее десяти раз сработала система ПВО. 

Вчера 19:55

Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом российской военной операции 24 февраля заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не присоединится к НАТО.

Со слов канцлера, во время беседы с Путиным он заверил его, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы Таким образом, пишет издание, Шольц отверг обвинения в том, что страны НАТО «не заботились об интересах безопасности России». Обсуждая с Путиным вопрос присоединения Украины к альянсу, канцлер заявил, что «этого не произойдет в ближайшие 30 лет».

 

Вчера 19:54

Лидеры США, Великобритании, Германии и Франции выступили за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС на Украине и поддержали диалог о ее посещении миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в совместном заявлении. 

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц выразили твердую поддержку Украине, говорится в документе.

Вчера 19:03

Министр финансов Германии Кристиан Линднер хотел бы посетить Украину в августе либо осенью.

«Я обсуждаю это с моим украинским коллегой [Сергеем Марченко]», — добавил глава Минфина. В июне Линднер заявлял, что получил от украинской стороны приглашение и планирует поездку в Киев.

Вчера 17:42

Трактор подорвался на неразорвавшемся боеприпасе в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Он уточнил, что это произошло в поле в 3 км от границы с Украиной. Тракторист не пострадал.

Вчера 17:18
Сотрудникам госучреждений в правительственном квартале в центре Киева рекомендовали временно перейти на удаленную работу. На следующей неделе Украина отмечает День флага и День независимости, в столице отменят массовые мероприятия. 
Вчера 14:28

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об освобождении населенного пункта Пески под Донецком. «Пески освобождён! Посёлок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы», — написал Кадыров.

Вчера 13:36

Брифинг Минобороны России:

ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов в Одесской области, где были ракеты к американским РСЗО HIMARS

в Николаевской и Херсонской областях ВСУ потеряли более 100 человек и семь единиц бронетехники

Вооруженные силы России уничтожили в ДНР пункт временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (запрещен в России)

ВКС уничтожили склад горючего теробороны в Запорожской области, где хранилось более 100 тонн дизтоплива

российские военные уничтожили в районе Князевки Херсонской области две американские гаубицы М777, средства ПВО сбили девять БЛА ВСУ и перехватили один снаряд РСЗО «Ольха»

Вчера 13:13
Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на фестивале «Чернозем» в Воронежской области выразил надежду, что уехавшие из России группы и артисты вернутся в страну и будут выступать.

«Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», «Tequilajazzz» и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода», — сказал музыкант. После этого группа «Сплин» исполнила песню «Выхода нет».

 
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