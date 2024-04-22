Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 789-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
После ночных взрывов в Одесской области повреждены склады на территории фермерского хозяйства и сельскохозяйственная техника, сообщили в оперативном командовании ВСУ и областной администрации.
По их данным, пострадавших нет.
В Авдеевке (ДНР) обнаружили несколько заминированных схронов ВСУ, где были более 700 артснарядов, свыше 10 тыс. патронов и других боеприпасов, сообщили в ФСБ.
США не опоздали полностью с военной помощью Украине, но ее задержка имела реальные последствия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Передачу оружия Украине он назвал «не благотворительностью, но инвестицией в собственную безопасность». Столтенберг напомнил, что на Украине уже есть военные советники стран альянса, которые самостоятельно решили их туда направить.
Бойцы 394-го штурмового полка российских войск захватили укрепленный пункт ВСУ под Волновахой в ДНР, сообщил ТАСС со ссылкой на командира штурмового подразделения полка. В результате боя часть украинских солдат были убиты, несколько человек сдались в плен, сообщает агентство.
Пакет военной помощи на $61 млрд, одобренный 20 апреля палатой представителей США, не сможет остановить российское наступление, сообщили FInancial Times украинские источники и опрошенные военные аналитики.
Как только законопроект подпишет президент США Джо Байден, военная помощь может начать поступать на Украину немедленно, однако, по мнению источников FT, это оружие вряд ли кардинально изменит ситуацию для ВСУ на линии фронта.
Эксперты предполагают, что такой крупный пакет помощи может стать последним в этом году, а последующие будут гораздо меньшими по размеру.
Ежедневно Украину пытаются покинуть до 10 уклонистов, заявил представитель пограничной службы страны Андрей Демченко. Чаще всего военнообязанные пытаются переехать в Молдавию и Румынию, отметил он.
В зоне военной операции на Украине не хватает около 1,3 тыс. штатных священнослужителей для работы с военными, сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Кирилл.
По его словам, на данный момент в штате РПЦ в зоне военной операции работают 309 капелланов. Кроме того, обряды проводят священнослужители-добровольцы — они составляют 60-70% всех представителей РПЦ на территории боевых действий.
По данным митрополита, всего в зоне конфликта побывали около 1 тыс. священников — штатных и добровольцев. Шесть капелланов погибли, восемь получили ранения.
Американский бизнесмен Илон Маск и другие влиятельные лица, заявляющие, что выхода из конфликта России и Украины нет, показывают дефицит логики, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, стратегия выхода из конфликта проста: Россия должна покинуть «суверенную территорию» Украины, а «горячая фаза» конфликта — прекратиться. Также Москва должна восстановить «верховенство международного права», добавил он.
В Харькове прозвучал взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. «По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший», — написал он.
Предварительно, взрыв произошел на окраине города.
США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать дальнобойные модификации ракет ATACMS. Об этом заявил глава сенатского комитета по разведке и сенатор от Демократической партии Марк Уорнер в эфире телеканала CBS.
«Нам сообщили, что, как только президент [США Джо Байден] подпишет [закон], убедившись, что конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели», — заявил он.
В Севастополе флот будет вечером проводить противодиверсионные тренировки, предупредил губернатор Михаил Развожаев жителей о возможных громких звуках.
После одобрения палатой представителей США пакета помощи Украине в размере $61 млрд у Киева будет шанс на победу, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью NBC.
«Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь [об этом], и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат», — сказал он.
Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского «о самых горячих точках фронта» и назвал такой Часов Яр. Другие ключевые направления — Покровское и Кураховское (ДНР) и Купянское (Харьковская область). Президент Украины также обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым вопрос ПВО.
В Верховной раде планируют рассмотреть законопроект «о совершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки», изменения предполагают ее внедрение в учебных заведениях начиная со школ. Документ размещен в законотворческой базе украинского парламента. На него обратила внимание украинская «Судебно-юридическая газета».
Предмет, где учащиеся будут получать первичные общевойсковые знания, будет называться «Защита Украины». Предполагается его введение в учебных заведениях общего среднего, профессионального и высшего образования.
Программы по этому предмету будет разрабатывать Минобрнауки страны по согласованию с Минобороны.
В Одессе прогремел взрыв, сообщает издание «Зеркало недели». До этого Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил об объявлении воздушной тревоги в регионе.
Также в сводке Минобороны сообщило:
- У Часова Яра и у Красного в ДНР отражены две контратаки ВСУ.
- Российские войска уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днестр. Также уничтожен пункт управления, радиолокатор и пусковая установка С-300ПС.
- Нанесен удар по цеху производства беспилотников.
Российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке. Богдановка расположена к западу от Бахмута (Артёмовска).
Американское оружие в течение дней будет передано Украине со складов в Германии, как только закон будет подписан, пообещали в Пентагоне. «У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это в прошлом», — сказал представитель Пентагона генерал Патрик Райден.
Для мобилизованных украинцев, которые были осуждены, создадут отдельные подразделения, их отправят на фронт рыть окопы, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.
«Будут созданы отдельные подразделения, где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался в «ужгородском котле», не выполняя свой военный долг», — пояснил Малюська.
Он отметил, что армия — «это не только стрельба из автомата», но и «много физической работы», поэтому такие подразделения могли бы строить оборонительные сооружения.
В Севастополе утром отбили атаку противокорабельной ракеты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. «От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал он.