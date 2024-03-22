Тюремное население Красноярского края за 2023 год «значительно сократилось», «многие воюют», заявил региональный омбудсмен Марк Денисов.

При этом он отметил тревожную, по его словам, тенденцию.

«Разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России в целях оптимизации, экономии», — сказал омбудсмен.

Ряд таких учреждений будут закрыты в этом году, в том числе в Арейском и Громадске, сообщил Денисов.

Он сказал, что для этих населенных пунктов колонии — «фактически градообразующие предприятия».

«Что будет с жителями, инфраструктурой этих сел, с мощным имущественным комплексом самих учреждений — это большой вопрос. Война рано или поздно закончится, все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит, нарушение прав осужденных. И будем мучительно, втридорога разворачивать в крае новые пенитенциарные учреждения», — подчеркнул омбудсмен.