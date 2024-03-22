Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 758-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Женщина погибла в результате обстрела Белгородской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения получили три медицинских учреждения и жилые дома.
В Днепропетровской области повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Наблюдаются перебои со светом и водоснабжением.
Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.
Восемь снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская» — одна из двух, снабжающих станцию электричеством.
«Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ «Феросплавная». Угроз нарушений пределов безопасности нет», — сообщается в телеграм-канале станции.
В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попаданиях по объектам критической инфраструктуры. В городе вводят графики аварийных отключений света.
«Зеркало недели» и «Суспiльне» сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области.
В Харькове прогремело 15 взрывов, город почти полностью обесточен, сообщили мэр Игорь Терехов и глава обладминистрации Олег Синегубов.
По словам Синегубова, зафиксированы прилеты по объектам энергетики. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, Хмельницкой области и Днепре. Глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры.
На всей территории Украины с 5:45 мск действует воздушная тревога.
В ЕС изучают, как обойти пункт союзного договора, запрещающий закупки оружия за счет бюджета союза, так как это мешает увеличению финансирования военной помощи Украине, узнала Financial Times.
Согласно ст. 41 (2), общего бюджета ЕС запрещено финансировать «операции, имеющие военное значение». Еврокомиссия предложила целевой юридической группе пересмотреть это положение, работа находится на ранней стадии. Если это удастся сделать, ЕС сможет стать прямым покупателем летального оружия.
ЕС повысит тарифы на импорт зерновых из России и Белоруссии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что мера позволит предотвратить «дестабилизацию европейского рынка» и также лишит Россию доходов от торговли с ЕС.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление председателя ЕК, задалась вопросом, как эти меры «будут способствовать продовольственной безопасности в мире», и предупредила об усугублении ситуации.
FT писала, что российский и белорусский импорт требовали ограничить Польша и страны Балтии.
Запад продолжает закупать титан из России, несмотря на все обещания разорвать экономические связи с Москвой, пишет WP. По данным газеты, только за 2022 год «ВСМПО-Ависма» экспортировала 15 тыс. тонн титана на $370 млн
Председатель Европарламента Роберта Метсола призвала страны Евросоюза усилить и ускорить поддержку Украине. По ее словам, помочь Киеву может также продление торговых преференций.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал изданию aif, что общение его супруги Татьяны Навки с подругами с Украины восстановилось после их переезда в Евросоюз. «Они живут в Европе и не хотят возвращаться на Украину. И общение восстановилось», - сказал он.
В Луганске мужчина привел в действие взрывное устройство во время задержания, он погиб, пять полицейских получили осколочные ранения и контузии. Мужчину преследовали по подозрению в особо тяжком преступлении, он устроил взрыв, когда сотрудники МВД попытались вытащить его из такси. Водитель машины не пострадал.
Минобороны сообщило, что еще один украинский беспилотник около 17:40 был сбит над Белгородской областью.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев призвал предприятия ВПК в условиях военной операции работать быстрее.
«Есть и свои проблемы. Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее», — указал Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством вооружений.
Тюремное население Красноярского края за 2023 год «значительно сократилось», «многие воюют», заявил региональный омбудсмен Марк Денисов.
При этом он отметил тревожную, по его словам, тенденцию.
«Разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России в целях оптимизации, экономии», — сказал омбудсмен.
Ряд таких учреждений будут закрыты в этом году, в том числе в Арейском и Громадске, сообщил Денисов.
Он сказал, что для этих населенных пунктов колонии — «фактически градообразующие предприятия».
«Что будет с жителями, инфраструктурой этих сел, с мощным имущественным комплексом самих учреждений — это большой вопрос. Война рано или поздно закончится, все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит, нарушение прав осужденных. И будем мучительно, втридорога разворачивать в крае новые пенитенциарные учреждения», — подчеркнул омбудсмен.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram, что в городе простились со стрелком штурмового отряда «Шторм Z» Дмитрием Добрицким, который погиб в бою в районе Кременной. Он является уроженцем Севастополя. Работал в одной из управляющих компаний города, а в 2019 году был осужден. В 2023 году заключил контракт с вооруженными силами.
Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает Украину, не принимая при этом прямого участия в конфликте. При этом он отметил, что необходимо увеличивать оборонные возможности Евросоюза.
Верховная рада Украины передала полномочия подконтрольного Киеву Запорожского областного совета местной военной администрации. По факту облсовет не работал последние несколько месяцев.
Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над территорией Крыма.