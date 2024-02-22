Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 729-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минобороны сообщило об уничтожении переоборудованной под ударную ракеты С-200 над Ростовской областью, над Брянской сбит беспилотник.
Ростовский губернатор Василий Голубев отметил, что подразделения ПВО успешно отработали по воздушной цели, последствий на земле нет.
Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской областях Украины, сообщают «Dumskaya.net» и «Страна.ua».
В Полтавской области громкие звуки были слышны в Миргородском районе, написал глава областной военной администрации Филипп Пронин.
Отступление украинских войск из Авдеевки было плохо организовано, часть военнослужащих не успели покинуть город до того, как он перешел под контроль российских сил, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Украинская 110-я бригада сообщала, что действия российских войск сделали невозможной «эвакуацию нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих». Один из собеседников газеты сказал, что военнослужащие из этой бригады были измотаны, так как у них не было ротации почти два года, из-за усталости они уходили с позиций «без предварительной координации». По его словам, солдатам приказывали «занять позиции, которые уже были либо потеряны, либо разрушены».
Дмитрий Медведев опубликовал сообщение в Telegram с названием «О судьбе пилота-предателя Кузьминова». Внутри поста видео интервью Медведева представителям СМИ, в ходе которого он произносит фразу «Собаке собачья смерть».
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что во вторую годовщину начала военной операции – 24 февраля – в Киев приедут многие лидеры иностранных государств. На следующий день Зеленский проведет пресс-конференцию с другими представителями власти о дальнейшем пути Украины в 2024 году.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил о гибели во время боевых действий жителя Севастополя — рядового Тимура Волкова.
Как чиновник написал в своем телеграм-канале, Волков подписал контракт с Вооруженным силами в 2023 году.
Он был тяжело ранен в бою на донецком направлении и скончался в госпитале в Москве.
ЕС исключит основателя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционного списка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Волож — один из трех человек, с которого снимут санкции после 15 марта. ЕС обсуждает, продлевает и обновляет санкционные списки каждые полгода.
Основатель «Яндекса» попал под санкции Брюсселя в июне 2022 года. Он оспаривает это решение в суде.
Представитель украинской группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире украинского телемарафона назвал распространением российской пропаганды статью в The New York Times, в которой говорилось о примерно 1000 пленных. «Нас неприятно удивила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу, который был обоснован, и казалось, что все логично должно стать на свои места», — заявил он.
Владимир Зеленский предложил лидерам Польши встретиться на границе и обсудить с ними действия польских фермеров, которые блокируют экспорт зерна и другой продукции с Украины. По его словам, во встрече могли бы принять участие и представители Еврокомиссии.
13-й пакет санкций ЕС против России затрагивает три компании из Китая, одну из Индии, предприятия на Шри-Ланке, в Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане, пишет Financial Times. Ограничительные меры также вводятся против министра обороны КНДР Кан Сун Нама и российских транспортных компаний, сообщает Euractiv.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью NHK, что проблема с нехваткой снарядов у ВСУ может сказаться в марте на ситуации в зоне конфликта. Он отметил, что Украина значительно увеличила производство беспилотников, однако по производству снарядов не может конкурировать с Россией.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, в одном частном домовладении повреждены хозпостройка и забор.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1150 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе шесть танков, САУ «Акация», САУ Zuzana, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чугуновка, Стельмаховка;
- на донецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям ВСУ в районах Белогоровки, Клещеевки и Раздоловки;
- на авдеевском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Розовки и Водяного;
- на южно-донецком направлении отражена атака в районе Новозлатополя;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового.
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга приговорил к трем годам условно Олега Пронина, признанного виновным по ч. 2 ст. 214 (вандализм), ч. 1 ст. 222 (хранение взрывчатки) УК России. Как установило следствие 12 октября прошлого года, он нанес на фасады двух зданий надписи, «выражая свою ненависть, чувство сильнейшей вражды и глубокой неприязни против проведения специальной военной операции, чем осквернил их». Помимо этого, он хранил у себя боеприпасы для огнестрельного оружия, в том числе с бронебойно-зажигательными пулями. После оглашения приговора Пронин был освобожден в зале суда.
Полиция в Мукачево заявила, что драка гражданских с военным, которого изначально называли сотрудником военкомата, не связана с его профессиональной деятельностью. Как сообщает «Страна ua», конфликт якобы возник на бытовом уровне.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
У Киева и Запада нет политической воли для разрешения конфликта на Украине, поэтому Россия будет продолжать военную операцию, ей не оставили выбора, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.
«Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к разрешению конфликта. У России нет выбора: специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели», — подчеркнул глава МИДа.
ЕС на уровне послов согласовал 13-й пакет санкций против России, сообщает Reuters. В него будут включены около 200 физических и юридических лиц.
Как отмечает бельгийское председательство в Совете ЕС, теперь пакет «пройдет письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утвержден к 24 февраля».