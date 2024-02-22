ЕС исключит основателя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционного списка, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Волож — один из трех человек, с которого снимут санкции после 15 марта. ЕС обсуждает, продлевает и обновляет санкционные списки каждые полгода.

Основатель «Яндекса» попал под санкции Брюсселя в июне 2022 года. Он оспаривает это решение в суде.