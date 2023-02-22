В России поступило в суд первое уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.



Подсудимым является Антон Чередник. Помимо упомянутых правонарушений ему также вменяется убийство и обучение с целью совершения теракта. Как рассказали в суде, это первое подобное уголовное дело в России.

По версии СК, 27 марта обвиняемый в поселке Мирном города Мариуполя остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, сообщили в СК.