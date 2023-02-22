Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 364-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В России поступило в суд первое уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.
Подсудимым является Антон Чередник. Помимо упомянутых правонарушений ему также вменяется убийство и обучение с целью совершения теракта. Как рассказали в суде, это первое подобное уголовное дело в России.
По версии СК, 27 марта обвиняемый в поселке Мирном города Мариуполя остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, сообщили в СК.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер перешел на нецензурную лексику в ходе заочной дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, раскритиковав его за «антиукраинскую позицию». Он подчеркнул, что Евросоюз един в помощи Киеву — только Венгрия держится в стороне.
«На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это «просто военный конфликт между двумя славянскими государствами». Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко», — заявил министр, добавив нецензурное ругательство на русском языке.
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Министерство образования и науки Украины рекомендовало учебным заведениям с 22 по 24 февраля проводить занятия в дистанционном формате, сообщил министр Сергей Шкарлет, словак которого приводит УНН.
Ведомство объяснило эту рекомендацию опасениями обстрелов в связи с годовщиной начала боевых действий.
Румыния приостановит деятельность Русского дома в Бухаресте, сообщил МИД страны.
«По просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте [Валерий Кузьмин] был вызван <...> и уведомлен о решении румынских властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Румынии», — говорится в сообщении.
Послу напомнили о неоднократных ситуациях, когда учреждение «преднамеренно занималось действиями по искажению реальности и исторической правды на уровне общественного мнения румын».
МИД России выпустил заявление в связи с решением Москвы приостановить участие в договоре СНВ-III и назвал условия для возобновления работы по этому документу.
«Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», — сказано в заявление.
При этом в МИД заверили, что Россия намерена соблюдать количественные ограничения по договору, несмотря на приостановку его действия.
Джо Байден: США будут неукоснительно соблюдать свои обязательства по 5 статье Североатлантического договора.
«Россия знает, что если она нападет хотя бы на одну страну НАТО, это будет рассматриваться как нападение на весь блок НАТО. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — сказал Байден.
Боевые действия, которые Россия начала против Украины, стали испытанием для США, стран Европы и НАТО, но они смогли «сформировать коалицию» и будут поддерживать Украину. Об этом заявил Джо Байден в своей речи в Варшаве, куда он отправился после визита в Киев.
«Мы не устанем помогать Украине», — сказал Байден.
Цель решения России приостановить участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) — убедиться, что ядерный паритет продолжает соблюдаться, заявил Дмитрий Песков.
«Россия его [СНВ-III] не покидает, что подчеркнул президент, это приостановка. Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации, в которую все глубже вовлекается НАТО. К тому же НАТО претендовало на то, чтобы быть частью соглашения», — сказал Песков в интервью RT.
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время визита Джо Байдена в Киев обсуждал с ним введение санкций против ядерной отрасли России. Соответствующее заявление Шмыгаль сделал на заседании правительства, передает УНН.
21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре об ограничении стратегических вооружений (СНВ-III). Что прописано в условиях договора, какие еще соглашения в сфере вооружений подписывала Россия и что ними стало — в материале РБК.
Суд на Украине запретил деятельность Партии регионов, лидером которой до марта 2014 года был экс-президент страны Виктор Янукович, сообщила Служба безопасности Украины.
Решение принято после рассмотрения иска Минюста, подготовленного по материалам СБУ и Государственного бюро расследований.
Согласно решению суда, имущество партии будет передано в государственную собственность. Оценку активов сейчас проводят эксперты, заявили в СБУ.
Куратор внешней политики в китайском Политбюро Ван И спросил Жозепа Борреля, почему Китай не должен поставлять оружие России, если ЕС поставляет вооружения Киеву. О разговоре рассказал Боррель.
Он отметил, что у него сложились хорошие личные отношения с Ван И еще с тех времен, когда он был министром иностранных дел Испании, а Ван И возглавлял МИД Китая.
«У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене <...>. Он сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они сейчас не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что это принцип внешней политики Китая», — сказал Боррель.
В то же время Ван И поинтересовался, почему ЕС так беспокоится о передаче вооружений России, если в то же время снабжает оружием Украину.
«Мне пришлось объяснить ему, в чем заключается большая разница. Пришлось рассказать, что находится на кону для нас, европейцев, из-за войны на Украине», — отметил Боррель.
Суд на Украине удовлетворил запрос Министерства юстиции и запретил Партию регионов, на которую до 2014 года опирался Виктор Янукович. В соответствии с судебным решением активы партийных организаций (в том числе и имущество) должны быть национализированы.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И прибыл в Москву и встретился с Николаем Патрушевым.
«Укрзализныця» объявила о начале комплексной программы дерусификации, которая должна завершиться в 2025 году.
На Украине до сих пор отсчет километража железных дорог ведется от «нулевого километра», расположенного в Москве. После модернизации все километровые знаки будут отображать расстояние до нулевой отметки на Центральном вокзале станции Киев-Пассажирский.
Железнодорожники поменяют также названия железных дорог, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и полустанков и многое другое.
На Украине откажутся также от дублирования надписей на вагонах на русском языке, что было обязательным по соглашению стран СНГ, из которого Украина вышла.
Надписи на железнодорожных билетах будут дублироваться не на русском, а на английском языке.