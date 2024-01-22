Европейская комиссия намерена предложить меры для стран, граничащих с Украиной, которые позволят им вводить ограничения на импорт ее сельхозпродукции, заявил комиссар по торговле Валдис Домбровскис Financial Times.

Они позволят блокировать импорт в случае переполнения рынка конкретной страны, отмечает газета. Домбровскис отметил, что влияние экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на экономику стран сообщества «очень неравномерно».