Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 698-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
США в рамках линии на «тотальную вассализацию» Украины перешли к формированию в ней «колониальной администрации», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам», — сказал он (цитата по ТАСС).
Европейская комиссия намерена предложить меры для стран, граничащих с Украиной, которые позволят им вводить ограничения на импорт ее сельхозпродукции, заявил комиссар по торговле Валдис Домбровскис Financial Times.
Они позволят блокировать импорт в случае переполнения рынка конкретной страны, отмечает газета. Домбровскис отметил, что влияние экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на экономику стран сообщества «очень неравномерно».
Европейская служба внешних связей разработала новый план военной поддержки Украины на сумму более €20 млрд на фоне разногласий по выделению пакета помощи в размере €50 млрд, сообщает The Wall Street Journal, которая ознакомилась с проектом плана.
Новая инициатива предусматривает возврат свыше €20 млрд государствам — членам ЕС в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они будут оказывать Киеву в течение следующих четырех лет. Она предполагает создание специального фонда, который поглотит около €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 годы.
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 27, еще 25 человек пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В ДНР объявили 22 января днем траура по погибшим при обстреле Донецка, сообщил глава региона Денис Пушилин.
При обстреле погибли 25 человек, еще 20 пострадали.
МИД России назвал обстрел Донецка, в результате которого погибли 25 человек, «варварским террористическим актом».
В ведомстве заявили, что город обстреливали из Авдеевки, которую контролируют ВСУ, при атаке использовалось западное вооружение.
«Безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», — говорится в заявление МИДа.
Россия призывает государства и профильные международные структуры осудить удар. «Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям» — добавили в МИДе.
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Украина не сможет продолжать боевые действия без дополнительной мобилизации, заявил в интервью Financial Times руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Он назвал нехватку военнослужащих ощутимой.
Дроны-камикадзе атаковали несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
В хуторе Балки из-за взрыва загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка дрон атаковал гражданский автомобиль.
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25, еще 20 пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В Севастополе работает ПВО, над акваторией уже сбили одну воздушную цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале.
Губернатор попросил жителей не снимать работу ПВО на видео.
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 18, еще 13 человек получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщает Минобороны России.
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 13 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до 12 человек, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
По предварительным данным, восемь человек погибли при обстреле Донецка, сообщил мэр Александр Кулемзин.
Обстрелу подвергся микрорайон Текстильщик, удар пришелся по месту, где расположены торговые ряды и магазины, уточнил мэр.
Главное за ночь:
- Ночью украинские беспилотники сбили над тремя российскими регионами — Тульской, Орловской и Смоленской областями. По предварительным данным, пострадавших нет.
- Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы в случае поражения Украины, заявил Le Parisien недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
- Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США в этому году обеспечит мирное урегулирование конфликта на Украине еще до своей инаугурации.
- Пункт об отказе России от ядерного оружия должен быть включен в соглашение между Киевом и союзниками и Москвой, считает замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.
- Спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в интервью Fox News заявил, что хотел бы получить от президента Джо Байдена и Белого дома ответы на «критически важные вопросы» об Украине, «которые стоят перед американским народом». «Мы должны это знать. Мы должны знать стратегию, в чем развязка… как Украине выйти из этого конфликта», — сказал он.
В Курской области под обстрел попало село Вишнево Беловского района. Пострадавших нет. В спортзале и столовой местной школы выбило окна.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится в среду, 24 января, в Ужгороде со свои украинским коллегой Денисом Шмыгалем и сообщит ему, что Киев не получит от Братиславы никакого оружия и что Словакия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.
Он также отметил, что уважает стремление Украины в ЕС, но для этого она должна выполнить все условия. «В ЕС не может вступить страна, абсолютно не соответствующая никаким требованиям», — пояснил премьер.