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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 698-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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10:08

США в рамках линии на «тотальную вассализацию» Украины перешли к формированию в ней «колониальной администрации», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам», — сказал он (цитата по ТАСС).

09:26

Европейская комиссия намерена предложить меры для стран, граничащих с Украиной, которые позволят им вводить ограничения на импорт ее сельхозпродукции, заявил комиссар по торговле Валдис Домбровскис Financial Times.

Они позволят блокировать импорт в случае переполнения рынка конкретной страны, отмечает газета. Домбровскис отметил, что влияние экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на экономику стран сообщества «очень неравномерно».

07:17

Европейская служба внешних связей разработала новый план военной поддержки Украины на сумму более €20 млрд на фоне разногласий по выделению пакета помощи в размере €50 млрд, сообщает The Wall Street Journal, которая ознакомилась с проектом плана.

Новая инициатива предусматривает возврат свыше €20 млрд государствам — членам ЕС в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они будут оказывать Киеву в течение следующих четырех лет. Она предполагает создание специального фонда, который поглотит около €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 годы.
 

Вчера 21:00

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 27, еще 25 человек пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Вчера 16:21

В ДНР объявили 22 января днем траура по погибшим при обстреле Донецка, сообщил глава региона Денис Пушилин.

При обстреле погибли 25 человек, еще 20 пострадали.

Вчера 15:33

МИД России назвал обстрел Донецка, в результате которого погибли 25 человек, «варварским террористическим актом».

В ведомстве заявили, что город обстреливали из Авдеевки, которую контролируют ВСУ, при атаке использовалось западное вооружение.

«Безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», — говорится в заявление МИДа.

Россия призывает государства и профильные международные структуры осудить удар. «Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям» — добавили в МИДе.

Вчера 15:17

В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев. 

Вчера 15:15

Украина не сможет продолжать боевые действия без дополнительной мобилизации, заявил в интервью Financial Times руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он назвал нехватку военнослужащих ощутимой. 

Вчера 15:05

Дроны-камикадзе атаковали несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

В хуторе Балки из-за взрыва загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка дрон атаковал гражданский автомобиль.

Вчера 14:12

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25, еще 20 пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Вчера 13:55

В Севастополе работает ПВО, над акваторией уже сбили одну воздушную цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор попросил жителей не снимать работу ПВО на видео.

Вчера 13:09

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 18, еще 13 человек получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Вчера 13:04

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вчера 11:52

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

Вчера 11:51

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 13 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Вчера 11:21

Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до 12 человек, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Вчера 11:17

По предварительным данным, восемь человек погибли при обстреле Донецка, сообщил мэр Александр Кулемзин.

Обстрелу подвергся микрорайон Текстильщик, удар пришелся по месту, где расположены торговые ряды и магазины, уточнил мэр.

Вчера 09:14

Главное за ночь:

  • Ночью украинские беспилотники сбили над тремя российскими регионами — Тульской, Орловской и Смоленской областями. По предварительным данным, пострадавших нет.
  • Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы в случае поражения Украины, заявил Le Parisien недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
  • Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США в этому году обеспечит мирное урегулирование конфликта на Украине еще до своей инаугурации.
  • Пункт об отказе России от ядерного оружия должен быть включен в соглашение между Киевом и союзниками и Москвой, считает замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.
  • Спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в интервью Fox News заявил, что хотел бы получить от президента Джо Байдена и Белого дома ответы на «критически важные вопросы» об Украине, «которые стоят перед американским народом». «Мы должны это знать. Мы должны знать стратегию, в чем развязка… как Украине выйти из этого конфликта», — сказал он.




 

20.01 21:53

В Курской области под обстрел попало село Вишнево Беловского района. Пострадавших нет. В спортзале и столовой местной школы выбило окна.

20.01 19:10

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится в среду, 24 января, в Ужгороде со свои украинским коллегой Денисом Шмыгалем и сообщит ему, что Киев не получит от Братиславы никакого оружия и что Словакия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.

Он также отметил, что уважает стремление Украины в ЕС, но для этого она должна выполнить все условия. «В ЕС не может вступить страна, абсолютно не соответствующая никаким требованиям», — пояснил премьер.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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