Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 333-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Украине наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — написал он в своем телеграм-канале.
По его мнению, решения Вашингтона и Боюсселя «ведут мир к страшной войне» и «совсем иным боевым действиям». «Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — пишет он.
Володин считает несостоятельными аргументы о том, что ядерные державы не использовали оружие массового поражения. Он считает, что этого не происходило потому что данные государства «не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».
Главное за ночь:
- Финляндия в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, заморозила российские активы на сумму €187 млн, сообщает Yle. Это в том числе недвижимость, акции, машины, самолеты и яхты.
- Западные страны работают над установлением предельных цен на российские нефтепродукты, однако есть вероятность, что «все пойдет не по плану», заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По словам министра, установить ограничения для нефтепродуктов сложнее, чем для сырой нефти, учитывая широкий диапазон рыночных цен, а также важность обеспечения стабильных поставок российского дизтоплива на рынок.
- Борис Писториус, недавно назначенный на пост министра обороны Германии, заявил в интервью Bild am Sonntag, что в ближайшее время собирается посетить Украину. «Несомненно, что я вскоре поеду на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — сказал он.
- Украина получила от Великобритании вертолет Sea King, переданный в качестве военной помощи, сообщил в своем Twitter глава Минобороны страны Алексей Резников.
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может проиграть в специальной военной операции, начатой Россией. Об этом он заявил в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко, оно опубликовано на YouTube-канале Арестовича. Он вспомнил слова президента Польши Анджея Дуды, сказанные в Давосе, о том, что ближайшее время может быть решающим для исхода конфликта на Украине.
«Мы внутри очень четкой спецоперации россиян по нам <...> И польский президент произонсит, что сейчас решающие месяцы по Украине, неизвестно, что будет, потому что они понимают, что затевается. Герасимова поставили <...>», — сказал Арестович.
«Прежде, чем хихикать над дурными русскими, и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю, мы непобедимы до тех пор, пока мы не начали грызться друг с другом. Когда мы начали грызться друг с другом, мы очень победимые, победимые в кратчайшие сроки, и неожиданно для самих себя», — продолжил он.
«И если все думают, что — я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить все, что хочу — если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно», — заключил Арестович.
ZN.ua сообщило, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам, превосходящим розничные в два-три раза. Теперь ведомству грозят проверкой: замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая пишет, что ожидает «резонансные выводы» по ее итогу.
Издание ссылалось на контракт министерства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Он был заключен 23 декабря 2022 года, его стоимость — 13,16 млрд грн ($358,2 млн). Минобороны покупает яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в Киеве сейчас составляет около 7 грн за штуку, картофель — по 22 грн за килограмм (в магазине — 8-9 грн), куриное бедро — по 120 грн за килограмм (80 грн), утверждается в статье. Для сравнения: в 2021 году, до начала военных действий на Украине, Минобороны закупало для воинских частей в тех же областях яйца по 3,6–3,9 грн за штуку, картофель — по 10,56 грн за килограмм, а куриное бедро — по 67 грн за килограмм.
Поставки Украине западного вооружения грозят глобальным конфликтом, заявил президент Болгарии Румен Радев. «Я продолжаю отстаивать свою позицию, что Болгария не должна посылать оружие в этот конфликт», — сказал Радев. По его словам, любой, кто отстаивает противоположное мнение, плохо знаком с политическими и историческими корнями конфликта на Украине.
Радев отметил, что призыв «достичь мира через войну» напоминает ему антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла, в которой население подвергалось идеологической обработке лозунгом «война это мир». Он указал, что сражения на Украине становятся все более ожесточенными, и спросил: «Если в какой-то момент начнется нехватка людей, что мы будем делать?»
Украинские войска обстреляли Каховку в Херсонской области, передало «РИА Новости». Поврежден частный дом, о жертвах пока информации нет. Обстрел велся из ствольной артиллерии.
В Донецке обстрелян Кировский район, погиб мужчина, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Министерство обороны сообщило о тренировке личного состава бригады ЗВО в Подмосковье по «отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты», в которой использовалась батарея С-300.
«Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи», — говорится в сообщении.
В тренировке участвовали более 150 военнослужащих и более 30 единиц оружия и техники.
В Молдавии ведется серьезная дискуссия о том, способна ли страна оборонять себя сама, или же ей нужно стать частью «большого альянса», заявила президент Майя Санду в интервью Politico.
«И если мы как страна, в какой-то момент, придем к пониманию, что нам нужно изменить свой нейтралитет, это должно произойти демократическим путем», — добавила она.
Politico отмечает, что блок НАТО напрямую в словах Санду не назван. Молдавия уже сотрудничает с альянсом: Кишинев участвует в миротворческой миссии в Косово.
Прочее из сводки Министерства обороны:
- На Купянском направлении у Берестового Харьковской области войска нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, потери Украины оценивают в более 35 человек.
- На Красно-Лиманском направлении убиты более 20 украинских военнослужащих, уничтожена гаубица Д-20 и американская РЛС AN/ТPQ-37.
- У Водяного в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пункту управления стрелкового управления украинской теробороны у Котляровки в ДНР.
- Авиация ВКС сбила украинский Су-24 у Владимировки в ДНР, а ПВО - украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области.
Минобороны: в Запорожской области российские подразделения заняли более выгодные рубежи, в ДНР под контроль российских военных перешел поселок Двуречье. Двуречье было в 1999 году включено в городскую черту Соледара.
Эстония, Латвия и Литва призвали Германию срочно передать Украине танки собственного производства Leopard, такие сообщения в Twitter опубликовали главы министерств иностранных дел этих стран Урмас Рейнсалу, Эдгар Ринкевич и Габриэлюс Ландсбергис. Немецкие власти отказываются от передачи танков до того, как аналогичный шаг сделают США. В Белом доме считают, что таким условием Германия поставила США в сложное положение, поскольку американские танки Abrams сложнее в эксплуатации и расходуют больший объем топлива, чем европейские аналоги.
Украина в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Сейчас идет срочная переброска резервов с Запорожско-криворожского направления <...> Имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее.<...> [Идет переброска] именно в Запорожскую область поближе к линии боевого соприкосновения, — сказал он.
В МИД России заявили об ответных мерах в случае блокировки банковского счета телеканала RT France, «дочку» российского телеканала RT. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.
«Они [ответные меры] будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов», — заявили в министерстве иностранных дел.
20 января Министерство экономики и финансов Франции заблокировало банковский счет RT France. Решение было принято в рамках девятого пакета санкций Евросоюза против России из-за военной операции на Украине, введенного в декабре. Помимо этого телеканала, под ограничения попали ВГТРК, «Национальная медиа группа» и АНО «ТВ-новости», которая является управляющей компанией RT.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом с просьбой прояснить, какие преступления совершала эта организация, в качестве адресата указан координатор совета нацбезопасности Джон Кирби. Два варианта документа на русском и английском языках опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Пригожина.
«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер», — говорится в русскоязычном варианте письма Пригожина.
Кирби накануне сообщил о квалификации властями США организации Пригожина в качестве транснациональной преступной организации и анонсировал санкции от Минфина, которые будут опубликованы на следующей неделе. Он пояснил, что ЧВК Вагнера «представляют трансконтинентальную угрозу», в том числе из-за «продолжающейся серьезной преступной деятельности».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на слова Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца (в связи с чем Боррель призвал продолжать поставки оружия Украине).
«Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», — написал Медведев.
В Курской области ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината в приграничном Тёткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших и «существенных повреждений» нет, добавил он.
На запорожском направлении «взломана» первая линия обороны украинских войск, заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — рассказал он «РИА Новости».
Основная линия обороны ВСУ выстроена по линии Каменское — Орехов — Гуляйполе, добавил он.
Минобороны России показало кадры работы вертолетов Ка-52 и Ми-28 на спецоперации. Летчики выпустили управляемые авиационные ракеты по технике ВСУ, уничтожив танк и легкобронированные машины.