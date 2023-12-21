Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 666-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Франция считает важным продолжать поддержку Украины, чтобы не допустить ее поражения в военном конфликте с Россией, в то же время в Париже видят, что на Западе начинают сомневаться по поводу будущего развития боевых действий, заявил президент Эмманюэль Макрон в интервью каналу France 5.
«Мы чувствуем, что европейские страны начинают сомневаться, мы чувствуем, что американцы сомневаются», — сказал он. По мнению французского президента, вопрос дальнейшего оказания помощи Украине будет одним из ключевых в 2024 году: «На карту поставлен суверенитет Европы». Макрон заверил, что Франция «не откажется от Украины».
Часть республиканцев в конгрессе можно убедить проголосовать за помощь Украине, но над остальными навис «призрак Трампа», который может помешать планам Белого дома, считает лидер демократов в сенате Чак Шумер. «Перед их центристами стоит дилемма. Они знают, что это правильный поступок — [передать помощь] Украине. И они знают, что мы должны что-то сделать [из-за ситуации с мигрантами] на границе. И мы готовы идти им навстречу по многим вопросам. Но у них также есть призрак Дональда Трампа», — сказал Шумер.
По его оценке, пять республиканцев в сенате твердо поддержат выделение помощи Украине, 15 полны решимости проголосовать против, а остальные 29 конгрессменов могут попасть под влияние Трампа.
Подразделение ивановских десантников из Южной группировки войск взяло под контроль опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщило Минобороны.
Как рассказали в ведомстве, в ходе разведки с воздуха российские военные обнаружили основные огневые средства и пункты управления противника. Затем артиллерия и беспилотники нанесли удары по вооружению ВСУ. После этого десантники с нескольких направлений взяли под свой контроль позиции украинских военных.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбит украинский беспилотник. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».
Дочь актера Ивана Охлобыстина Евдокия Батариели-Охлобыстина сообщила, что в ходе доставки гуманитарной помощи в Донбассе ее отец попал под обстрел, и пуля попала ему в бронежилет. «Слава богу, в «броник»», - написала она в соцсети.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обновило руководство по соблюдению потолка цен на нефть и нефтепродукты из России.
В частности, речь идет о требовании к поставщикам услуг из стран «коалиции потолка цен» получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть.
Также ведомство внесло в санкционный список четыре компании из ОАЭ и Гонконга — Bellatrix Energy Limited, Covart Energy Limited, Voliton DMCC, SUN Ship Management (D) Ltd, а также танкер Sanar 15.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что городской совет лишил звания «почетного гражданина Днепра» Леонида Брежнева. Советский лидер родился в Екатеринославской губернии, а в 1947-1950 годах возглавлял Днепропетровский обком компартии.
Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук заявил, что ежедневно страну покидают около шести тысяч мужчин призывного возраста. Существуют различные схемы реально выехать с Украины, сообщает «Страна ua». Самые популярные способы – заключить брак с многодетной женщиной, сопровождать инвалида. Встречаются и те, кто меняют пол в паспорте (не меняя его на самом деле).
Подавляющее большинство украинцев высказались против отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС). 72% заявили, что негативно относятся к идее ухода Залужного, Поддержали отставку 2%, остальные либо затруднились с ответом, либо сказали, что нейтральны в этом вопросе. `
Роман Абрамович разочарован решением европейского суда об отказе снять санкции, но приветствует то, что инстанция не приняла во внимание некоторые представленные советом ЕС аргументы, передала РБК его слова пресс-секретарь. «Предположение о том, что г-н Абрамович получал финансовую или какую-либо иную выгоду от российского правительства —такие предположения являются ложными, и Совет ЕС не представил никаких доказательств в пользу этого», - сказал он.
Патриарх Кирилл назвал законопроект Верховной рады о запрете УПЦ Московского патриархата «разбойничьим и богоборческим», сообщают «РИА Новости». По его словам, положение церкви «значительно ухудшилось».
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 700 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, три САУ «Гвоздика», две САУ «Акация». САУ Zuzana 2, CАУ AS-90. В районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка и Терны;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы и Торского;
- на Донецком направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Шумы;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Елизаветовка, Владимировка, Новомихайловка;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позиция трех бригад ВСУ в районе Вербового и Работино.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «если позволить Путину победить на Украине и позволить продолжиться трагедии в Газе, то европейскому проекту будет нанесен непоправимый ущерб».
Кремль после указов о лишении Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом» заявил, что никакого процесса изъятия нет.
По словам Дмитрия Пескова, те, кто уходит из России, продают или передают активы. «Никакого процесса изъятия не было и нет», — сказал Песков.
Документ Владимир Путин подписал накануне, согласно ему все права и обязанности совместных предприятий иностранных компаний с «Газпромом» перейдут к созданным правительством России ООО.
Генпрокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне с целью конфискации замороженных российских средств на сумму более €720 млн, пишет Der Spiegel.
За счет этих средств планируется пополнить государственную казну.
Речь идет о средствах дочки Московской биржи — Национального расчетного депозитария, размещенных в немецком дочернем банке JP Morgan. НРД попал под санкции ЕС в июне 2022 года, его активы были заморожены.
FT назвала один из способов, которым Запад может «легализовать» конфискацию российских активов: европейских союзников Украины признают «пострадавшими от конфликта», а потом активы передадут Киеву через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.
Под «пострадавшими» имеются в виду те страны, которые финансировали украинскую экономику и вооруженные силы во время конфликта. Согласно одному из документов G7, на который ссылается газета, этот шаг будет считаться законным с точки зрения международного права, если его осуществят государства, подпадающие под эту характеристику.
Генпрокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более €720 млн и направить их в государственную казну, сообщил Spiegel. По его информации, запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне.
Кремль предупреждал, что если Запад примет незаконное решение о конфискации зарубежных активов России, это повлечет для него «очень серьезные судебные издержки» и ответные меры.
Точная система отслеживания произведенных в России алмазов неясна, а отличить российский бриллиант от нероссийского на таможне практически невозможно. Об этом в интервью Financial Times заявил глава крупнейшей (по стоимости) в мире алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук.
«При всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: «Это российский», — отметил Кук, комментируя санкции западных страны в отношении алмазов из России.