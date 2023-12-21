Подразделение ивановских десантников из Южной группировки войск взяло под контроль опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщило Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, в ходе разведки с воздуха российские военные обнаружили основные огневые средства и пункты управления противника. Затем артиллерия и беспилотники нанесли удары по вооружению ВСУ. После этого десантники с нескольких направлений взяли под свой контроль позиции украинских военных.