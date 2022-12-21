США направят Украине новый пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который впервые будет включен ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей, узнало Associated Press.

По данным CNN, сроки поставок комплексов Patriot пока неясны, поскольку американским военным придется обучать украинских военных их использованию. Обучение может занять несколько недель. Ожидается, что оно пройдет на полигоне Графенвер в Германии.

Также Вашингтон намерен передать киевским властям управляемые авиационные бомбы JDAM.