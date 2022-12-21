Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 301-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
США направят Украине новый пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который впервые будет включен ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей, узнало Associated Press.
По данным CNN, сроки поставок комплексов Patriot пока неясны, поскольку американским военным придется обучать украинских военных их использованию. Обучение может занять несколько недель. Ожидается, что оно пройдет на полигоне Графенвер в Германии.
Также Вашингтон намерен передать киевским властям управляемые авиационные бомбы JDAM.
Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Зеленский планирует встретиться с Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, который будет включать системы Patriot. В ходе визита в Вашингтон он также может обратиться к Конгрессу.
Займ выдадут под гарантии Великобритании. Деньги «помогут правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детских и семейных пособий, зарплат государственным служащим и коммунальными платежами».
Владимир Путин встретился в Кремле с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.
Отдельной темой для обсуждения президент назвал ситуацию с Донецком и обстрелом жилых кварталов.
Пушилин попросил предоставить региону больше систем ПВО.
Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что на шахтах некому работать, поскольку 58% шахтеров «ушли на фронт». «К примеру, на сегодняшний день на одной из шахт трудятся порядка трех человек, где должны работать больше 300. Предприятие стало нерентабельным», — сказал Пасечник. Он попросил обеспечить шахтеров бронью от участия в СВО.
В ответ президент пообещал выделить субсидии на зарплаты шахтерам, а также не навязывать ЛНР решений по теме приватизации угольных предприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал «Российской газете» сообщения о том, что президент Владимир Путин побывал в зоне специальной военной операции.
Ранее депутат от «Единой России» Андрей Гурулев написал в своем телеграм-канале, что «наш Верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции».
«Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», — ответил Песков.
Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в течение всего дня 16 декабря проработал в объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации на Украине.
Владимир Путин назвал весьма сложной обстановку в Луганской народной республике (ЛНР), а приоритетом для местных властей — обеспечение безопасности ее жителей. «Не секрет, что ситуация в Луганской народной республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — сказал Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником (цитата по ТАСС).
Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, введенных Евросоюзом в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) в начале июня.
В документе отмечается, что речь идет об активах НРД, которые учитывались в Clearstream до 3 июня. Лицензия разрешает «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», которые принадлежат НРД. Это разрешение действует до 7 января 2023 года включительно.
НРД является центральным депозитарием в России. Он ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. Кроме того, НРД — промежуточное звено хранения некоторых иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и Мосбирже. Он имеет счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.
Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня. К 10 июня на счетах НРД оказалось заморожено €4,5–7 млрд средств банков и инвесторов из России, писал портал Frank Media.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в течение всего 2022 года поддерживал коммуникацию с российским коллегой Сергеем Шойгу.
«В течение всего этого года я поддерживал открытые каналы связи с моим [российским] коллегой, министром обороны Шойгу, чтобы избежать просчетов и снизить риск эскалации», — сказал он, выступая в британском парламенте.
Уоллес заявил, что «по переписке и в телефонном разговоре 23 октября» неоднократно призывал Россию «прекратить выбирать своей целью гражданских», прекратить спецоперацию и вывести войска с Украины.
В 11 регионах Украины продолжаются аварийные отключения света, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, слова которого приводит Hromadske.
По словам главы правительства, ситуация в энергосистеме остается сложной, пока нет прогнозов, когда электроснабжение удастся стабилизировать.
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.
В пояснительной записке к документу говорится, что «в настоящее время участились случаи распространения продукции, на которой те или иные части территории Российской Федерации (например, Крым, Южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств».
Изменения вносятся в ст. 20.29 («Производство и распространение экстремистских материалов») КоАП России. Согласно закону, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, должностным лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб.
Вторым документом вносятся изменения в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В статье предлагается указать, что к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России».