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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 301-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:35
Минобороны Белоруссии заявило, что белорусские и российские военнослужащие вместе проводят «мероприятия боевого слаживания». Военные отрабатывают городские бои, зачистки и управление военной техникой в лесах.
07:34

США направят Украине новый пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который впервые будет включен ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей, узнало Associated Press.

По данным CNN, сроки поставок комплексов Patriot пока неясны, поскольку американским военным придется обучать украинских военных их использованию. Обучение может занять несколько недель. Ожидается, что оно пройдет на полигоне Графенвер в Германии.

Также Вашингтон намерен передать киевским властям управляемые авиационные бомбы JDAM.

07:17
В Курской области с 21 декабря на 15 суток продлили «желтый» уровень террористической опасности, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, решение принято с учетом «стабильно напряженной» оперативной обстановки в регионе.
07:13

Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Зеленский планирует встретиться с Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, который будет включать системы Patriot. В ходе визита в Вашингтон он также может обратиться к Конгрессу.

07:09
Всемирный банк согласился выделить $610 млн «на удовлетворение неотложных потребностей Украины». Пакет финансирования включает «проекты по активизации усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины», сказано в сообщении. В его рамках Всемирный банк решил выделить Украине кредит в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка).

Займ выдадут под гарантии Великобритании. Деньги «помогут правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детских и семейных пособий, зарплат государственным служащим и коммунальными платежами».
Вчера 23:32
Ожидается, что в следующем пакете военной помощи США поставят Украине не только комплекты для модернизации обычных бомб в высокоточные, но и системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Вчера 23:20

Владимир Путин встретился в Кремле с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Отдельной темой для обсуждения президент назвал ситуацию с Донецком и обстрелом жилых кварталов.

Пушилин попросил предоставить региону больше систем ПВО.

Вчера 23:20

Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что на шахтах некому работать, поскольку 58% шахтеров «ушли на фронт». «К примеру, на сегодняшний день на одной из шахт трудятся порядка трех человек, где должны работать больше 300. Предприятие стало нерентабельным», — сказал Пасечник. Он попросил обеспечить шахтеров бронью от участия в СВО.

В ответ президент пообещал выделить субсидии на зарплаты шахтерам, а также не навязывать ЛНР решений по теме приватизации угольных предприятий.

Вчера 23:19
Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Вчера 22:04
Франция планирует направить Украине в 2023 году новые партии вооружений, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью TF1 и LCI. По его словам, поставки вооружений будут продолжаться при соблюдении двух условий — это невовлечение Франции в конфликт и отсутствие ущерба для уровня обороноспособности страны. Макрон напомнил, что в минувшие дни Париж поставил Киеву ряд вооружений, в том числе гаубицы Caesar и системы ПВО Crotale.
Вчера 21:49
Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В состав рабочей группы вошли, в частности, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, журналисты Семен Пегов, Евгений Поддубный и другие.
Вчера 21:38

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал «Российской газете» сообщения о том, что президент Владимир Путин побывал в зоне специальной военной операции.

Ранее депутат от «Единой России» Андрей Гурулев написал в своем телеграм-канале, что «наш Верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции».

«Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», — ответил Песков.

Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в течение всего дня 16 декабря проработал в объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации на Украине.

Вчера 21:27

Владимир Путин назвал весьма сложной обстановку в Луганской народной республике (ЛНР), а приоритетом для местных властей — обеспечение безопасности ее жителей. «Не секрет, что ситуация в Луганской народной республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — сказал Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником (цитата по ТАСС).

Вчера 21:00

Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, введенных Евросоюзом в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) в начале июня.

В документе отмечается, что речь идет об активах НРД, которые учитывались в Clearstream до 3 июня. Лицензия разрешает «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», которые принадлежат НРД. Это разрешение действует до 7 января 2023 года включительно.

НРД является центральным депозитарием в России. Он ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. Кроме того, НРД — промежуточное звено хранения некоторых иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и Мосбирже. Он имеет счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.

Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня. К 10 июня на счетах НРД оказалось заморожено €4,5–7 млрд средств банков и инвесторов из России, писал портал Frank Media.

Вчера 20:52
Москва и Минск на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко договорились о создании единого оборонного пространства. Может ли оно, с учетом модернизации белорусской военной авиации и переподготовки летчиков, трансформироваться в единое ядерное — в материале РБК.
 
Вчера 20:23

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в течение всего 2022 года поддерживал коммуникацию с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«В течение всего этого года я поддерживал открытые каналы связи с моим [российским] коллегой, министром обороны Шойгу, чтобы избежать просчетов и снизить риск эскалации», — сказал он, выступая в британском парламенте.

Уоллес заявил, что «по переписке и в телефонном разговоре 23 октября» неоднократно призывал Россию «прекратить выбирать своей целью гражданских», прекратить спецоперацию и вывести войска с Украины.
 

Вчера 20:05

В 11 регионах Украины продолжаются аварийные отключения света, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, слова которого приводит Hromadske.

По словам главы правительства, ситуация в энергосистеме остается сложной, пока нет прогнозов, когда электроснабжение удастся стабилизировать.

Вчера 19:41
В Львовской области из-за превышения лимита потребления электроэнергии вводятся экстренные отключения света, сообщает региональная администрация.
Вчера 19:24

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.

В пояснительной записке к документу говорится, что «в настоящее время участились случаи распространения продукции, на которой те или иные части территории Российской Федерации (например, Крым, Южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств».

Изменения вносятся в ст. 20.29 («Производство и распространение экстремистских материалов») КоАП России. Согласно закону, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, должностным лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб.

Вторым документом вносятся изменения в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В статье предлагается указать, что к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России».
 

Вчера 18:52
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