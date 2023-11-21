Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 635-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
С начала войны Израиля и ХАМАС (7 октября) Соединенные Штаты сократили поставки 155-мм боеприпасов на Украину «более чем на 30%», сообщил высокопоставленный украинский источник ABC News.
По его словам, несмотря на заверения Вашингтона в том, что конфликт на Ближнем Востоке никак не повлияет на поставки боеприпасов, «это повлияло». При этом он указал, что поставки 155-мм боеприпасов со стороны США все равно составляют около 60-70% от общих поставок снарядов Украине.
«Майдан-3» — операция по смещению президента Украины, подготовкой которой, как утверждает Владимир Зеленский, занимаются российские спецслужбы, — запланирована на конец 2023 года, сказал он в интервью The Sun.
По словам украинского президента, детали плана могут поменяться и конечной целью необязательно будет его физическое устранение.
О том, что от украинской разведки и ее партнеров поступила информация о подготовке «Майдана-3», Зеленский заявил на прошлой неделе. Дмитрий Медведев тогда пошутил, что план Москвы раскрыли и его придется менять. Два года назад украинский президент также говорил о планах России осуществить госпереворот. Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия «такими делами» не занимается».
Представители делегации Пентагона, прибывшие 20 ноября в Киев, заявили газете Washington Post, что США по-прежнему – хоть и в ограниченных масштабах – могут продолжать поставки Украине снарядов для дальнобойных орудий и артиллерий. По их словам, Израиль в этом плане помехой не является.
Владимир Зеленский остро обеспокоен «феноменом Черчилля», который связан с поражением на выборах успешного лидера военного времени, пишет The Guardian.
Президентские выборы на Украине должны пройти весной 2024 года, но по закону они не могут быть проведены в период военного положения, которое продолжает действовать в стране, а сам Зеленский говорил, что голосование сейчас «не ко времени».
В первый год военного конфликта на Украине украинцы объединились вокруг Зеленского, «трепетали» от его руководства в решающие первые дни и объединились в своей «национальной борьбе», пишет газета, отмечая, что со временем согласие по этому поводу естественным образом начало рушиться.
20 ноября в Балтийском море начались военно-морские учения Freezing Winds 23 («Ледяные ветры 23»). Они проходят под эгидой ВМС Финляндии в Финском заливе и Архипелаговом море (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах территориальных вод Финляндии) и продлятся до 1 декабря. Кроме финских вооруженных сил (морские, сухопутные и воздушные войска) в них участвуют вооруженные силы Швеции, а также корабли первой постоянной группы военно-морских сил НАТО и первой постоянной группы НАТО по противоминной борьбе. В состав последних входит флот Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Всего в учениях участвуют 30 боевых кораблей и более 4 тыс. человек личного состава.
В чем суть этих учений и как Хельсинки усиливает военное взаимодействие с Вашингтоном — в материале РБК.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что электричество вернулось во все населенные пункты региона, контролируемые Россией. Восстанавливать линии электропередачи пришлось из-за обстрелов со стороны ВСУ, а также сильного ветра.
Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что российские подразделения в ходе контратаки заняли три опорных пункта на ореховском направлении.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели в зоне специальной военной операции младшего сержанта Валерия Стадниченко. Он уроженец Севастополя. После начала конфликта проходил военную службу в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота. Участвовал в боях в Мариуполе, под Угледаром, был ранен, получал правительственные награды. Погиб в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад «ориентирует руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления». «Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин», — цитирует Нарышкина агентство ТАСС.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. «Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки», — написал он в Telegram.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что «никаких русских нацменьшинств на Украине нет и не может быть, а их права должны быть ущемлены». «Забыл добавить «майн фюрер» и зигануть. Нацисты XXI века», — написала Захарова в своем Telegram.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 300 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе две САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражены три атаки ВСУ в районе Загоруйковки;
- на краснолиманском направлении отражена атака в районе Григоровки;
- на донецком направлении отражена атака в районе Клещеевки;
- на южно-донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районе Новомихайловки;
- на запорожском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районе Вербового.
Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российские войска закрепились на определенных позициях и уничтожают склады боеприпасов ВСУ. По его словам, есть надежда на продвижение к Купянску в начале следующего года.
Запрет на ввоз российских алмазов, который планирует ввести Евросоюз, может негативно сказаться на самих европейцах, уверен Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что планы запретить поставки алмазов — это продолжение «поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов, будут бить по России». «Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга и страдают интересы самих европейцев», — полагает Песков.
МВД России объявило в розыск украинскую певицу и победительницу «Евровидения» 2016 года Джамалу (настоящее имя — Сусана Джамаладинова). Информация об этом появилась в базе ведомства. Причина для розыска в базе не указана, но уточняется, что певица разыскивается по статье Уголовного кодекса.
По данным телеграм-канала Shot, в ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). В зависимости от конкретного пункта этой статьи максимальное наказание составляет до пяти, десяти или 15 лет лишения свободы. Поводом для уголовного дела стала публикация артистки о событиях в Буче, сделанная в апреле 2022 года, уточняет Shot.
Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош Киргизской ССР. В 1989 году она вместе с семьей переехала в село Малореченское в Крыму. В 2016 году Джамала выиграла «Евровидение» с песней «1944» о сталинской депортации крымских татар в 1944 году (отец певицы является крымским татарином).
Владимир Зеленский в разговоре с журналистами изданий Fox News и The Sun заявил, что на Западе люди часто воспринимают идущие боевые действия «как кино» и ожидают, что «в событиях не будет длинных пауз, картинка перед глазами всегда будет меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы».
«Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наша жизнь. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого», — сказал украинский президент.
В Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом он сообщил в соцсети X.
По словам Остина, он приехал, чтобы встретиться с представителями украинской власти и передать «важное послание — США продолжат поддерживать Украину».
Как пишет ABC, это второй визит министра обороны на Украину с начала российской военной операции.
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 46 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Кроме того, два дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи в селе Пороз в Грайворонском городском округе, еще два дрона атаковали село Середа в Шебекинском городском округе. Пострадавших и разрушений нет.