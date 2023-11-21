«Майдан-3» — операция по смещению президента Украины, подготовкой которой, как утверждает Владимир Зеленский, занимаются российские спецслужбы, — запланирована на конец 2023 года, сказал он в интервью The Sun.

По словам украинского президента, детали плана могут поменяться и конечной целью необязательно будет его физическое устранение.

О том, что от украинской разведки и ее партнеров поступила информация о подготовке «Майдана-3», Зеленский заявил на прошлой неделе. Дмитрий Медведев тогда пошутил, что план Москвы раскрыли и его придется менять. Два года назад украинский президент также говорил о планах России осуществить госпереворот. Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия «такими делами» не занимается».