Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 178-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться», — написал он в своем Telegram.
Ранее замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пообещал адекватный и согласованный с союзниками по НАТО ответ на размещение Россией в Калининградской области гиперзвуковых ракет «Кинжал», которое российское Минобороны анонсировало 23 июля.
Военно-гражданская администрация Запорожья, действующая на подконтрольной российским военным территории, сообщила об обстреле территории Запорожской АЭС со стороны Украины.
В ВГА заявили, что снаряды разорвались рядом с административным зданием, критические объекты не пострадали.
Постпреда России в Вене Михаила Ульянова вызвали в МИД Австрии из-за его высказываний об Украине. Ранее написал твит со словами «никакой пощады украинцам» в ответ на пост президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего США за военную поддержку. Киев призвал Австрию выслать дипломата. Позже Ульянов заявил, что имел в виду, что так к украинцам относятся их власти, а не он лично.
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Херсон, заявил замглавы созданной на подконтрольной российским военным территории военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».
США планируют поставить Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur, сообщает Politico cо ссылкой на источник. Снаряды совместимы с британскими гаубицами М777, которые Украине поставляла Британия. Разработчик заверяет, что отклонение Excalibur от цели составляет не более 2м.
Алексея Арестовича нет в списке штатных и внештатных советников главы Офиса президента потому что его должность называется иначе, пояснил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.
«Он так много говорит, что мы сделали его советником... всего Офиса сразу», — написал Подоляк. Он также посоветовал СМИ внимательнее составлять запросы.
Ранее издание «Український тиждень» со ссылкой на ответ Офиса сообщило, что Арестовича нет среди советников президента или главы его Офиса. При этом в Telegram-канале и других ресурсах Офиса Арестович неоднократно упоминался в качестве советника главы этой структуры.
Глава созданной на подконтрольной российским военным территории Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо идет на поправку. В начале августа его госпитализировали и отправили на лечение в Москву. Власти изначально объясняли проблемы со здоровьем осложнениями после коронавируса.
При этом 20 августа Минобороны заявило, что расследует «отравление [Сальдо] боевыми отравляющими веществами».
Алексея Арестовича нет в списках советников президента Украины и главы его офиса Андрея Ермака, пишет «Український тиждень» со ссылкой на ответ офиса главы государства.
В офисе президента прислали изданию список из 46 штатных советников, имени Арестовича в нем нет.
Издание отмечает, что в ходе одного из эфиров в конце июля Арестович говорил, что в интернет «забросили» информацию о том, что он уволился. «Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь. Они думают, что это будет пробел в информационной политике. Я тогда заговорю без цензуры, представьте, что тогда будет? .. Я сейчас «цензурю» себя, а если уволился, то я уже не представитель Офиса президента. Чего там?», — сказал он.
Несмотря на отсутствие документальных подтверждений, СМИ и сам Арестович продолжают называть его советником главы офиса президента, отмечает «Український тиждень». При этом ни власти, ни сам политик не опровергали, что он занимает эту должность. В конце мая Арестовича называли советником в Telegram-канале офиса президента.
Минобороны обвиняет Украину в использовании против российских военных ботулотоксина. Что это такое и где встречается данный яд?
Ботулотоксин представляет собой белковый яд, который поражает нервную систему, рассказал РБК руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Валентин Власов.
«Это очень сильный яд. Но за счет него используют ботокс. Морщины разгладить — это маленькая доза ботулинического токсина», — объяснил химик действие токсина, — когда его колют, получается неподвижная кожа».
Также Власов упомянул, что бактерии этого токсина могут присутствовать в консервированной еде: «Когда они [банки] вздуваются, это как раз потому, что размножаются бактерии, которые производят эту отраву».
Ботулотоксин — один из самых сильных ядов органического происхождения, его вырабатывают бактерии клостридии (Clostridium), которые являются анаэробными то есть живут в условиях отсутствия кислорода, заявил РБК бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.
«Наработка такого яда — задача сложно осуществимая даже в современных лабораториях, поэтому наработать его можно только в американских военных биологических лабораториях 3-его и 4-ого уровня биобезопасности», — считает эксперт.
Минобороны России обвинило Украину в применении химических отравляющих веществ против российских военных.
31 июля солдаты, выполнявшие в задачи в районе Васильевки (Запорожская область), были госпитализированы с признаками сильного отравления. Обследование выявило Ботулотоксин типа «В».
В министерстве не назвали число военных, подвергшихся отравлению, а также не уточнили, в каком они состоянии.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В Киеве не будут проводить массовые мероприятия с 22 по 25 августа из-за угрозы обстрелов, соответствующее поручение мэру Виталию Кличко дал глава государственной военной администрации Николай Жирнов.
Запрет затрагивает День независимости Украины, который отмечают 23 августа.
В Курской области 12 школ в приграничных районах в сентябре будут работать в удаленном режиме, сообщил губернатор роман Старовойт.
«Еще в нескольких школах приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях — организуем подвоз», — добавил он.
Большинство детских садов в приграничных районах будут работать в режиме свободного посещения, в Кореневском районе приостановят работу Троицкого детсада.
«Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируем сохранить на время действия «желтого» уровня террористической опасности. Подчеркиваю: введение дистанционного формата — вынужденная необходимость для безопасности детей», — добавил губернатор.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что над восстановлением Донбасса работают около 26 тыс. человек.
«Мы будем наращивать количество, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов», — рассказал он.
Жители Крыма рассказали РБК о двух взрывах, произошедших утром в субботу. Глава региона Сергей Аксенов ранее заявил, что средства ПВО поразили все цели, но не уточнил, что за цели и сколько их было.
«Живу на пятом этаже. Сегодня около 10 утра слышала два сильных хлопка. Думала, диван с пятого этажа скинули. Мой муж работает в 6-ом микрорайоне. Тоже мне позвонил.Там было сильнее слышно, потому что стекла задрожали», — сообщила РБК жительница Нового района в Бахчисарае Ольга.
«Могу сказать только, что первый взрыв, или хлопок (кому как удобнее) был немного слабее чем второй. В момент, когда я услышал, как они хлопают, было примерно 9:38, поскольку я на работе просто веду журнал и часто на время смотрю. Второй был прям сильный. Я у водохранилища почувствовал маленький толчок, как если бы рядом взорвался какой-нибудь корсар (петарда), но взрыв ведь был в старом городе», — рассказал РБК житель Бахчисарая.
Жительница села Предущельное Бахчисарайского района также сообщила РБК, что слышала два взрыва. «Аж дом затрясся», — прокомментировала женщина
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что системы ПВО успешно поразили «все цели» над полуостровом, пострадавших и материального ущерба нет. Он не уточнил, что это за цели и сколько их было.