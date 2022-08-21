Алексея Арестовича нет в списке штатных и внештатных советников главы Офиса президента потому что его должность называется иначе, пояснил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

«Он так много говорит, что мы сделали его советником... всего Офиса сразу», — написал Подоляк. Он также посоветовал СМИ внимательнее составлять запросы.

Ранее издание «Український тиждень» со ссылкой на ответ Офиса сообщило, что Арестовича нет среди советников президента или главы его Офиса. При этом в Telegram-канале и других ресурсах Офиса Арестович неоднократно упоминался в качестве советника главы этой структуры.