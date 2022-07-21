Китай призывает к немедленному перемирию на Украине и возобновлению переговоров, в том числе, между США и их союзниками и Россией, заявил посол КНР в США Цинь Ган.

Он также заверил, что Китай хочет доверия и уважения в отношениях с США, но это не означает, что он изменит свою внешнюю политику или согласится на вмешательство во внутренние дела.

«Мы хотим выстроить доверие, уважение, снизить вероятность непонимания и ошибок в расчетах», — сказал посол.