Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 148-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
«Ни президент [Владимир Путин], ни министр [иностранных дел Сергей Лавров] никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал он.
Потолок цен на российскую нефть может быть установлен к декабрю, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.
По его словам, в США внимательно следят за действиями европейцев. Они ранее допустили установление верхнего предела цены на российскую нефть, а к декабрю намереваются принять меры относительно страхования российских поставок, пояснил замминистра. «Поэтому наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен <...>», — пояснил Адейемо.
Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам сегодняшней встречи «Рамштайн-4» сообщил, что ее участники договорились «держать интригу» и не сообщать о большей части военной помощи, которую пообещали оказать Киеву.
По его словам, партнеры взяли на себя обязательства, которые касаются моря, суши и неба.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге планирует зимой выдвинуть обвинения в предполагаемых военных преступлениях на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, рассмотрение может начаться в конце этого года или в начале 2023-го. Окончательная дата еще не определена, и процесс может затянуться, поскольку подготовка может потребовать много времени.
Китай призывает к немедленному перемирию на Украине и возобновлению переговоров, в том числе, между США и их союзниками и Россией, заявил посол КНР в США Цинь Ган.
Он также заверил, что Китай хочет доверия и уважения в отношениях с США, но это не означает, что он изменит свою внешнюю политику или согласится на вмешательство во внутренние дела.
«Мы хотим выстроить доверие, уважение, снизить вероятность непонимания и ошибок в расчетах», — сказал посол.
Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта — «Одесса», «Южный» и «Черноморск», сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.
«Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали», — добавил он.
«Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН... По этим коридорам мы разработали. механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет», — подчеркнул Умеров.
Минобороны сообщило о завершении строительства водовода из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец — Донбас протяженностью 90 км. По водоводу, состоящему из четырех нитей, обеспечивается подача воды в Донецк и прилегающие населенные пункты в объеме до 50 тыс. куб. м в сутки. Также оборонное ведомство сообщило о продолжении возведения в Мариуполе первой очереди жилого микрорайона из 12 домов на более чем тысячу квартир, спасательного центра МЧС и медцентра на 60 коек.
В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили об обстреле Кировского района Донецка. По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пять снарядов калибра 152 мм были выпущены с территории, контролируемой украинский военными. О пострадавших не сообщается, подробностей представительство не приводит.
Удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции наносили два украинских беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе», один из них был сбит на подлете к АЭС, сообщило Минобороны России.
«В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины», — отметили в МО.
Глава Пентагона Ллойд Остин предостерег Иран от военного сотрудничества с Россией. «Мы бы не советовали Ирану так поступать. Мы считаем, что это действительно, действительно плохая идея», — сказал Остин на встрече международной контактной группы по помощи Киеву.
12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по данным Вашингтона, Тегеран намерен в ускоренные сроки передать Москве до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение. С его слов, Россия собирается использовать их в военной операции на Украине.
В Кремле опровергли эти предположения: помощник президента России Юрий Ушаков заявил РИА Новости», что Владимир Путин не обсуждал с властями Ирана вопрос поставки беспилотников.
Объем поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в четверг, 21 июля, составит 530 ГВт/ч, что составляет 30% его полной загрузки, сообщил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
Ранее газотранспортный оператор OPAL Gastransport сообщил, что ожидает 40% загрузки газопровода в первый день после остановки на техническое обслуживание.
США вместе с союзниками предоставляют Украине более 20 РСЗО HIMARS, из них 12 уже поставлены, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
По его словам, 200 украинских военных уже прошли обучение по применению этих ракетных систем.
Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед конгрессом США, она попросила предоставить Украине вооружения, в том числе средства противовоздушной обороны, передает УНН.
«Я сейчас прошу вещь, которую я никогда бы не хотела просить. Я прошу у вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю. А чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми», — сказала Зеленская.
Остин заявил о необходимости неотложной поддержки Украине и добавил, что Вашингтон и союзники продолжат искать способы оказания военной помощи Киеву. «Россия думает, что сможет пережить Украину — и пережить нас. Но это лишь последний из череды российских просчетов», — сказал он.
У ООН нет информации по поводу удара по Запорожской АЭС, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«У меня нет информации из первых рук на этот счет», — сказал Хак, когда его попросили прокомментировать сообщения об ударе, нанесенном украинскими силами по Запорожской АЭС.
Москва не согласна с заявлениями американских чиновников об изоляции России, заявил Дмитрий Песков.
20 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что визит президента России Владимира Путина в Иран демонстрирует, насколько Москва стала изолирована, поскольку была вынуждена обратиться за помощью к Тегерану.
«Это в корне неверная оценка», — сказал Песков.
После остановки на плановое техобслуживание газопровод «Северный поток» будет работать на 40% своей мощности, сообщил газотранспортный оператор OPAL Gastransport.
«Мы предполагаем, что, согласно текущим заявкам (по состоянию на 3 часа дня 20 июля), транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — говорится в сообщении компании.