Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 818-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В подконтрольной Украине части Херсонской области получил повреждение промышленный объект, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин,
По его словам, также пострадали насосная станция и газопровод. Подачу газа перекрыли, угрозы возникновения пожара не было. Прокудин не уточнил, где именно расположены поврежденные объекты.
Женщина погибла при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще три человека, которые были в машине, получили различные травмы, их госпитализировали, рассказал глава региона.
ПВО минувшей ночью уничтожила два украинских беспилотника и один снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области, утром был сбит дрон в Курской области, сообщили в Минобороны.
Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, по предварительным данным, пострадавших нет.
В Шебекино снаряд прилетел на территорию частного домовладения, загорелась крыша бани, пожарные ликвидировали очаг возгорания. Еще в двух жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, один автомобиль получил повреждения. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном доме, рассказал губернатор.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в разговоре с «РИА Новости» охарактеризовал ситуацию на Запорожской атомной электростанции как «очень хрупкую» и тревожную.
«В данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности [ООН]», — сказал он, напомнив об атаках дронов на территорию станции в апреле.
В Харькове ночью и утром прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным, есть один пострадавший, сказал он. По словам Терехова, целью «прилета» стал объект транспортной инфраструктуры.
Ночью в Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях объявлялась воздушная тревога.
ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая, заявил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были состояться в марте 2024 года, но от их проведения было решено отказаться.
Официальный Киев ссылается на закон о военном положении (действует с 24 февраля 2022 года), который прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Верховную раду и органы местного самоуправления.
В Белгороде и Белгородским районе снова звучит сирена ракетной опасности.
Над территорией Белгородской области около 21:45 мск сбили украинский дрон, сообщило Минобороны.
В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Оповещение действует и в Шебекинском городском округе, сообщило ГУ МЧС.
Запад не дает согласия на использование своего оружия для ударов по России и Украина не нарушает этого запрета, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия [Запада]. Мы не можем подвергать риску весь объем вооружений», — пояснил он в интервью Reuters.
Восстановление разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить из-за ухудшения оперативной обстановки, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
В Свердловске в ЛНР поврежден склад с ГСМ после удара украинских сил с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале. Последствия удара устраняют аварийные службы, данные о пострадавших уточняются.
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Сирены работали около 17 минут.
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Никопольском районе.
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона заявил, что линия противостояния в Волчанске фактически проходит по реке Волчья, которая разделяет город на северную и южную части.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал псевдомирной конференцию, которая запланирована в Швейцарии в июне. По его словам, «никакой добавленной стоимости она в принципе не несет».
Аудитор Счетной палаты Олег Савельев, который курировал аудит в том числе обороны и национальной безопасности, указом Владимира Путина назначен заместителем министра обороны Андрея Белоусова.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара ракетой системы РСЗО по Кировскому району Макеевки пострадали пять человек.