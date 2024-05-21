ПВО минувшей ночью уничтожила два украинских беспилотника и один снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области, утром был сбит дрон в Курской области, сообщили в Минобороны.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекино снаряд прилетел на территорию частного домовладения, загорелась крыша бани, пожарные ликвидировали очаг возгорания. Еще в двух жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, один автомобиль получил повреждения. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном доме, рассказал губернатор.