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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 818-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:08

В подконтрольной Украине части Херсонской области получил повреждение промышленный объект, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин,

По его словам, также пострадали насосная станция и газопровод. Подачу газа перекрыли, угрозы возникновения пожара не было. Прокудин не уточнил, где именно расположены поврежденные объекты.

09:02

Женщина погибла при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще три человека, которые были в машине, получили различные травмы, их госпитализировали, рассказал глава региона.

07:59

ПВО минувшей ночью уничтожила два украинских беспилотника и один снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области, утром был сбит дрон в Курской области, сообщили в Минобороны.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что обстрелу подвергся Шебекинский городской округ, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекино снаряд прилетел на территорию частного домовладения, загорелась крыша бани, пожарные ликвидировали очаг возгорания. Еще в двух жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, один автомобиль получил повреждения. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном доме, рассказал губернатор. 

07:58

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в разговоре с «РИА Новости» охарактеризовал ситуацию на Запорожской атомной электростанции как «очень хрупкую» и тревожную.

«В данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности [ООН]», — сказал он, напомнив об атаках дронов на территорию станции в апреле.

07:55

В Харькове ночью и утром прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным, есть один пострадавший, сказал он. По словам Терехова, целью «прилета» стал объект транспортной инфраструктуры.

Ночью в Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях объявлялась воздушная тревога.

07:52

ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая, заявил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были состояться в марте 2024 года, но от их проведения было решено отказаться.

Официальный Киев ссылается на закон о военном положении (действует с 24 февраля 2022 года), который прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Верховную раду и органы местного самоуправления.

00:09

В Белгороде и Белгородским районе снова звучит сирена ракетной опасности.

Вчера 22:56

Над территорией Белгородской области около 21:45 мск сбили украинский дрон, сообщило Минобороны.

Вчера 22:53

В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Оповещение действует и в Шебекинском городском округе, сообщило ГУ МЧС.

Вчера 22:50

Запад не дает согласия на использование своего оружия для ударов по России и Украина не нарушает этого запрета, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия [Запада]. Мы не можем подвергать риску весь объем вооружений», — пояснил он в интервью Reuters.

Вчера 22:32

Восстановление разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить из-за ухудшения оперативной обстановки, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Вчера 21:31

В Свердловске в ЛНР поврежден склад с ГСМ после удара украинских сил с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале. Последствия удара устраняют аварийные службы, данные о пострадавших уточняются.

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Вчера 20:16

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Сирены работали около 17 минут.

Вчера 20:00

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Вчера 18:45

Вчера 18:43

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Никопольском районе.

Вчера 18:32

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона заявил, что линия противостояния в Волчанске фактически проходит по реке Волчья, которая разделяет город на северную и южную части.

Вчера 18:12

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал псевдомирной конференцию, которая запланирована в Швейцарии в июне. По его словам, «никакой добавленной стоимости она в принципе не несет».

Вчера 17:47

Аудитор Счетной палаты Олег Савельев, который курировал аудит в том числе обороны и национальной безопасности, указом Владимира Путина назначен заместителем министра обороны Андрея Белоусова.

Вчера 17:25

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара ракетой системы РСЗО по Кировскому району Макеевки пострадали пять человек.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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