Западные страны, которые рассматривают возможность поставить Украине истребители F-16, придерживаются «эскалационного сценария», который сопряжен с колоссальными рисками для них самих, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Идет движение по так называемой лестнице эскалации», — отметил он.

Россия будет учитывать планы Запада и у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей военной операции на Украине, добавил Грушко.