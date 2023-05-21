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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 452-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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09:28

Владимир Зеленский подтвердил в воскресенье, что Россия установила контроль над Бахмутом (Артемовском), передает AP. Президент Украины заявил, что «Бахмут остается только в наших сердца», город разрушен, «там ничего не осталось».

09:21

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подготовка украинских пилотов для управления истребителями F-16 — «долгосрочный проект», он не ожидает, что Киев сможет получить современные самолеты в ближайшее время. Это также является посланием для России: Москва не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет уменьшаться по мере развития конфликта, отметил канцлер.

09:09

Ночью Минобороны России подтвердило взятие Артемовска (Бахмута) под контроль. Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных со взятием города.

Вчера 18:55

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом на саммите G7 в Хиросиме 21 мая, сообщает Белый дом.

Вчера 18:23

ЕС введет санкции против более чем 90 компаний, нарушающих санкции.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти ограничения предусмотрены 11-м пакетом санкций. Речь идет о компаниях по всему миру, восемь из них зарегистрированы в Китае.

Вчера 17:36

В Токмаке прогремели два взрыва, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вчера 15:52

Российские силы полностью взяли под контроль Артемовск (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, до 25 мая бойцы ЧВК осмотрят город, создадут рубежи обороны, после чего передадут Артемовск военным, а сами выйдут из него в тренировочные лагеря на отдых и переподготовку.

Вчера 15:08

Достижения мира нет «на ближайшем горизонте» конфликта между Россией и Украиной, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он сказал в интервью Kyodo. Говоря о недавнем продлении зерновой сделки, Гутерриш назвал это попыткой сделать все возможное, чтобы свести к минимуму последствия конфликта.

Вчера 14:11

Сообщения о попытке диверсионной группы ВСУ прорваться на территорию Белгородской области не соответствуют действительности, заявили в региональном оперштабе. О попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию области и начавшейся перестрелке ранее сообщали Baza и Shot.

Вчера 13:41

Китай должен оказать давление на Россию, чтобы та прекратила военную операцию, а также «полностью и безоговорочно» вывела войска с территории Украины, говорится в совместном коммюнике «Большой семерки». Документ опубликован на сайте Евросовета.

«Мы призываем Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной», — сказано в коммюнике.

Власти России неоднократно заявляли, что намерены добиться достижения всех целей военной операции на Украине.

Вчера 13:34

Западные страны, которые рассматривают возможность поставить Украине истребители F-16, придерживаются «эскалационного сценария», который сопряжен с колоссальными рисками для них самих, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Идет движение по так называемой лестнице эскалации», — отметил он.

Россия будет учитывать планы Запада и у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей военной операции на Украине, добавил Грушко.

Вчера 11:49

Село Архангельской в Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших нет. Взрывотехники работают. Оперативные и аварийные службы продолжают подворовой обход территории», — рассказал он.

Вчера 11:39

Страны «Большой семерки» активизируют свою дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, а также увеличат издержки для тех, кто помогает России в ее военных действиях, говорится в совместном заявлении G7 на саммите в Хиросиме.
 

Вчера 09:51

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит G7. Он анонсировал «важные встречи» с партнерами Киева. «Сегодня мир станет ближе», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 09:33

ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского, сообщил Белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 09:22

Жителям новых регионов России придется заплатить большинство штрафов, назначенных властями субъектов до вступления в состав страны, считают опрошенные РБК юристы.

При этом часть штрафов можно не платить, например, если таких норм нет в российском законодательстве. Юрист, генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин пояснил, что речь идет в том числе о штрафах «за использование русского языка», тогда как «банальные административные штрафы ГИБДД», по его мнению, могут быть взысканы в пользу тех, кто сейчас занимается системой ГИБДД на данной территории.

Важно и то, куда именно должны были быть перечислены штрафы, отмечает старший преподаватель Финансового университета при правительстве России, кандидат юридических наук Игорь Семеновский. По его мнению, если штрафы должны были зачислить в бюджет Украины, то сейчас они не будут подлежать выплате.

 

Вчера 09:02

Главное за ночь:

  • Истребители F-16 могут понадобиться Украине в будущем, на данном этапе они не входят в перечень наиболее необходимых Киеву вооружений, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

  • Госсекретарь Энтони Блинкен среди других чиновников администрации президента США был «главной силой» и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала европейских союзников, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Он активно убеждал страны Европы начать поставки, аналогичную роль он сыграл зимой для поставки танков.

  • В Киеве ночью прогремели взрыва, власти сообщали о работе ПВО. Позднее мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил о возгорании в результате падения обломков на крыше 9-этажного дома в ЖК в Днепровском районе на востоке Киева. В горадминистрации также заявили о падении обломков в Дарницком, Печерском и Соломенском районах.

  • Израиль поддерживает позицию Украины в ее конфликте с Россией, но не может не учитывать влияния Москвы на Ближнем Востоке, заявил израильский министр иностранных дел Эли Коэн.
  • Вашингтон, помогая Киеву в военном плане, отслеживает реакцию Москвы и стремится не допустить эскалации, чтобы не привести к третьей мировой войне, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
19.05 23:28

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от Эр-Рияда на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), чтобы он мог высказать точку зрения Киева на конфликт с Москвой, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передают Al Arabiya и Al Jazeera.

Он отметил, что участники саммита приветствуют возможность услышать позиции обеих сторон конфликта. Глава МИДа подчеркнул, что решить его иным путем, кроме как через диалог, нельзя. По его словам, арабские страны придерживаются в отношении кризиса «позитивного нейтралитета». 

19.05 21:58

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Военкор ВГТРК Андрей Руденко опубликовал кадры взрывов в Мариуполе, по его словам, они прозвучали в районе старого аэропорта. ТАСС подтверждает информацию о взрывах со ссылкой на представителя силовых служб ДНР.

19.05 20:20

В Курской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования», — написал он в своем телеграм-канале.

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