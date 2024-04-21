Украинцы в июле-августе могут столкнуться с отключением электричества на четыре — шесть часов в сутки, предупредил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, Украина потеряла до 7 ГВт генерирующих мощностей, повреждены подстанции и электросети. Отключения электроэнергии он ожидает «даже при умеренно-оптимистическом сценарии развития событий».

«Поэтому я в этом вопросе не оптимист. Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений», — предупредил он.