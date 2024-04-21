Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 788-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Украинцы в июле-августе могут столкнуться с отключением электричества на четыре — шесть часов в сутки, предупредил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По его словам, Украина потеряла до 7 ГВт генерирующих мощностей, повреждены подстанции и электросети. Отключения электроэнергии он ожидает «даже при умеренно-оптимистическом сценарии развития событий».
«Поэтому я в этом вопросе не оптимист. Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений», — предупредил он.
Движение машин по Крымскому мосту перекрыто.
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что первое голосование по законопроекту о помощи Украине пройдет во вторник, 23 апреля.
Палата представителей 20 апреля проголосовала за законопроект, выделяющий около $61 млрд на помощь Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей и лично спикера Майка Джонсона «за решение, которое направляет историю в нужное русло». «Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой», — отметил он.
В Кремле заявили, что это решение «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима».
В Курской области сбили четвертый дрон, сообщил Старовойт.
В Курской области сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В Брянской области энергообъект загорелся после падения беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Опасность атаки беспилотников также объявлена в Воронежской и Курской областях.
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщает региональное управление МЧС.
Суд арестовал курьера из дела о подрыве в Москве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова.
По версии следствия, Иван Паскарь доставил в Россию компоненты бомбы, которая была заложена под автомобиль Прозорова. Собрал и установил взрывное устройство, как считают следователи, Владимир Головченко. Он тоже арестован.
Прозоров в течение многих лет работал в СБУ, в 2019 году на пресс-конференции в Москве он рассказал, что с 2014 года сотрудничает с российскими спецслужбами. Взрыв его автомобиля произошел 12 апреля на севере Москвы, Прозоров пострадал, ему оказали медпомощь.
В Донецке погиб американец Рассел Бентли с позывным Техас, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Он участвовал в боевых действиях на стороне России и сотрудничал с агентством Sputnik.
Страны НАТО дадут Украине больше систем ПВО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
К такому решению пришли министры обороны стран НАТО во время заседания Совета НАТО — Украина.
«Союзники договорились активизировать действия и предоставить дополнительную военную поддержку, включая противовоздушную оборону», — заявил Столтенберг.
Москва из-за поставок оружия Киеву обвиняет западные страны в разжигании конфликта.
Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к министрам обороны стран НАТО, вновь поднял вопрос о 1 млн снарядов, которые Украине обещали поставить страны ЕС.
«Мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно, наконец, направить на передовую», — сказал он.
Украинский президент добавил, что Киеву нужно еще минимум семь установок Patriot или подобных систем ПВО.
Российские власти критикуют поставки оружия Украине, заявляя, что они только затягивают конфликт.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад «в шаге от того, чтобы отправить солдат на Украину», а «Брюссель играет с огнем».
Венгрия, по его словам, «по-прежнему не хочет войны» и, пока во главе страны нынешнее правительство, не станет участвовать в боевых действиях ни на чьей стороне, передает Magyar Hang.
Страны НАТО дадут Украине больше систем ПВО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
К такому решению пришли министры обороны стран блока во время заседания Совета НАТО — Украина.
«Союзники договорились активизировать действия и предоставить дополнительную военную поддержку, включая противовоздушную оборону», — заявил Столтенберг.
В России находится значительный объем западных средств и имущества, на которые могут распространиться ответные действия Москвы в случае конфискации российских активов за рубежом, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Не станем церемониться и в случае попыток использовать обездвиженные российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», — сказала она.
Из дела Игоря Стрелкова (Гиркина) начали пропадать важные документы, рассказал РБК его адвокат.
По словам Александра Молохова, при ознакомлении с материалами в суде апелляционной инстанции выяснилось, что в них отсутствует подтверждающее согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.
В связи со сложившейся ситуацией судебное заседание 15 мая, возможно, будет отложено на неопределенный срок, заявил адвокат.
В январе бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремистской деятельности. Защита просит направить его на службу в одну из войсковых частей в зоне военной операции.
Ситуация в Харькове остается стабильной, эвакуация горожан не планируется, заявил мэр города Игорь Терехов.
Ранее он уже говорил, что поводов для эвакуации из города нет, отмечая, что в Харьков, наоборот, переезжают жители области. По его словам, к апрелю в городе находились около 1,3 млн человек.
Терехов сообщал о «масштабных разрушениях» энергосистемы Харькова, в городе ввели «жесткие» графики отключения света. «Укрэнерго» также предупредило о росте отключений, заявив о повреждении объекта высоковольтной сети в области.
Следствие попросило арестовать курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой в Москве была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова.
Владимир Головченко, который, по версии следствия, установил бомбу под автомобиль, уже арестован.
Двое 16-летних подростков пытались поджечь Ми-8 на аэродроме «Кряж» в Самарской области, их задержали, сообщил депутат Александр Хинштейн.
Это дворе жителей Тольятти, которые признались, что задание им дали украинские спецслужбы. По словам Хинштейна, подростки рассказали, что ранее «ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона», например подожгли два релейных шкафа, сотовую вышку и «нефункционирующий поезд» на станции Жигулевское море. Против них возбуждено дело о покушении на теракт.
Страны G7 продолжат вводить санкции против России, а также граждан и компаний из других стран, помогающих ей в области ОПК, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИДов «семерки» на итальянском Капри.
Также в «Группе семи» отметили, что будут противодействовать попыткам обойти действующие санкции и экспортные ограничения. Обращаясь к финансовым организациям, G7 призвали их «воздержаться от поддержки российской оборонно-промышленной базы».
Российские власти считают международные санкции незаконными и неэффективными.