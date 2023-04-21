Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 422-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минобороны России сообщило, что при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
По предварительным данным, пострадали два человека, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Во время взрыва были повреждены несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров, есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах, рассказал мэр Белгорода. Всем жителям из домов, пострадавших от взрыва, власти предложили временное размещение в гостинице.
Место взрыва на проспекте Ватутина в Белгороде оцеплено, передает «Бел.ру». «Сейчас место взрыва выглядит страшно: развороченный асфальт, куски газона на тротуаре и множество журналистов», — говорится в сообщении.
Громкие взрывы в центре Севастополя связаны с отработкой мероприятий в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что в Белгороде произошел взрыв, пострадавших нет. На одной из центральных улиц — огромная 20-метровая воронка, поврежден многоквартирный дом и автомобили.
Сергей Лавров уверен, что США объявили против России крестовый поход, но он является безнадежным.
«Все понимают, что американцы объявили «крестовый поход» против Российской Федерации, против ее законных интересов, против русской культуры, русских традиций. <...> Всем понятно, что это безнадежный курс», — сказал Лавров после переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
Концерн Henkel подписал соглашение с консорциумом российских инвесторов о продаже бизнеса в стране.
Покупатели бизнеса — Kismet Capital Ивана Таврина, «Эльбрус Капитал» Дмитрия Крюкова и Augment Investments Виктора Харитонина.
Henkel производит в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени», Vernel и др. В 2021 году выручка «Хенкель рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб. Бизнес в России приносил Henkel порядка $1,06 млрд в год, говорила в декабре глава комитета акционеров Симон Бажель-Тра.
Уйти из страны концерн решил после начала боевых действий на Украине.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинское контрнаступление неизбежно.
«Наше наступление неизбежно. Мы будем бороться, пока Украина не окажется в полной безопасности. Фактически и юридически», — сказал Ермак (цитата по УНН).
Источник госагентства «РИА Новости» рассказал, каким может быть ответ Москвы на решение Киева разорвать договор об аренде земли с посольством России, о котором сегодня объявил мэр Виталий Кличко.
По его словам, если Украина уведомит Россию о таком шаге, мэрия Москвы сможет ответить зеркально. При этом договор аренды земли в Киеве не касается здания посольства и построек, которые на ней находятся — они собственность России.
Если же Киев решит национализировать здание российского посольства, то автоматически лишится права собственности на недвижимость в Москве, добавил источник.
Служба безопасности Украины обвинила группу украинских солдат в том, что из-за их самовольных действий российские военные узнали о размещении личного состава ВСУ и украинских самолетов.
Служба расследует обстоятельства ракетного удара по аэродрому Канатово, который произошел 23 июля 2022 года. «По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины», — уточнила СБУ.
Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Кроме того, по словам Кличко, администрация «обратилась в кабинет министров Украины с просьбой о возвращении имущества «дипучреждения» российских варваров в собственность украинского государства».
В рамках декоммунизации на Украине в городе Ровно снесли стелу с изображением двух женщин, обнимающих друг друга. Власти сочли, что это изображение украинки и русской.