Концерн Henkel подписал соглашение с консорциумом российских инвесторов о продаже бизнеса в стране.

Покупатели бизнеса — Kismet Capital Ивана Таврина, «Эльбрус Капитал» Дмитрия Крюкова и Augment Investments Виктора Харитонина.

Henkel производит в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени», Vernel и др. В 2021 году выручка «Хенкель рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб. Бизнес в России приносил Henkel порядка $1,06 млрд в год, говорила в декабре глава комитета акционеров Симон Бажель-Тра.

Уйти из страны концерн решил после начала боевых действий на Украине.