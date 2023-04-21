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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 422-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:18
США с января предупреждали Украину о том, что она не сможет удержать Бахмут (Артемовск), пишет The Washington Post со ссылкой на слитые документы американской разведки. По мнению Вашингтона, украинские войска рискуют попасть в окружение, если они не отступят «в течение следующего месяца». В просочившемся в Сеть документе с грифом «совершенно секретно» говорится, что «постоянное» продвижение России с ноября «поставило под угрозу способность Украины удерживать город». Однако Киев проигнорировал предупреждения, пишет газета.
07:13
Власти Украины разочарованы неспособностью стран Европейского союза выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности», — считает Кулеба. Он подчеркнул, что для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».
00:02

Минобороны России сообщило, что при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

По предварительным данным, пострадали два человека, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 23:29

Во время взрыва были повреждены несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров, есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах, рассказал мэр Белгорода. Всем жителям из домов, пострадавших от взрыва, власти предложили временное размещение в гостинице.

Вчера 23:25

Место взрыва на проспекте Ватутина в Белгороде оцеплено, передает «Бел.ру». «Сейчас место взрыва выглядит страшно: развороченный асфальт, куски газона на тротуаре и множество журналистов», — говорится в сообщении.

Вчера 23:09

Громкие взрывы в центре Севастополя связаны с отработкой мероприятий в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вчера 23:08

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что в Белгороде произошел взрыв, пострадавших нет. На одной из центральных улиц — огромная 20-метровая воронка, поврежден многоквартирный дом и автомобили.

Video

Вчера 21:53
Спецпредставитель Нидерландов по вопросам восстановления Украины Рон Ван Дартел подал в отставку спустя три недели работы, сообщает Klymenko Time. Как выяснилось, еще до вступления в должности он дал интервью, в котором заявил, что «украинцы тоже русские».
Вчера 21:18
Дмитрий Медведев в своем Telegram прокомментировал материал в Die Welt, автор которого сравнивает возможное украинское контрнаступление с немецким наступлением на Курской дуге. «Искренние люди наконец-то поняли, что этот актёр (Зеленский) – настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии. Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец – совсем не фельдмаршал Паулюс», - написал он
Вчера 20:58

Сергей Лавров уверен, что США объявили против России крестовый поход, но он является безнадежным. 

«Все понимают, что американцы объявили «крестовый поход» против Российской Федерации, против ее законных интересов, против русской культуры, русских традиций. <...> Всем понятно, что это безнадежный курс», — сказал Лавров после переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
 

Вчера 20:26

Концерн Henkel подписал соглашение с консорциумом российских инвесторов о продаже бизнеса в стране.

Покупатели бизнеса — Kismet Capital Ивана Таврина, «Эльбрус Капитал» Дмитрия Крюкова и Augment Investments Виктора Харитонина.

Henkel производит в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени», Vernel и др. В 2021 году выручка «Хенкель рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб. Бизнес в России приносил Henkel порядка $1,06 млрд в год, говорила в декабре глава комитета акционеров Симон Бажель-Тра.

Уйти из страны концерн решил после начала боевых действий на Украине.

Вчера 19:58

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинское контрнаступление неизбежно.

«Наше наступление неизбежно. Мы будем бороться, пока Украина не окажется в полной безопасности. Фактически и юридически», — сказал Ермак (цитата по УНН).

Вчера 19:35

Источник госагентства «РИА Новости» рассказал, каким может быть ответ Москвы на решение Киева разорвать договор об аренде земли с посольством России, о котором сегодня объявил мэр Виталий Кличко.

По его словам, если Украина уведомит Россию о таком шаге, мэрия Москвы сможет ответить зеркально. При этом договор аренды земли в Киеве не касается здания посольства и построек, которые на ней находятся — они собственность России.

Если же Киев решит национализировать здание российского посольства, то автоматически лишится права собственности на недвижимость в Москве, добавил источник.

Вчера 19:17
Минобороны России объявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота.
Вчера 19:10
В центре Парижа, возле Пти-Пале, в июне этого года появится Киевский сквер. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко после встречи с мэром Парижа Анн Идальго, которая приехала в Киев.
Вчера 18:59

Служба безопасности Украины обвинила группу украинских солдат в том, что из-за их самовольных действий российские военные узнали о размещении личного состава ВСУ и украинских самолетов.

Служба расследует обстоятельства ракетного удара по аэродрому Канатово, который произошел 23 июля 2022 года. «По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины», — уточнила СБУ.

Вчера 18:39
Вчера 18:25

Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Кроме того, по словам Кличко, администрация «обратилась в кабинет министров Украины с просьбой о возвращении имущества «дипучреждения» российских варваров в собственность украинского государства».

Вчера 18:01

В рамках декоммунизации на Украине в городе Ровно снесли стелу с изображением двух женщин, обнимающих друг друга. Власти сочли, что это изображение украинки и русской.

Вчера 17:25
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем телеграм-канале сообщил, что обсудил ситуацию на фронте с командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи. По его словам, он вновь назвал поставки оружия и боеприпасов приоритетом для украинской армии.
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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