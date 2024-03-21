Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 757-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Над Белгородской областью сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Минобороны.
В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщило правительство региона. Спустя 20 минут сигнал отменили.
В Киеве прогремели взрывы, мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. В Подольском районе города зафиксировано падение обломков на территорию двух предприятий, заявил он.
Чехия поставит Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня, сообщила пресс-служба чешского Минобороны.
Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Еврокомиссию с призывом запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.
«Кроме того, российский импорт оказывает давление на внутренний рынок ЕС и напрямую конкурирует с продукцией фермеров ЕС», — говорится в обращении к Еврокомиссии.
На Украине необходимо переименовать детские сады, названия которых имеют «русскоязычный характер», не соответствуют стандартам украинского языка или здравому смыслу, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Уполномоченный перечислил такие названия детсадов как «Кузнечик», «Василек», «Ивушка».
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время поездки в Киев заявил, что пакет помощи, который конгресс никак не согласует, «дойдет до Украины».
Минобороны сообщило, что около 19:30 над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что власти страны выделят 35 млн евро на покупку боеприпасов для Украины в соответствии с чешской инициативой.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что более 900 квартир и частных домов в городе получили повреждения в городе за эту и прошлую неделю. «Преимущественно пострадало остекление окон и балконов», – написал он.
Власти Украины решили закрыть сайт со списком «международных спонсоров войны» после обращений от стран-партнеров.
Реестр вело антикоррупционное агентство, в список попали в том числе крупные западные компании, которые продолжили работать в России после начала военной операции. В перечне, к примеру, есть американская Mars, британская Unilever и французский Auchan.
МИД Украины заявил об отсутствии нормативной базы для существования списка. Публиковать такой перечень от имени государства без урегулирования вопросов на законодательном уровне неприемлемо, сочли в Минюсте страны.
Сайт со списком прекратит работу, там будет переадресация на раздел портала Совета национальной безопасности и обороны с государственным реестром санкций, пишет Hromadske.
США ввели санкции против двух россиян и двух российских организаций, в том числе против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура», говорится на сайте американского Минфина.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что финансовой помощи от стран Запада и МВФ Украине хватит на первую половину этого года. По его словам, Киев нуждается в финансовой поддержке США, чтобы покрыть бюджетный дефицит.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели в результате обстрела ВСУ двух человек в Грайвороне. Мужчины в этот момент находились на улице. Два человека ранены. У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Еще у одного пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.
Минобрнауки сообщило, что в результате обстрела Белгорода погиб Валерий Кошель — муж начальника управления по связям с общественностью и СМИ НИУ БелГУ Ирины Кошель. Без отца осталась 11-летняя дочь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль.
Минобороны оценило потери ВСУ за последние сутки более чем в 1050 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО «Град», САУ «Акация», две САУ Krab, САУ «Гвоздика», САУ Paladin, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ «Анклав-Н», боевая машина ЗРК «Стрела-10».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное, Тимковка, в районе Тернов отражены две контратаки;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка, Георгиевка, отражена контратака в районе Белогоровки;
- на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены семь контратак в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное, Бердычи;
- на южнодонецком направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное, Старомайорское;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Мирное, Ивановка.