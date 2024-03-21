Власти Украины решили закрыть сайт со списком «международных спонсоров войны» после обращений от стран-партнеров.

Реестр вело антикоррупционное агентство, в список попали в том числе крупные западные компании, которые продолжили работать в России после начала военной операции. В перечне, к примеру, есть американская Mars, британская Unilever и французский Auchan.

МИД Украины заявил об отсутствии нормативной базы для существования списка. Публиковать такой перечень от имени государства без урегулирования вопросов на законодательном уровне неприемлемо, сочли в Минюсте страны.

Сайт со списком прекратит работу, там будет переадресация на раздел портала Совета национальной безопасности и обороны с государственным реестром санкций, пишет Hromadske.