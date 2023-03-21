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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 391-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:02

В 2023 году урожай зерна на Украине может снизиться на 15% по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью The Wall Street Journal министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. По данным ведомства, которые приводит газета, в прошлом сезоне на Украине собрали 53 млн т зерновых, это на 20% меньше, чем в среднем за последние пять лет. Совокупный урожай зерна, семян подсолнечника и сои составил 63 млн т, что на 52% меньше, чем в 2021-м.

По словам Сольского, из-за продолжающихся боевых действий и сложностей с экспортом пшеницы некоторые украинские фермеры переключились на другие культуры, которые легче вывозить, например, на семена подсолнечника и сои.

06:25

Российские военные отразили контратаку Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Центр» российских войск Александр Савчук.

Украинские силы, по словам Савчука, попытались вернуть утраченные позиции, однако разведчики группировки войск «Центр» распознали перемещение пехоты и техники украинских сил в сторону опорного пункта. Информацию об этом передали расчету реактивных систем залпового огня «Град», сказал он. Артиллерия нанесла удар. 

06:16

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта приедет на Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским, сообщил источник NHK.

Накануне Кисида прибыл в Индию, где встретился с премьером Нарендрой Моди. Ожидалось, что этот визит продлится до среды, 22 марта. NHK отмечает, что изначально Кисида собирался после этого вернуться в Японию, однако планы изменились.

03:38

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что регулярно разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным; в некоторых случаях переговоры могли длиться час или полтора часа.

По словам Шольца, иногда собеседники общались на немецком, иногда — при помощи перевода. Канцлер отметил, что стороны придерживаются вежливого тона и обращаются друг к другу на «вы»; в то же время, подчеркнул он, между ними сохраняются «серьезные различия во мнениях» о военных действиях на Украине.

02:57
Решение США предоставить Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму $350 млн может привести к расширению географии конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
02:34
Беспилотники, которые сбили в ночь на 21 марта над Джанкоем в Крыму, были начинены шрапнелью, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Целью беспилотников, по словам Крючкова, были гражданские объекты. «Один [дрон] сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами», — заявил он.Позднее Крючков уточнил, что железная дорога и объекты инфраструктуры при атаке не пострадали.
Вчера 23:44

Средства ПВО сработали в районе Джанкоя, обломками повреждены дома и магазин, один человек ранен, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники, на двух улицах нашли обломки дронов.

Вчера 21:06
Путин и Си Цзиньпин завершили неформальные переговоры, передает «РИА Новости». Их встреча продлилась почти 4,5 часа.
Вчера 20:45

Власти Турции распространили среди компаний список товаров, которые теперь нельзя экспортировать в Россию, запрет на их поставки начал действовать 1 марта. Информация об ограничениях появлялась и раньше, теперь ее подтвердил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

Кроме того, представитель ЕС заявил Reuters, что Турция дала Европейской комиссии устные гарантии, что с начала марта в Россию не будут отправляться товары, попавшие под европейские, американские или британские санкции, или те, в отношении которых действуют меры экспортного контроля.

Вчера 20:08

Москва «в полном объеме» продумывает меры, которые может предпринять в случае, если решит приостановить своей участие в зерновой сделке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ответ на вопрос РБК.

«Эти меры будут носить комплексный характер. Я не хотел бы сейчас о них говорить, но могу сказать, что речь идет и о безопасности, и о том, как с экономической точки зрения целесообразно будет осуществление любых операций с сельхозэкспортом из Украины в случае приостановки сделки», — сказал дипломат.

Вчера 19:45

В этом году в военном конфликте на Украине произойдет перелом, заявил президент Чехии Петр Павел (отставной генерал, в прошлом — глава Военного комитета НАТО). 

Накануне в интервью польскому изданию Rzeczpospolita Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. Если она обернется провалом, Западу будет крайне сложно найти ресурсы для помощи при второй попытке, предупредил политик.

Вчера 19:04

Финская ассоциации фехтования и пятиборья (SM5L) объявила об отмене ежегодных соревнований Kupitta Tournament, которые были запланированы на сентябрь в Турку, из-за несогласия с решением Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян.

FIE 10 марта разрешила россиянам и белорусам вернуться на турниры в нейтральном статусе.

SM5L осудила это решение и выступила за возвращение спортсменов двух стран на международные соревнования не ранее окончания спецоперации на Украине.
 

Вчера 18:40

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $350 млн.

Как говорится в заявлении Блинкена, Киев, в частности, получит ракеты для систем HIMARS, снаряды для гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM.

Вчера 18:20
Страны ЕС утвердили план по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Вчера 18:03
Вчера 17:37

Генпрокуратура России признала нежелательной британскую НКО «Институт государственного управления» (Institute for Statecraft). Ведомство заявило, что деятельность НКО «в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации» угрожает безопасности, территориальной целостности и основам конституционного строя страны. По данным Генпрокуратуры, «Институт государственного управления» фабриковал доказательства вмешательства России во внутренние дела стран Европы и организовывал «русофобские конференции».

НКО была основана в 2009 году в Шотландии, ее заявленные цели — продвижение образования в области государственного управления, а также содействие равенству, соблюдению прав человека и развития общества. В 2015 году организация запустила программу Integrity Initiative для противодействия «дезинформации» со стороны России, Китая и некоторых террористических группировок.

Вчера 17:10

Украинские военные пытали российских пленных солдат, заявила «РИА Новости» омбудсмен ДНР Дарья Морозова. «Речь о новой партии наших вырученных ребят», — уточнила она.

По ее словам, ВСУ применяют «все новые виды пыток», однако «сломать» пленных им не удалось.
 

Вчера 16:55
Владимир Путин: Москва ознакомилась с планом Пекина по мирному урегулирования конфликта на Украине, лидеры стран его обсудят.
Вчера 16:40

В Кремле началась неформальная встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Дмитрий Песков ранее сообщал, что среди тем общения Путина и Си будет и ситуация на Украине.

Вчера 16:28
Минобороны России в очередной сводке оценило потери противника за последние сутки почти в 500 человек. 
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Редакция РБК
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