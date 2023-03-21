В 2023 году урожай зерна на Украине может снизиться на 15% по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью The Wall Street Journal министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. По данным ведомства, которые приводит газета, в прошлом сезоне на Украине собрали 53 млн т зерновых, это на 20% меньше, чем в среднем за последние пять лет. Совокупный урожай зерна, семян подсолнечника и сои составил 63 млн т, что на 52% меньше, чем в 2021-м.

По словам Сольского, из-за продолжающихся боевых действий и сложностей с экспортом пшеницы некоторые украинские фермеры переключились на другие культуры, которые легче вывозить, например, на семена подсолнечника и сои.