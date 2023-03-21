Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 391-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В 2023 году урожай зерна на Украине может снизиться на 15% по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью The Wall Street Journal министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. По данным ведомства, которые приводит газета, в прошлом сезоне на Украине собрали 53 млн т зерновых, это на 20% меньше, чем в среднем за последние пять лет. Совокупный урожай зерна, семян подсолнечника и сои составил 63 млн т, что на 52% меньше, чем в 2021-м.
По словам Сольского, из-за продолжающихся боевых действий и сложностей с экспортом пшеницы некоторые украинские фермеры переключились на другие культуры, которые легче вывозить, например, на семена подсолнечника и сои.
Российские военные отразили контратаку Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Центр» российских войск Александр Савчук.
Украинские силы, по словам Савчука, попытались вернуть утраченные позиции, однако разведчики группировки войск «Центр» распознали перемещение пехоты и техники украинских сил в сторону опорного пункта. Информацию об этом передали расчету реактивных систем залпового огня «Град», сказал он. Артиллерия нанесла удар.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта приедет на Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским, сообщил источник NHK.
Накануне Кисида прибыл в Индию, где встретился с премьером Нарендрой Моди. Ожидалось, что этот визит продлится до среды, 22 марта. NHK отмечает, что изначально Кисида собирался после этого вернуться в Японию, однако планы изменились.
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что регулярно разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным; в некоторых случаях переговоры могли длиться час или полтора часа.
По словам Шольца, иногда собеседники общались на немецком, иногда — при помощи перевода. Канцлер отметил, что стороны придерживаются вежливого тона и обращаются друг к другу на «вы»; в то же время, подчеркнул он, между ними сохраняются «серьезные различия во мнениях» о военных действиях на Украине.
Средства ПВО сработали в районе Джанкоя, обломками повреждены дома и магазин, один человек ранен, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники, на двух улицах нашли обломки дронов.
Власти Турции распространили среди компаний список товаров, которые теперь нельзя экспортировать в Россию, запрет на их поставки начал действовать 1 марта. Информация об ограничениях появлялась и раньше, теперь ее подтвердил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.
Кроме того, представитель ЕС заявил Reuters, что Турция дала Европейской комиссии устные гарантии, что с начала марта в Россию не будут отправляться товары, попавшие под европейские, американские или британские санкции, или те, в отношении которых действуют меры экспортного контроля.
Москва «в полном объеме» продумывает меры, которые может предпринять в случае, если решит приостановить своей участие в зерновой сделке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ответ на вопрос РБК.
«Эти меры будут носить комплексный характер. Я не хотел бы сейчас о них говорить, но могу сказать, что речь идет и о безопасности, и о том, как с экономической точки зрения целесообразно будет осуществление любых операций с сельхозэкспортом из Украины в случае приостановки сделки», — сказал дипломат.
В этом году в военном конфликте на Украине произойдет перелом, заявил президент Чехии Петр Павел (отставной генерал, в прошлом — глава Военного комитета НАТО).
Накануне в интервью польскому изданию Rzeczpospolita Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. Если она обернется провалом, Западу будет крайне сложно найти ресурсы для помощи при второй попытке, предупредил политик.
Финская ассоциации фехтования и пятиборья (SM5L) объявила об отмене ежегодных соревнований Kupitta Tournament, которые были запланированы на сентябрь в Турку, из-за несогласия с решением Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян.
FIE 10 марта разрешила россиянам и белорусам вернуться на турниры в нейтральном статусе.
SM5L осудила это решение и выступила за возвращение спортсменов двух стран на международные соревнования не ранее окончания спецоперации на Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $350 млн.
Как говорится в заявлении Блинкена, Киев, в частности, получит ракеты для систем HIMARS, снаряды для гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM.
Генпрокуратура России признала нежелательной британскую НКО «Институт государственного управления» (Institute for Statecraft). Ведомство заявило, что деятельность НКО «в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации» угрожает безопасности, территориальной целостности и основам конституционного строя страны. По данным Генпрокуратуры, «Институт государственного управления» фабриковал доказательства вмешательства России во внутренние дела стран Европы и организовывал «русофобские конференции».
НКО была основана в 2009 году в Шотландии, ее заявленные цели — продвижение образования в области государственного управления, а также содействие равенству, соблюдению прав человека и развития общества. В 2015 году организация запустила программу Integrity Initiative для противодействия «дезинформации» со стороны России, Китая и некоторых террористических группировок.
Украинские военные пытали российских пленных солдат, заявила «РИА Новости» омбудсмен ДНР Дарья Морозова. «Речь о новой партии наших вырученных ребят», — уточнила она.
По ее словам, ВСУ применяют «все новые виды пыток», однако «сломать» пленных им не удалось.
В Кремле началась неформальная встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина.
Дмитрий Песков ранее сообщал, что среди тем общения Путина и Си будет и ситуация на Украине.