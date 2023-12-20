Генпрокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более €720 млн и направить их в государственную казну, сообщил Spiegel. По его информации, запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне.

Кремль предупреждал, что если Запад примет незаконное решение о конфискации зарубежных активов России, это повлечет для него «очень серьезные судебные издержки» и ответные меры.