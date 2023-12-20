Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 664-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Генпрокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более €720 млн и направить их в государственную казну, сообщил Spiegel. По его информации, запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне.
Кремль предупреждал, что если Запад примет незаконное решение о конфискации зарубежных активов России, это повлечет для него «очень серьезные судебные издержки» и ответные меры.
Владимир Зеленский охарактеризовал как рабочие свои взаимоотношения с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По его словам, Генштаб отвечает за результат на поле боя.
Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщил о взрывах в областной столице – Кропивницком.
Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать документ о мобилизации женщин. При этом он допустил снижения мобилизационного возраста до 25 лет.
Зеленский заявил, что Украине не поступало предложений вступить в НАТО, а сигналы, о которых говорят журналисты, являются бредом. По его словам, часть Украины не может вступить в НАТО, поскольку это будет означать конфликт Альянса с Россией.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Одессе и Черноморске.
Зеленский в ходе пресс-конференции выразил уверенность, что США и другие союзники «не предадут Украину» и выделят помощь в полном объеме и уже в ближайшее время.
На итоговой пресс-конференции года Владимиру Зеленскому сразу был задан вопрос о мобилизации, сообщает «Страна ua». По его словам, военные предложили ему дополнительно забрать в армию 450-500 тысяч человек. Однако он это решение не утвердил, поскольку не увидел механизма ротации, отпусков и демобилизации.
Владимир Путин в ходе выставки образцов передовых вооружений в Министерстве обороны назвал украинские власти «временщиками, которые оставляют своих раненых в тех же Крынках». За своих людей не считают», - сказал он.
В Хорошевский суд Москвы поступил протокол в отношении создателя персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна (Минюст признал иноагентом) о дискредитации армии, свидетельствует картотека суда.
По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП грозит штраф до 50 тыс. руб. Минюст внес Мунтяна в реестр иноагентов весной. Мунтян находится за границей, он также является сооснователем студии Toonbox и криптовалюты MFCoin.
Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Днепре.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщило, что число раненых при обстреле Киевского и Петровского районов города достигло шести.
Владимир Путин заявил, что Россия готова договариваться по Украине, но исходя из своих интересов. По его словам, те страны, которые потеряли нынешние западные регионы Украины - прежде всего Польша - спят и видят – вернуть. «Только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины… История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять».
Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей для российской армии на 2024 год является продолжение специальной военной операции «до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка ранения получили три женщины, повреждено здание больницы.
Также Шойгу рассказал, что в общей сложности Запад поставил Украине 5220 танков и другой бронетехники, 1300 артиллерийских систем, более 2,5 млн снарядов. По словам российского министра управляют комплексами ПВО и РСЗО военнослужащие из стран НАТО. «При подготовке ударов этими средствами в радиоперехватах фиксируем американскую, польскую и речь англичан», - заявил он. Что касается потерь военной техники, то с июня ВСУ потеряли 766 танков (в том числе 37 Leopard), более 2300 других бронемашин (включая 50 Bradley).
С начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Об этом на коллегии Министерства обороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тыс. человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны российской армии. Как отметил Шойгу, с начала конфликта Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую, привлекая на службу в том числе ограниченно годных.
Сергей Шойгу в ходе коллегии Минобороны заявил, что в зоне специальной военной операции убиты свыше 100 украинских преступников, проявивших особую жестокость в ходе военных действий. По его словам, уничтожены более 5800 наемников.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Одинцово был сбит дрон.
«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в телеграм-канале.
Владимир Путин во вторник примет участие в расширенной коллегии Минобороны, с подробным докладом там выступит Сергей Шойгу, сообщил Дмитрий Песков.
Также в планах у президента награждение Героев России.