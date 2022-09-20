Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции Pro, 08:52
Fars узнало о планах Ирана закупать у России 9 млн куб. газа в день Экономика, 08:47
«Коммерсантъ» узнал детали плана H&M по уходу из России Бизнес, 08:38
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:38
«РИА Новости» сообщило о применении на Украине винтовок «Сумрак» Политика, 08:32
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным Pro, 08:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:20
Российские компании сообщили о задержании фур с грузом из ЕС в Казахстане Экономика, 08:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 18 человек Общество, 08:14
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:10
Морской терминал на юге России начнет прием из Турции паромов на 100 фур Бизнес, 08:00
Эрдоган сообщил о решении Украины и России обменять 200 военнопленных Политика, 07:38
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:36
Блинкен призвал власти Ирана остановить преследование женщин Общество, 07:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 209-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:23

Алчевск и Сватово в ЛНР ночью подверглись обстрелам, сообщил посол республики в России Родион Мирошник. По его данным, населенные пункты обстреливали из комплексов HIMARS. Как отметил Мирошник, атаки усилились «в ответ на обращения о проведении референдума».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об обстрелах Киевского и Куйбышевского районов города. По его словам, в поселке Азотный пострадала женщина 1979 года рождения.

Фото:Kulemzin_donetsk / Telegram Фото:Kulemzin_donetsk / Telegram Фото:Kulemzin_donetsk / Telegram

07:28
В Новой Каховке Херсонской области ночью работала ПВО, по данным военно-гражданской администрации, были слышны три взрыва.
07:19
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на Генассамблее ООН объявит о намерении Лондона оказать Киеву военную помощь на сумму не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,64 млрд) в следующем году, пишет Financial Times.
06:43

Президент России Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить конфликт на Украине, заявил в интервью PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что Киев и Москва договорились об обмене 200 пленных, кроме того, прорабатывается вопрос вывода на рынки сельхозпродукции, однако «Украине нужно достичь одного понимания с Россией».

 

06:32
Замглавы военно-гражданской администрации подконтрольной России Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его указы «не имеют никакого отношения» к региону.

«Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется», — сказал Стремоусов.
 
05:21
Турция и Россия работают над продлением зерновой сделки, сообщил замглавы турецкого МИДа Седат Онал. «Мы хотим, чтобы она [зерновая сделка] продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении задач», — сказал он.

 
01:34
Российские войска контролируют восточную часть Купянска Харьковской области, сообщила пророссийская военно-гражданская администрация региона.
«Несмотря на это, въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных», — сказано в сообщении.

 
Вчера 21:48

В ДНР сообщили, что при обстреле украинскими войсками села Никольское ранены два мирных жителя. По сообщению штаба территориальной обороны республики, раненые — двое мужчин — доставлены в больницу.

Вчера 21:03

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с французской коллегой Катрин Колонна, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, в том числе обеспечение безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Министр [Сергей Лавров] отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы», — говорится в сообщении.

Вчера 20:49

В Донбасс из Грозного отправилась новая группа добровольцев, сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Все они прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, добавил глава Чечни.

Вчера 20:40

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику синхронизировать процессы проведения референдумов о вхождении в состав России.

Video

Вчера 20:14
Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР свыше 170 боеприпасов, заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Вчера 19:51

Референдум о вхождении ДНР в состав России будет многодневным, заявил председатель Общественной палаты республики, которого цитирует ТАСС.

Он также назвал 4 ноября наилучшей датой для такого референдума.

Вчера 19:44
Подача электроэнергии в Херсонскую область с Запорожской АЭС и ТЭЦ прекращена из-за повреждений ЛЭП при обстрелах. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на «Херсоноблэнерго».
Вчера 19:29

71% украинцев считают, что военное и политическое руководство страны действует «слаженно, с общей целью победы», свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. В наличие «серьезных конфликтов» между властями и военными верят только 14% респондентов, отмечает УНН.

60% участников опроса полагают, что украинское руководство «по мере возможности проявляет должное внимание» участникам боевых действий. Недостаточным это внимание считают 24% украинцев.

А вот в вопросе об ответственности за просчеты при подготовке к боевым действиям украинское общество разделилось более заметно. Как отмечает УНИАН, 31% считает правильным искать и наказывать виновных уже сейчас. А 58% считают, что этот вопрос нужно отложить до окончания боевых действий, «чтобы не провоцировать конфликты внутри страны».

Вчера 19:04

Общественная палата ДНР обратилась к Денису Пушилину и местному парламенту с просьбой провести референдум о вхождении республики в состав России.

«Обращаюсь к вам не только от имени Общественной палаты республики, но и всех граждан ДНР: учителей и врачей, ветеранов и многодетных семей, студентов, шахтеров, сталеваров, фермеров — всех, кто остался здесь жить, работать, воспитывать детей и защищать Донбасс. Все они в один голос говорят об одном: настало время решительных действий», — говорится в тексте обращения (цитата по Донецкому агентству новостей).

Два часа назад с аналогичным обращением к властям своей республики выступила Общественная палата ЛНР.

Вчера 19:01
Глава МВД Польши сообщил, что подписал распоряжение, ужесточающее правила въезда в страну для россиян.
Вчера 18:56

Референдум о вхождении ЛНР в состав России — вопрос «не одного дня», заявил глава Общественной палаты республики Алексей Карякин.

«Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, сегодня мы только обратились и говорить о дате... еще рано», — сказал Карякин.

Вчера 18:34

В рамках параллельного импорта в Россию завезено уже 1,3 млн т товаров на общую сумму свыше $9 млрд, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Хорошо сработал параллельный импорт. Ввезено более 1,3 млн т товаров на $9,3 млрд. Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники, бытовой химии», — сказал министр.

Вчера 18:17

Внеурочные занятия «Разговоры о важном», которые появились в российских школах в новом учебном году, обязательны для посещения, говорится в инфографике Минпросвещения.

Министерство ссылается на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), по которому внеурочная деятельность — это часть образовательных программ. Ученики обязаны «добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы», отмечает ведомство.

Первый «Разговор о важном» состоялся 5 сентября, он был посвящен Дню знаний. Согласно материалам, обнародованным ведомством в августе, на втором занятии 12 сентября предполагалось в том числе обсуждение боевых действий на Украине. В документах говорилось, что российская военная операция демонстрирует «проявления подлинного патриотизма», а цель этого урока — убедить старшеклассников, «что жители ДНР и ЛНР — русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию».

На фоне резонанса в СМИ из методички к уроку 12 сентября убрали упоминание о военной операции, обращал внимание профсоюз «Альянс учителей». Однако глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что обсуждать тему боевых действий на Украине со школьниками планируют весь год.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter