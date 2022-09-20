Алчевск и Сватово в ЛНР ночью подверглись обстрелам, сообщил посол республики в России Родион Мирошник. По его данным, населенные пункты обстреливали из комплексов HIMARS. Как отметил Мирошник, атаки усилились «в ответ на обращения о проведении референдума».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об обстрелах Киевского и Куйбышевского районов города. По его словам, в поселке Азотный пострадала женщина 1979 года рождения.