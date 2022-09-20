Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 209-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Алчевск и Сватово в ЛНР ночью подверглись обстрелам, сообщил посол республики в России Родион Мирошник. По его данным, населенные пункты обстреливали из комплексов HIMARS. Как отметил Мирошник, атаки усилились «в ответ на обращения о проведении референдума».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об обстрелах Киевского и Куйбышевского районов города. По его словам, в поселке Азотный пострадала женщина 1979 года рождения.
Президент России Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить конфликт на Украине, заявил в интервью PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он сообщил, что Киев и Москва договорились об обмене 200 пленных, кроме того, прорабатывается вопрос вывода на рынки сельхозпродукции, однако «Украине нужно достичь одного понимания с Россией».
«Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется», — сказал Стремоусов.
«Несмотря на это, въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных», — сказано в сообщении.
В ДНР сообщили, что при обстреле украинскими войсками села Никольское ранены два мирных жителя. По сообщению штаба территориальной обороны республики, раненые — двое мужчин — доставлены в больницу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с французской коллегой Катрин Колонна, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, в том числе обеспечение безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Министр [Сергей Лавров] отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы», — говорится в сообщении.
В Донбасс из Грозного отправилась новая группа добровольцев, сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.
Все они прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, добавил глава Чечни.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику синхронизировать процессы проведения референдумов о вхождении в состав России.
Референдум о вхождении ДНР в состав России будет многодневным, заявил председатель Общественной палаты республики, которого цитирует ТАСС.
Он также назвал 4 ноября наилучшей датой для такого референдума.
71% украинцев считают, что военное и политическое руководство страны действует «слаженно, с общей целью победы», свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. В наличие «серьезных конфликтов» между властями и военными верят только 14% респондентов, отмечает УНН.
60% участников опроса полагают, что украинское руководство «по мере возможности проявляет должное внимание» участникам боевых действий. Недостаточным это внимание считают 24% украинцев.
А вот в вопросе об ответственности за просчеты при подготовке к боевым действиям украинское общество разделилось более заметно. Как отмечает УНИАН, 31% считает правильным искать и наказывать виновных уже сейчас. А 58% считают, что этот вопрос нужно отложить до окончания боевых действий, «чтобы не провоцировать конфликты внутри страны».
Общественная палата ДНР обратилась к Денису Пушилину и местному парламенту с просьбой провести референдум о вхождении республики в состав России.
«Обращаюсь к вам не только от имени Общественной палаты республики, но и всех граждан ДНР: учителей и врачей, ветеранов и многодетных семей, студентов, шахтеров, сталеваров, фермеров — всех, кто остался здесь жить, работать, воспитывать детей и защищать Донбасс. Все они в один голос говорят об одном: настало время решительных действий», — говорится в тексте обращения (цитата по Донецкому агентству новостей).
Два часа назад с аналогичным обращением к властям своей республики выступила Общественная палата ЛНР.
Референдум о вхождении ЛНР в состав России — вопрос «не одного дня», заявил глава Общественной палаты республики Алексей Карякин.
«Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, сегодня мы только обратились и говорить о дате... еще рано», — сказал Карякин.
В рамках параллельного импорта в Россию завезено уже 1,3 млн т товаров на общую сумму свыше $9 млрд, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Хорошо сработал параллельный импорт. Ввезено более 1,3 млн т товаров на $9,3 млрд. Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники, бытовой химии», — сказал министр.
Внеурочные занятия «Разговоры о важном», которые появились в российских школах в новом учебном году, обязательны для посещения, говорится в инфографике Минпросвещения.
Министерство ссылается на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), по которому внеурочная деятельность — это часть образовательных программ. Ученики обязаны «добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы», отмечает ведомство.
Первый «Разговор о важном» состоялся 5 сентября, он был посвящен Дню знаний. Согласно материалам, обнародованным ведомством в августе, на втором занятии 12 сентября предполагалось в том числе обсуждение боевых действий на Украине. В документах говорилось, что российская военная операция демонстрирует «проявления подлинного патриотизма», а цель этого урока — убедить старшеклассников, «что жители ДНР и ЛНР — русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию».
На фоне резонанса в СМИ из методички к уроку 12 сентября убрали упоминание о военной операции, обращал внимание профсоюз «Альянс учителей». Однако глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что обсуждать тему боевых действий на Украине со школьниками планируют весь год.