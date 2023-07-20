Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 512-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
После завершения зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в украинские порты в Черном море, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», — сказал он.
Группировка российских войск «Днепр» пресекла попытку украинских диверсантов форсировать реку Днепр, уничтожив три быстроходных лодки с военными, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
Также российские военные, по словам Кодряна, нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Кизомыс, Антоновка и Львово в Херсонской области.
В Одессе третью ночь подряд звучали взрывы. В центре города есть разрушения и пострадавшие, сообщили местные власти.
Помимо этого, взрывы прозвучали в Николаеве и в Сумах.
Один из населенных пунктов на северо-западе Крыма подвергся атаке беспилотника, сообщил Сергей Аксенов.
В результате четыре административных здания получили повреждения, погибла девочка-подросток. Где именно произошла атака, глава Крыма не уточнил.
США официально объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $1,3 млрд.
- четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к нему;
- артиллерийские снаряды 152 мм;
- беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade;
- оборудование для разминирования, защиты портов и др.
Россия проявляла «чудеса выдержки и терпения», продлевая зерновую сделку, надеясь, что Запад начнет полностью соблюдать согласованные условия, сказал Владимир Путин. «Просто откровенная наглость и бесцеремонность, посулы и пустая болтовня», — прокомментировал он действия западных стран.
Зерновая сделка, по его словам, по факту была использована для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины.
Россия рассмотрит возможность вернуться в зерновую сделку, если будут полностью реализованы все ранее согласованные принципы участия в ней России: вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений; устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, в том числе подключение к SWIFT; возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники, решение вопросов с фрахтом судов, восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Сергей Аксенов в ходе доклада Владимиру Путину заявил, что на военном полигоне в Кировском районе Крыма после пожара сдетонировала часть боеприпасов. Пострадавших нет, ситуация под контролем.
Девочку, которая пострадала при атаке на Крымский мост, отправят в Москву для продолжения лечения, сообщили в Минздраве.
«Она продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении», — говорится в сообщении.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов назвал состояние пострадавшей стабильным.
Киргизия усилила экспортный контроль, в том числе за товарами военного и двойного назначения, сообщило Минэкономкоммерции республики.
«После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте—апреле 2023 года, министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота», — говорится в сообщении.
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что Соединенные Штаты готовят экономические меры в отношении Киргизии, которую обвиняют в том числе в поставках в Россию товаров двойного назначения, включая китайские дроны. Один из собеседников назвал страну «наглядным примером того, как все факторы одновременно играют роль в создании неприемлемо благоприятной среды для уклонения от санкций».
С мэра Одессы Геннадия Труханова, который проходил по делу о коррупции, сняли электронный браслет.
Минобороны России сообщило, что с 20 июля все суда, которые следуют в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что вероятность теракта на Запорожской АЭС со стороны Украины остается высокой, сообщает агентство ТАСС. «За них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места. Эти силы уверовали в свою безнаказанность и в свою неуязвимость. поэтому вероятность остается высокой», - сказал он.
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский сообщил, что в результате ночного удара в порту Черноморска (Ильичевска) в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна, а терминалы выведены из строя. Минобороны России ранее сообщало, что в районе Одессы удары были нанесены по по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ.
Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что в районе Серебрянского лесничества огнём артиллерии и армейской авиации сорваны две попытки вернуть утраченные позиции 67 механизированной бригады ВСУ. «В результате огневого поражения уничтожена боевая машина пехоты. Противник понёс значительные потери в живой силе».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Валуйском городском округе. «Сбит БПЛА на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал он в Telegram.
Финляндия приняла решение с 1 октября отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Турку. Ранее Россия отозвала разрешение на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге.
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На полигоне в Кировском районе в Крыму утром 19 июля начался пожар. Из-за него перекрыли трассу «Таврида», а жителям ближайших сел предложили эвакуироваться. Как выглядит пункт размещения эвакуированных и что рассказали корреспонденту РБК о начале пожара на полигоне в Крыму очевидцы — в видео РБК.
МЧС России прорабатывает правовые механизмы использования любых подземных сооружений в качестве укрытий для населения в случае военного конфликта, заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления в Совете Федерации.
Он рассказал, что МЧС координировало срочную работу по приведению в готовность «защитных сооружений и заглубленных помещений» для укрытия населения в приграничных субъектах.
«На сегодняшний день это наиболее эффективный, а в большинстве случаев безальтернативный способ защиты людей от осколочно-фугасного поражения по месту жительства», — пояснил решение ведомства Куренков.