Россия проявляла «чудеса выдержки и терпения», продлевая зерновую сделку, надеясь, что Запад начнет полностью соблюдать согласованные условия, сказал Владимир Путин. «Просто откровенная наглость и бесцеремонность, посулы и пустая болтовня», — прокомментировал он действия западных стран.

Зерновая сделка, по его словам, по факту была использована для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины.

Россия рассмотрит возможность вернуться в зерновую сделку, если будут полностью реализованы все ранее согласованные принципы участия в ней России: вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений; устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, в том числе подключение к SWIFT; возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники, решение вопросов с фрахтом судов, восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса.