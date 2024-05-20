Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 817-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в Кировском районе в посёлке шахты Абакумова множественные ранения получил мужчина 1965 г. р., водитель частного транспортного средства.
На Славянском НПЗ в Краснодарском крае зафиксированы повреждения после атаки беспилотников, ущерб устанавливается, передает ТАСС.
Воздушная тревога запущена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ТАСС со ссылкой на корреспондента передает, что в городе прозвучал взрыв.
Системы ПВО в течение ночи сбили пять беспилотников над Белгородской областью и два — над Курской, сообщили в Минобороны.
Мастер-план по восстановлению и развитию Авдеевки будет готов в течение года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. На данный момент основная задача — подготовить город к зиме, сказал он.
По его словам, мастер-планы по развитию готовят также для Геническа, Мелитополя. Похожая программа действует и в Мариуполе.
Ночью в Харькове прогремели взрывы, передавали «Суспільне» и УНИАН. В Львовской области работали ПВО, сообщал глава региональной администрации Максим Козицкий.
Силы ПВО около 19:00 мск перехватили три украинских беспилотника и один снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа, пострадали два человека, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
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В Шебекино 11 человек пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Среди пострадавших трое детей.
«На данный момент разрушения в городе зафиксированы в 7 многоквартирных домах (выбиты окна в 98 квартирах), также осколками повреждены 25 автомобилей», — говорится в сообщении.
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На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщает, что после объявления тревоги в Белгороде прогремели два взрыва.
В Белгороде беспилотник самолетного типа влетел в окно одной из квартир в жилом доме, пострадала 11-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В момент атаки пострадавшая играла на детской площадке, ее зацепило осколками.
«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков всвоем телеграм-канале.
Министр обороны Британии Грант Шэппс призвал Германию пересмотреть политику в отношении поставок Украине ракет Taurus. По его мнению, Берлину следует вслед за Лондоном дать Киеву ракеты и разрешить удары по Крыму.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал YandexGPT за ответы на вопросы об изъятии российских активов в США, расстоянии от Киева до Белгорода и про памятники Бандере на Украине.
По словам Медведева, нейросеть уклоняется от ответов на данные темы. И, хотя один раз она назвала расстояние между столицей Украины и Белгородом, при повторном вопросе «включила дурку».
«С одной стороны, это сильно подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам. А с другой — дает основания не только для того, чтобы признать сервисы «Яндекса» очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)... иноагентами. А вы как думаете?», — спросил Медведев у подписчиков своего телеграм-канала.
Мобилизация ставит под угрозу существование крупнейшего украинского производителя стали ArcelorMittal, на предприятии в Кривом Роге может возникнуть дефицит рабочих, заявил Financial Times исполнительный директор завода Мауро Лонгобардо.
«Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно [персонала] для работы. Мы говорим здесь о существовании компании», — сказал он.
В Харькове прогремел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Атаковавшие Славянский НПЗ беспилотники были начинены поражающими элементами, сообщил РБК директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.
«После прилетов завод остановлен, сейчас проводятся следственные мероприятия, когда закончатся будем уже проводить осмотр оборудования, установок и понимать на сколько сильный ущерб был нанесен. Пострадавших нет, все службы отработали на отлично», — сказал он.
По словам Труднева, на территории предприятия есть видимые разрушения. «Конечно, есть. Пока еще никто не ходит нигде, скажем так, потому что необходимо, чтобы минеры осмотрели территорию, сами понимаете. Все службы должны пройти территорию, посмотреть, убедиться в безопасности, тогда уже специалисты приступят к оценке ущерба», — пояснил он.
Украинский беспилотник атаковал микроавтобус с гражданскими в Херсонской области, один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — написал он в телеграм-канале.
По словам Сальдо, микроавтобус вез рабочих из Скадовского района на уборку клубники.
Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников.
«Прилёты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.
Власти Славянска-на-Кубани ранее сообщили, что на территории НПЗ упали шесть дронов. По данным администрации города, пострадавших и разрушений нет.
На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани ночью упали шесть беспилотников, сообщается на сайте администрации Славянского района.