Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал YandexGPT за ответы на вопросы об изъятии российских активов в США, расстоянии от Киева до Белгорода и про памятники Бандере на Украине.

По словам Медведева, нейросеть уклоняется от ответов на данные темы. И, хотя один раз она назвала расстояние между столицей Украины и Белгородом, при повторном вопросе «включила дурку».

«С одной стороны, это сильно подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам. А с другой — дает основания не только для того, чтобы признать сервисы «Яндекса» очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)... иноагентами. А вы как думаете?», — спросил Медведев у подписчиков своего телеграм-канала.