Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 756-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Украине необходимо усилить обстрелы и атаки диверсантов на приграничные российские территории, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил свою позицию тем, что россияне «должны почувствовать, что такое война».
Украина уже в начале апреля может получить артиллерийские снаряды, купленные Чехией, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«У нас трудная ситуация на фронте из-за недостатка артиллерийских снарядов. И мы надеемся, что чешская инициатива, к которой теперь присоединился Люксембург, поможет нам», — сказал украинский премьер.
Власти Белгородской области ограничат въезд на территорию приграничных сел Козинка, Глотово, Гора-Подол, Новостроевка 1-й и 2-й, Безымено и города Грайворон. На дорогах будут поставлены посты, на которых будут присутствовать сотрудники МВД, военные, пограничники.
Совет Тернопольской области наградил почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной» Ярослава Гуньку. Речь идет о проживающем в Канаде украинце, которому аплодировали Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позже выяснилось, что во время Второй Мировой войны он служил в дивизии СС «Галичина».
Международный олимпийский комитет официально подтвердил, что российским и белорусским спортсменам, которые выступят на Играх в Париже, не придется подписывать документ об осуждении военной операции. Необходимо соглашаться с мирной миссией Олимпиады.
Минобороны Франции назвало «безответственной провокацией» заявление главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Париж намерен в ближайшее время направить на Украину 2000 военнослужащих.
Министр обороны Канады Уильям Блэр заявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму в $30 млн. В нее войдут около 1 тысячи боеприпасов, а также приборы ночного видения.
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Times Radio заявил, что нельзя исключать того, что британским солдатам придется воевать на Украине. Он призвал повысить оборонные расходы до 3% от ВВП.
Об отправке сухопутных войск на Украину на саммите европейских лидеров в Париже «никто не говорил», в том числе Эмманюэль Макрон, «возникла некоторая путаница из-за терминов, используемых в английском языке», заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Разговор был о том, что «тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины», а также о поиске боеприпасов для Киева за пределами Европы, сказала она в интервью ERR.
«Мы обсуждали также то, могут ли военные и представители разных стран эффективнее помогать Украине, и, по-моему, все эти обсуждения должны быть открытыми. В чьих интересах, чтобы мы сказали очень четко, что вот этого или этого мы делать точно не будем? Это в интересах России. Россия хочет получить от нас какое-то подтверждение, что вот этого мы точно делать не будем», — сказала эстоский премьер.
Электронные повестки начнут рассылать во время весеннего призыва (обычно начинается в апреле) в тестовом режиме, это нужно, чтобы проверить, как они доходят, сообщил глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, пока не будет запущен реестр военнообязанных, основными останутся бумажные повестки, передает «РИА Новости».
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что по данным спецслужбы Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в эту страну уедут 2 тысячи человек.
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что перед саммитом лидеров ЕС предложит использовать 90% доходов от замороженных российских активов для закупки оружия Украине.
В зоопарке Белгорода сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибла кенгуру Гранди, которая в этот момент находилась на улице. Также пострадало здание экзотариума.
Вячеслав Гладков сообщил об атаке села Долгое в Валуйском городском округе с помощью двух дронов-камикадзе. В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали. Второй дрон упал на одну из улиц с последующей детонацией. Обошлось без последствий.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС рассчитывает к концу марта поставить Украине около 500 тыс. боеприпасов.
Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ призвал сотрудников спецслужбы «не забывать про предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах». По его словам, их необходимо установить, а у наказания не должно быть срока давности.
Вячеслав Гладков сообщил, что по уточненной информации число пострадавших в Белгородском районе выросло до четырех. В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу.