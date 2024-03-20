Об отправке сухопутных войск на Украину на саммите европейских лидеров в Париже «никто не говорил», в том числе Эмманюэль Макрон, «возникла некоторая путаница из-за терминов, используемых в английском языке», заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Разговор был о том, что «тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины», а также о поиске боеприпасов для Киева за пределами Европы, сказала она в интервью ERR.

«Мы обсуждали также то, могут ли военные и представители разных стран эффективнее помогать Украине, и, по-моему, все эти обсуждения должны быть открытыми. В чьих интересах, чтобы мы сказали очень четко, что вот этого или этого мы делать точно не будем? Это в интересах России. Россия хочет получить от нас какое-то подтверждение, что вот этого мы точно делать не будем», — сказала эстоский премьер.