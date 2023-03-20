Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 390-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Канада предложила создать четырехстороннюю структуру сотрудничества вместе с США, Японией и Южной Кореей для противодействия России и Китаю, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. Власти Канады рассчитывают, что структура поможет укрепить связи между странами, которые принадлежат к либерально-демократическому лагерю в регионе.
Собеседники среди американских дипломатов рассказали о поддержке США предложения Канады, но японская сторона сообщила, что для реализации инициативы требуется время.
Голубцов также отметил, что при наличии более современных истребителей Украина сможет более эффективно прикрыть наступающие колонны бронетехники, поставленной странами НАТО, что предотвратит ненужные жертвы.
Кирби повторил, что Вашингтон надеется на контакты Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы Пекин мог услышать позицию Киева.
Упавший беспилотник без опознавательных знаков нашли в Одоевском районе Тульской сообщил комитет по региональной безопасности. На место выехали оперативные службы, угрозы для населения и инфраструктуры нет, добавили в комитете.
Кореневский и Глушковский районы Курской области попали под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Под обстрел попали село Троицкое, деревня Елизаветовка и посело Краснооктябрьский. Никто не пострадал.
«Эту поездку ни по линии администрации, ни по линии каких-то специальных служб, ни по линии Министерства обороны никто заранее не планировал», — уточнил представитель Кремля. «Основная цель — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме», — добавил Песков.
Путин провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону. Он и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов долго обсуждали обстановку в зоне военной операции на Украине, отметил Песков.
Отвечая на вопрос о сроках начала военной операции, Путин сказал: «В таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны».
По словам Юнкера, Киев нуждается в перспективе вступления в блок, однако экс-глава ЕК «очень расстроен неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине быстрое присоединение».
По его словам, западные и украинские СМИ намеренно распространяют информацию о недостатке снарядов и резервов со стороны Украины, «хотя на самом деле противник серьезно усиливается».
Дефицит взрывчатых веществ в странах Евросоюза может задержать производство боеприпасов для Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
По их словам, в ЕС ограничены запасы пороха, тротила и нитроцеллюлозы, поэтому европейская промышленность не может быстро выполнить заказы для Украины, вне зависимости от того, сколько на эти цели выделено средств.
Владимир Путин посетил Мариуполь. Президент осмотрел некоторые объекты и пообщался с жителями города. Путин прилетел на вертолете, после чего он за рулем автомобиля объехал районы Мариуполя. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых жилых микрорайонов, соцобъектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение», — сказал он. По словам Гордеева, в результате был уничтожен пикап с украинскими военными. Помимо этого российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.