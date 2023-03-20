Канада предложила создать четырехстороннюю структуру сотрудничества вместе с США, Японией и Южной Кореей для противодействия России и Китаю, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. Власти Канады рассчитывают, что структура поможет укрепить связи между странами, которые принадлежат к либерально-демократическому лагерю в регионе.

Собеседники среди американских дипломатов рассказали о поддержке США предложения Канады, но японская сторона сообщила, что для реализации инициативы требуется время.