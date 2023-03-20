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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 390-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:31
Бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне военной операции, сообщило Минобороны России. Они открыли огонь из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд» и уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к позициям, рассказали в ведомстве.
06:27

Канада предложила создать четырехстороннюю структуру сотрудничества вместе с США, Японией и Южной Кореей для противодействия России и Китаю, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.  Власти Канады рассчитывают, что структура поможет укрепить связи между странами, которые принадлежат к либерально-демократическому лагерю в регионе.

Собеседники среди американских дипломатов рассказали о поддержке США предложения Канады, но японская сторона сообщила, что для реализации инициативы требуется время.

05:21
Великобритания готова помочь Польше «восполнить пробелы» после того, как она передаст Украине истребители МиГ-29, заявил заместитель главы британского Минобороны Джеймс Хиппи.
02:32
Тестирование украинских летчиков в США продемонстрировало их готовность освоить полеты на истребителях F-16 менее чем за полгода, их оставшиеся на Украине опытные коллеги нередко гибнут из-за использования устаревшей авиации, заявил командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов в интервью The Times.

Голубцов также отметил, что при наличии более современных истребителей Украина сможет более эффективно прикрыть наступающие колонны бронетехники, поставленной странами НАТО, что предотвратит ненужные жертвы.
 
02:15
Выход из украинского кризиса будет найден, если его стороны будут руководствоваться концепцией общей безопасности и продолжать диалог в равноправном ключе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье для «Российской газеты» накануне визита в Россию. Он напомнил, что с начала обострения конфликта на Украине Китай занимает «объективную и беспристрастную позицию», а также прилагает активные усилия по содействию к примирению и мирным переговорам.
01:24
Москва готова вести переговоры с Киевом, но в ходе них должны учитываться существующие «геополитические реалии», заявил президент России Владимир Путин в статье для китайской «Жэньминь Жибао» накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению Путина, ультиматумы, которые поступают в адрес России, «говорят лишь об оторванности от таких реалий» и том, что Киев не желает искать выход из нынешней ситуации. 
00:07
У Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, Западу будет крайне сложно найти ресурсы для второй попытки, если оно обернется провалом, заявил чешский президент Петр Павел. По его словам, прежний уровень помощи «будет крайне сложно поддерживать» после следующей зимы.
Вчера 20:39
В плане мирного урегулирования конфликта на Украине, который предложил Китай, сформулированы общие принципы, а деталей нет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По мнению Подоляка, план «удовлетворяет» интересы Москвы.
Вчера 20:25
Военачальники НАТО весной представят обновленный региональный план обороны, для его реализации потребуется увеличить численность военнослужащих до 300 тыс., пишет Politico.Первый эшелон может состоять примерно из 100 тыс. военнослужащих из Польши, Норвегии и стран Балтии, готовых к отправке в течение десяти дней. Второй эшелон — подкрепление, готовое к переброске в течение 10–30 дней. 

 
Вчера 18:10
США считают, что призывы к перемирию на Украине, которые могут прозвучать в рамках визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, неприемлемы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News.

Кирби повторил, что Вашингтон надеется на контакты Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы Пекин мог услышать позицию Киева.
 
Вчера 16:15

Упавший беспилотник без опознавательных знаков нашли в Одоевском районе Тульской сообщил комитет по региональной безопасности. На место выехали оперативные службы, угрозы для населения и инфраструктуры нет, добавили в комитете.

Вчера 15:23

Кореневский и Глушковский районы Курской области попали под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Под обстрел попали село Троицкое, деревня Елизаветовка и посело Краснооктябрьский. Никто не пострадал.

Вчера 14:52
Поездка Владимира Путина в Ростов-на-Дону не планировалась заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эту поездку ни по линии администрации, ни по линии каких-то специальных служб, ни по линии Министерства обороны никто заранее не планировал», — уточнил представитель Кремля. «Основная цель — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме», — добавил Песков.

Путин провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону. Он и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов долго обсуждали обстановку в зоне военной операции на Украине, отметил Песков.
Вчера 14:41
Россия не начала военную операцию на Украине в 2014 году, поскольку тогда надеялась, что все проблемы удастся решить мирными средствами, заявил президент Владимир Путин «Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации», — заявил он.

Отвечая на вопрос о сроках начала военной операции, Путин сказал: «В таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны».
Вчера 13:36
Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не верит в скорое присоединение Украины к Евросоюзу, и предостерег от «нереалистичных надежд» на это.

По словам Юнкера, Киев нуждается в перспективе вступления в блок, однако экс-глава ЕК «очень расстроен неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине быстрое присоединение». 
 
Вчера 13:32
Власти Украины начали информационно-психологическую спецоперацию, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, западные и украинские СМИ намеренно распространяют информацию о недостатке снарядов и резервов со стороны Украины, «хотя на самом деле противник серьезно усиливается».
Вчера 12:07

Дефицит взрывчатых веществ в странах Евросоюза может задержать производство боеприпасов для Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, в ЕС ограничены запасы пороха, тротила и нитроцеллюлозы, поэтому европейская промышленность не может быстро выполнить заказы для Украины, вне зависимости от того, сколько на эти цели выделено средств.

Вчера 10:18
Президент Владимир Путин, говоря о действиях украинских военных, которые минировали медицинские приборы в Мариуполе, заявил, что нормальные люди так не делали бы.
Вчера 08:50

Владимир Путин посетил Мариуполь. Президент осмотрел некоторые объекты и пообщался с жителями города. Путин прилетел на вертолете, после чего он за рулем автомобиля объехал районы Мариуполя. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых жилых микрорайонов, соцобъектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

Вчера 08:49
Украинские военные из территориальной обороны предприняли неудачную попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Александр Гордеев. 

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение», — сказал он. По словам Гордеева, в результате был уничтожен пикап с украинскими военными. Помимо этого российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

 
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Украина Россия Донбасс спецоперация
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