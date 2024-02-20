Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 727-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
По Куйбышевскому району Донецка украинские силы выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
За ночь над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Губернатор Александр Богомаз сообщал в телеграм-канале, что их сбили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.
В Одесской области подорвали автомобиль, в котором, по данным Украинской добровольческой армии (УДА, организация признана в России экстремистской и запрещена), находились активист «Правого сектора» (запрещен в России как экстремистский) Альберт Кручинин и его жена Наталья.
Пострадавших доставили в больницу с многочисленными травмами. Руководство УДА заявило, что расценивает произошедшее как теракт, совершенный «враждебной диверсионной группой».
Канада передаст Украине свыше 800 беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью $95 млн, сообщил канадский министр обороны Уильям Блэр.
С начала российской военной операции Оттава выделила на помощь Киеву более 9,7 млрд канадских долларов (более $7,1 млрд).
Источники испанского агентства EFE подтвердили, что найденный мертвым в Вильяхойосе провинции Аликанте мужчина является российским пилотом Максимом Кузьминовым, угнавшим в прошлом году вертолет Ми-8.
В Кременчуге Полтавской области и городе Днепр (бывший Днепропетровск) Днепропетровской области прогремели взрывы, передают «Страна.ua» и «Суспiльне».
Терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX можно отключить на перешедших под контроль России территориях, однако это будет «катастрофичным» для Украины, заявил глава украинского Минцифры Михаил Федоров. Технологии необходимы для работы беспилотников, а
сеть Starlink является «базовой инфраструктурой» вдоль линии соприкосновения, отметил он.
Испанская жандармерия не может подтвердить, что застреленный неделю назад в Аликанте мужчина был российский летчиком Максимом Кузьминовым, который перешел на сторону ВСУ, сообщает Europa Press. Хотя об этом уже объявило ГУР Минобороны Украины, испанские власти допускают, что у погибшего могли быть фальшивые документы. Начато официальное расследования для выяснения его личности.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал непрактичными санкции в отношении российской атомной отрасли. Объясняется это тем, что западные компании зависят от поставок обогащенного урана из России.
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров пообещал, что в «Дии» (аналог российских Госуслуг) не будет сервисов, связанных с мобилизацией, сообщает «Страна ua». По его словам, у ТЦК (военкоматов) для базы данных военнослужащих есть система «Оберег».
Впервые с февраля 2022 года число считающих, что Украина движется в неправильном направлении (46%) превысило число тех, кто считает по другому (38%). Как сообщает «Страна ua» со ссылкой на данные опроса «Рейтинг», еще в январе 48% были уверены, что все идет правильно. В октябре 2022 года такой точки зрения придерживался 81%. В самом начале конфликта «Рейтинг» показал самый низкий процент тех, кто считал, что все развивается в правильном направлении – 25%.
Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейских» 288 артиллерийской Варшавской Краснознаменной, ордена Кутузова бригаде, а также 25 полку радиационной, химической и биологической защиты.
Разведка Украины подтвердила смерть российского летчика Максима Кузьминова, который в прошлом году угнал из России вертолет Ми-8 и передал его Украине, передает издание РБК Украина.
«Можем подтвердить факт смерти», — сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
В Испании был убит российский летчик Максим Кузьминов, в прошлом году угнавший из России вертолет Ми-8 и передавший его Украине, сообщает итальянское издание Il Corrispondente. Источники информации в публикации не указаны.
Убийство произошло в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. В материале итальянского издания есть ссылка на испанский портал ABC, однако там сказано, что полиция начала расследование 33-летнего украинца.
Украинская «Политика страны» со ссылкой на главное управление разведки Минобороны сообщала, что 28-летний Кузьминов, служивший на Дальнем Востоке, связался с украинской разведкой, а попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. За это он получил гарантии безопасности и обещание денежного вознаграждения.
В Белгороде объявили сигнал ракетной опасности.
UPD: через 10 минут предупреждение о ракетной опасности было отменено.
Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Заречье-Первое Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшие дни начнет реализацию шагов, направленных на изъятие прибыли от заблокированных российских активов и последующую их передачу Украине.
Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января на службу в российскую армию в интересах военной операции приняты более 53 тысяч человек.