В Испании был убит российский летчик Максим Кузьминов, в прошлом году угнавший из России вертолет Ми-8 и передавший его Украине, сообщает итальянское издание Il Corrispondente. Источники информации в публикации не указаны.

Убийство произошло в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. В материале итальянского издания есть ссылка на испанский портал ABC, однако там сказано, что полиция начала расследование 33-летнего украинца.

Украинская «Политика страны» со ссылкой на главное управление разведки Минобороны сообщала, что 28-летний Кузьминов, служивший на Дальнем Востоке, связался с украинской разведкой, а попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. За это он получил гарантии безопасности и обещание денежного вознаграждения.