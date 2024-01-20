Представители американской и других западных разведок считают, что конфликт на Украине продлится еще как минимум два года, сообщает CNN со ссылкой на источники. В частном порядке некоторые из них говорят, что бои могут продлиться и пять лет.

Это было одной из причин, почему Вашингтон хочет добиться выделения средств на помощь Украине до конца этого года: многие чиновники опасаются, что в случае победы Дональда Трампа осенью 2024-го на выборах президента США тот заблокирует дальнейшее финансирование, в том числе уже одобренное, отмечает телеканал.