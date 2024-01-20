Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 696-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Брянской области около 6:30 утра дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотника, сообщило Минобороны. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что дрон был сбит над Клинцовским районом, пострадавших нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отбое ракетной опасности.
Оповещение о ракетной опасности прозвучало в Курске, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — уйдите в безопасное место», — написал он в телеграм-канале.
Представители американской и других западных разведок считают, что конфликт на Украине продлится еще как минимум два года, сообщает CNN со ссылкой на источники. В частном порядке некоторые из них говорят, что бои могут продлиться и пять лет.
Это было одной из причин, почему Вашингтон хочет добиться выделения средств на помощь Украине до конца этого года: многие чиновники опасаются, что в случае победы Дональда Трампа осенью 2024-го на выборах президента США тот заблокирует дальнейшее финансирование, в том числе уже одобренное, отмечает телеканал.
Власти планируют ввести обязательный консульский учет россиян, проживающих за рубежом. Об этом говорится в утвержденном правительством плане мероприятий в рамках концепции миграционной политики на ближайшие два года.
«Ожидаемый результат — определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан», — говорится в документе.
Ввести эту норму предполагается к 20 июня 2025 года.
Газета Postimees сообщила о том, что власти Эстонии намерены построить 600 бункеров на границе России в качестве линии обороны. По данным издания, на эти цели будет выделено около €60 млн, а само сооружение бункеров начнется в следующем году.
МИД России сообщил подробности вызова в ведомство посла Франции Пьера Леви. Ему было заявлено, что гибель 60 французских наемников в Харькове 16 января в результате российского высокоточного удара лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне Украины. «Рассчитываем, что к широкой французской общественности наконец пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — говорится в заявлении.
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников возобновил свою адвокатскую лицензию. По специальности он работал до 2014 года, а после победы Владимира Зеленского на президентских выборах сначала был министром по вопросам реинтеграции, а затем возглавлял военное ведомство.
Минобороны сообщило о том, что с 13 по 19 января Вооруженными силами Российской Федерации было нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами. Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, пороха и разведывательно-ударных БПЛА. Также поражались пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов.
ЕС начал обсуждение нового, 13-го пакета санкций против России, пишет Bloomberg.
Он должен быть одобрен к 24 февраля, то есть к двухлетней годовщине начала российской военной операции.
Предполагается, что в новый пакет будут включены новые торговые ограничения и меры против обхода уже существующих санкций.
СК попросил суд арестовать главу узбекского землячества Усмана Баратова, против которого возбудили уголовное дело об оскорблении участников военной операции.
Баратов проходит по статье о возбуждении ненависти или вражды (до шести лет лишения свободы).
Дело возбудили после поста в соцсетях Баратова о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицей и подписью про необходимость «вернуть петухов с фронта». Баратов в разговоре с РБК выразил сожаление, что его помощник не убрал «сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО».
Он отметил, что курицы и петухи — «полезная и очень хорошая домашняя птица, не имеющая никакого отношения» к специальной военной операции, а фронты «бывают разные, например трудовые».
Прокурор запросил для Дарьи Треповой 28 лет лишения свободы и штраф в размере 800 тыс. руб. по делу об убийстве военкора Владлена Татарского.
Трепова обвиняется по трем статьям УК — о теракте, обороте взрывчатых веществ и подделке документов.
По версии следствия, Трепова привела в действие взрывное устройство, заложенное в статуэтку, в результате чего Татарский погиб, а десятки людей на его творческом вечере в Петербурге пострадали.
Стратегия «активной обороны», которую избрал Киев, нанесет ущерб военным усилиям страны, если она не будет сопровождаться «наступательным компонентом». Об этом в интервью Financial Times (FT) рассказал бывший министр обороны Украины (с августа 2019-го по март 2020 года) Андрей Загороднюк. По его словам, сосредоточение внимания на сдерживании без наступательного компонента, по сути, полностью отдаст инициативу России.
Дмитрий Песков заявил журналистам, что оснований для возобновления зерновой сделки сейчас нет. При этом он назвал «полными рисков» иные варианты экспорта украинского зерна.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в связи с возгоранием резервуаров с нефтепродуктами в Клинцах 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения.
Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesspiegel привел мнение экспертов, что через 5–8 лет Россия может напасть на одну из стран НАТО, тогда как сейчас такое нападение маловероятно. По его мнению, в связи с этим необходимо уже сейчас усилить производство вооружений и разрешить служить в бундесвере лицам без немецкого паспорта.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что утром в результате обстрела Куйбышевского района Донецка ранение получила женщина 1949 года рождения. Повреждены пять частных жилых домов.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Погарским и Унечским районами были уничтожены два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.
Пороховой завод в городе Котовск работает в штатном режиме, ситуация находится под контролем. Об этом агентству «РИА Новости» заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, комментируя информацию о попытках ВСУ атаковать предприятие при помощи беспилотника.