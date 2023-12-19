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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 664-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:59

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он в Telegram.

09:33

После 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом ГТЛК предупредила авиавласти и авиакомпании, сообщил «Известиям» источник в Минтрансе.

По словам собеседника издания, ГТЛК попросила уведомлять о случаях задержания судов в заграничных аэропортах. Причиной таких рисков стало судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии в связи с ликвидацией ее ирландской «дочки» GTLK Europe. Компания попала под эту процедуру весной из-за санкций, управление в ней перешло к ликвидаторам, которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций)», сообщала ГТЛК в июне.

Источник «Известий» в Минтрансе рассказал, что 14 декабря Высокий суд Ирландии рассмотрел требования ликвидаторов по существу, а 20 декабря будет оглашено решение. ГТЛК предупредила, что удовлетворение требований ликвидаторов приведет к невозможности нормальной эксплуатации самолетов, поскольку их могут задержать в аэропортах по всему миру, а «в иностранном контуре могут объявить угнанными».

Вчера 21:40

Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Кременчуге (Полтавская область).

Вчера 20:58

ЕС опубликовал новый список физических и юридических лиц, попавших под санкции. Среди них — сын экс-президента России Илья Медведев, Росфинмониторинг, «Волонтеры Победы», ЧВК «Редут». Под санкции попали десятки лиц.

Вчера 20:22

Вчера 19:56

ЕС в 12-м пакете санкций против России решил сделать исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования для въезда в ЕС, речь идет о предметах личной гигиены или одежде, в которую одет путешествующий и которая находится в его багаже. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Это также касается автомобилей, имеющих дипломатические номера.

«Кроме того, чтобы облегчить въезд для граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд автомобилей при условии, что автомобили не предназначены для продажи и эксплуатируются исключительно для личного пользования», — сообщили в Брюсселе.

Вчера 18:50

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Сопычи Погарского района. «Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено одно домовладение, хозяйственная постройка и автомобиль», - написал он в своем Telegram.

Вчера 18:42

ЕС утвердил новый пакет санкций против России. Двенадцатый пакет включает в себя ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России. Помимо этого Евросоюз обязал экспортеров указывать в контрактах прямой запрет на реэкспорт чувствительных товаров и технологий в Россию.

Вчера 17:10

Польские перевозчики заблокировали проезд украинских грузовиков через КПП Дорогуск – Ягодин. По данным украинской погранслужбы, проехать может лишь один грузовик в час.

Вчера 16:53

Лавров назвал «опасными» размышления на тему размещения в странах НАТО самолетов F-16, которые будут использовать украинские военные. Он отметил, что страны Европы и США призывают ближневосточные государства не распространить конфликт в секторе Газа на близлежащие территории. По мнению Лаврова, «такой же свой пыл они должны применить, чтобы подобного не произошло на Украине».

Вчера 16:28

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого канала» заявил, что Россия запрашивала результаты расследование по итогам событий в Буче. Однако в результате Москве не удалось получить список имен тех, чьи тела продемонстрировали в этом городе. «Я уверен, что никто из западных журналистов не посмеет обратиться в соответствующие органы западных правительств с просьбой передать список», - сказал он.

Вчера 16:13

Александр Тарнавский, который командует украинской группировкой в Запорожской области, заявил агентству Reuters, что ВСУ свернули часть задач. Он объяснил это нехваткой помощи от Запада, в том числе и снарядов калибров 122 и 152 мм.

Вчера 16:05

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что подслушивающее устройство, якобы обнаруженное у Валерия Залужного, не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации и использовалось украинскими службами во времена Виктора Януковича. «Оно обнаружено в помещении, расположенном в одном из публичных зданий, где намеревался разместиться Главком вместе со своими коллегами и подчиненными», - цитирует его «Страна ua».

Вчера 15:53

Уволенные Владимиром Зеленским руководители областных военкоматов были профессионалами и знали, как работать, а сейчас их нет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Так он ответил на вопрос о том, как отставки военкомов повлияли на эффективность мобилизации, передает «Интерфакс-Украина».

«Его [процесс мобилизации] просто нужно вернуть на те рамки, в которых они работали раньше», — отметил Залужный.

По его словам, возникла проблема с военными, которые служат на передовой и которых нужно кем-то заменять. В то же время он отметил, что преждевременно оценивать программу рекрутинга, запущенную Минобороны Украины в ноябре. Она предусматривает добровольный набор всех желающих на службу в конкретное подразделение ВСУ и на конкретную должность.
 

Вчера 14:56

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге задержаны двое подростков, которые испортили двери квартир родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. По ее словам, сейчас полиция выясняет, по чьему заданию действовали задержанные.

Вчера 14:43

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты два танка (в том числе Leopard-2), две САУ «Гвоздика», САУ Zuzana 2, САУ «Акация», САУ М109 Paladin, САУ Krab.

Вчера 14:41

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении были отражены 10 атак трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый, Терны;
  • на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Кузьмино;
  • на Донецком направлении отражены девять атак в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы, Марьинка;
  • на Южно-Донецком направлении отражены четыре атаки в районе Новомихайловки;
  • на Запорожском направлении отражены две атаки севернее Новопрокоповки.
Вчера 14:14

Экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина приговорили к 6 годам и 11 месяцам колонии по делу о стрельбе по полицейским в Новошахтинске (Ростовская область) в прошлом году. Николин утверждал, что стрельбу открыл, потому что принял полицейских за украинских военных.

Вчера 13:34

Командующий ВСУ Валерий Залужный признал, что у него нашли подслушивающее устройство, сообщает «Страна ua». «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло», - сказал он.

Вчера 12:44

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров заверил, что власти не будут рассылать повестки призывникам через электронный сервис государственных услуг «Дия».

«Повесток в «Дии» не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это», — сказал министр (цитата по «Стране.ua»).

На уточняющий вопрос, планируется ли такое нововведение в будущем, Федоров ответил: «Этого вопроса нет сегодня на повестке дня».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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