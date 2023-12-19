Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 664-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он в Telegram.
После 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом ГТЛК предупредила авиавласти и авиакомпании, сообщил «Известиям» источник в Минтрансе.
По словам собеседника издания, ГТЛК попросила уведомлять о случаях задержания судов в заграничных аэропортах. Причиной таких рисков стало судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии в связи с ликвидацией ее ирландской «дочки» GTLK Europe. Компания попала под эту процедуру весной из-за санкций, управление в ней перешло к ликвидаторам, которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций)», сообщала ГТЛК в июне.
Источник «Известий» в Минтрансе рассказал, что 14 декабря Высокий суд Ирландии рассмотрел требования ликвидаторов по существу, а 20 декабря будет оглашено решение. ГТЛК предупредила, что удовлетворение требований ликвидаторов приведет к невозможности нормальной эксплуатации самолетов, поскольку их могут задержать в аэропортах по всему миру, а «в иностранном контуре могут объявить угнанными».
Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Кременчуге (Полтавская область).
ЕС опубликовал новый список физических и юридических лиц, попавших под санкции. Среди них — сын экс-президента России Илья Медведев, Росфинмониторинг, «Волонтеры Победы», ЧВК «Редут». Под санкции попали десятки лиц.
ЕС в 12-м пакете санкций против России решил сделать исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования для въезда в ЕС, речь идет о предметах личной гигиены или одежде, в которую одет путешествующий и которая находится в его багаже. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Это также касается автомобилей, имеющих дипломатические номера.
«Кроме того, чтобы облегчить въезд для граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд автомобилей при условии, что автомобили не предназначены для продажи и эксплуатируются исключительно для личного пользования», — сообщили в Брюсселе.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Сопычи Погарского района. «Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено одно домовладение, хозяйственная постройка и автомобиль», - написал он в своем Telegram.
ЕС утвердил новый пакет санкций против России. Двенадцатый пакет включает в себя ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России. Помимо этого Евросоюз обязал экспортеров указывать в контрактах прямой запрет на реэкспорт чувствительных товаров и технологий в Россию.
Польские перевозчики заблокировали проезд украинских грузовиков через КПП Дорогуск – Ягодин. По данным украинской погранслужбы, проехать может лишь один грузовик в час.
Лавров назвал «опасными» размышления на тему размещения в странах НАТО самолетов F-16, которые будут использовать украинские военные. Он отметил, что страны Европы и США призывают ближневосточные государства не распространить конфликт в секторе Газа на близлежащие территории. По мнению Лаврова, «такой же свой пыл они должны применить, чтобы подобного не произошло на Украине».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого канала» заявил, что Россия запрашивала результаты расследование по итогам событий в Буче. Однако в результате Москве не удалось получить список имен тех, чьи тела продемонстрировали в этом городе. «Я уверен, что никто из западных журналистов не посмеет обратиться в соответствующие органы западных правительств с просьбой передать список», - сказал он.
Александр Тарнавский, который командует украинской группировкой в Запорожской области, заявил агентству Reuters, что ВСУ свернули часть задач. Он объяснил это нехваткой помощи от Запада, в том числе и снарядов калибров 122 и 152 мм.
Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что подслушивающее устройство, якобы обнаруженное у Валерия Залужного, не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации и использовалось украинскими службами во времена Виктора Януковича. «Оно обнаружено в помещении, расположенном в одном из публичных зданий, где намеревался разместиться Главком вместе со своими коллегами и подчиненными», - цитирует его «Страна ua».
Уволенные Владимиром Зеленским руководители областных военкоматов были профессионалами и знали, как работать, а сейчас их нет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Так он ответил на вопрос о том, как отставки военкомов повлияли на эффективность мобилизации, передает «Интерфакс-Украина».
«Его [процесс мобилизации] просто нужно вернуть на те рамки, в которых они работали раньше», — отметил Залужный.
По его словам, возникла проблема с военными, которые служат на передовой и которых нужно кем-то заменять. В то же время он отметил, что преждевременно оценивать программу рекрутинга, запущенную Минобороны Украины в ноябре. Она предусматривает добровольный набор всех желающих на службу в конкретное подразделение ВСУ и на конкретную должность.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге задержаны двое подростков, которые испортили двери квартир родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. По ее словам, сейчас полиция выясняет, по чьему заданию действовали задержанные.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты два танка (в том числе Leopard-2), две САУ «Гвоздика», САУ Zuzana 2, САУ «Акация», САУ М109 Paladin, САУ Krab.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении были отражены 10 атак трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый, Терны;
- на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Кузьмино;
- на Донецком направлении отражены девять атак в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы, Марьинка;
- на Южно-Донецком направлении отражены четыре атаки в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении отражены две атаки севернее Новопрокоповки.
Экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина приговорили к 6 годам и 11 месяцам колонии по делу о стрельбе по полицейским в Новошахтинске (Ростовская область) в прошлом году. Николин утверждал, что стрельбу открыл, потому что принял полицейских за украинских военных.
Командующий ВСУ Валерий Залужный признал, что у него нашли подслушивающее устройство, сообщает «Страна ua». «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло», - сказал он.
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров заверил, что власти не будут рассылать повестки призывникам через электронный сервис государственных услуг «Дия».
«Повесток в «Дии» не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это», — сказал министр (цитата по «Стране.ua»).
На уточняющий вопрос, планируется ли такое нововведение в будущем, Федоров ответил: «Этого вопроса нет сегодня на повестке дня».