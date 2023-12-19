После 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом ГТЛК предупредила авиавласти и авиакомпании, сообщил «Известиям» источник в Минтрансе.

По словам собеседника издания, ГТЛК попросила уведомлять о случаях задержания судов в заграничных аэропортах. Причиной таких рисков стало судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии в связи с ликвидацией ее ирландской «дочки» GTLK Europe. Компания попала под эту процедуру весной из-за санкций, управление в ней перешло к ликвидаторам, которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций)», сообщала ГТЛК в июне.

Источник «Известий» в Минтрансе рассказал, что 14 декабря Высокий суд Ирландии рассмотрел требования ликвидаторов по существу, а 20 декабря будет оглашено решение. ГТЛК предупредила, что удовлетворение требований ликвидаторов приведет к невозможности нормальной эксплуатации самолетов, поскольку их могут задержать в аэропортах по всему миру, а «в иностранном контуре могут объявить угнанными».