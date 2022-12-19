Два частных дома и 60 квартир пострадали в результате обстрела Белгорода сообщил в телеграм-канале врио главы города Валентин Демидов.

«Обход пострадавших от обстрела сегодня в Белгороде завершен. На 17:00 составлены акты о повреждениях в 60 квартирах и двух частных домах. Предполагаю, что цифры будут меняться — не все жильцы были на месте», — написал он.

Кроме того, повреждения получили три автомобиля, уточнил Демидов.