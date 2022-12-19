Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 299-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Вчерашний день был «крайне тяжелым» для Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде и Белгородском районе при обстрелах погиб один человек, 10 ранены, пострадали 75 жилых, промышленных построек и квартир, а также 40 автомобилей. В Краснояружском районе после ночного обстрела два человека ранены, повреждены восемь жилых и нежилых помещений и зданий, а также два автомобиля.
Когда именно начнутся маневры и как долго они продлятся, в ведомстве не уточнили. После учений командование даст характеристику боеспособности и боеготовности подразделений.
В Минобороны сообщили, что российские военные в Белоруссии «продолжают курс интенсивной боевой подготовки», занятия проходят днем и ночью.
НАСА опубликовало кадры ночной поверхности Земли, сделанные со спутника. На снимке от 17 декабря видно, что после захода солнца украинские города погружаются в темноту.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что горит корпус больницы им. Калинина, «есть информация о множестве раненых».
Два частных дома и 60 квартир пострадали в результате обстрела Белгорода сообщил в телеграм-канале врио главы города Валентин Демидов.
«Обход пострадавших от обстрела сегодня в Белгороде завершен. На 17:00 составлены акты о повреждениях в 60 квартирах и двух частных домах. Предполагаю, что цифры будут меняться — не все жильцы были на месте», — написал он.
Кроме того, повреждения получили три автомобиля, уточнил Демидов.
Переговоры с президентом США Джо Байденом о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot движутся к положительному результату, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
«Мы об этом постоянно говорим [с президентом США Джо Байденом]. Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом», — сказал президент Украины.
Сводка Минобороны России:
- Взят под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР, завершается его зачистка. У населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ВСУ предприняли попытки контратаковать, в Москве их называют безуспешными. Украина потеряла в них более 40 военнослужащих, заявили в Минобороны России.
- На купянском направлении убиты до 25 украинских военных, уничтожены БТР и два автомобиля.
- На краснолиманском направлении нанесены удары по резервам ВСУ. Также пресечены попытки украинских войск провести разведку боем у Голиково и Кременной. Потери ВСУ в Минобороны России оценили в размере до 60 человек убитыми и ранеными, один танк и два пикапа.
- У Времевки в ДНР уничтожена украинская ремонтно-эвакуационная группа. У Новомихайловки и Владимировки в ДНР и Новоселовки в Запорожской области — три ДРГ.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия атаковали пункт управления 113-й бригады теробороны у Красного Лимана и 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
- У Константиновки в ДНР уничтожена американская РЛС AN/TPQ-36.
- Силы ПВО сбили беспилотник в ДНР, перехватили девять ракет, выпущенных из HIMARS, в Херсонской области, ДНР и ЛНР.
В Белгородском районе один человек погиб в результате обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще один человек пострадал. Есть повреждения на птицефабрике.
В самом Белгороде — четверо пострадавших, их состояние средней степени тяжести.
На следующей неделе Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны, а также посетит Минск, сообщили в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Над Белгородом сработала ПВО, «есть последствия на земле», сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил, что четверо пострадали, их везут в больницу.
В «Укрэнерго» рассказали, что подконтрольные Украине атомные станции вышли на плановую мощность. Но объем потребления электричества вырос по сравнению с субботой, в стране все еще наблюдается дефицит энергии. Морозы и сильный ветер мешают ремонту энергетических объектов.
В компании добавили, что областям спущены лимиты по потреблению электричества, при их превышении могут начаться аварийные отключения.
В результате утреннего обстрела Донецка украинскими военными повреждено остекление стадиона «Донбасс Арена», сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Стадион открыли в 2009 году, спустя три года он принял три матча группового этапа Евро-2012.
По словам Кулемзина, на стадионе выбиты десятки окон.
Военный конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время. Об этом заявил папа римский Франциск в интервью испанской газете ABC.
«Я не вижу конца в ближайшей перспективе, потому что это мировая война. Давайте не будем забывать об этом. Есть много рук, которые размешивают котел войны. Это глобально», — сказал он.
По словам понтифика, военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое».
Папа римский подчеркнул, что Ватикан делает все, что в его силах, однако участники конфликта «не слушают». «То, что происходит на Украине, ужасает», — сказал он.
В Киеве полностью возобновилась работа системы теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом», — добавил он.
Украинские военные пытались ликвидировать главу Генштаба России Валерия Герасимова, когда тот весной приезжал на линию фронта в ходе военной операции на Украине. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович прокомментировал материал The New York Times, в котором утверждалось, что американская разведка узнала о предстоящей поездке Герасимова, но не стала передавать эти данные Украине. Несмотря на это, украинской стороне стало известно об этих планах, после чего Вашингтон попросил Киев не нападать на главу российского Генштаба из опасений, что это приведет к большей эскалации. Однако атака уже началась, говорилось в статье.