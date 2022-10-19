Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 238-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе.
«В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек», — написал он.
«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения», — сказал Суровикин.
Без электричества остались «многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге».
Утром власти пообещали организовать подвоз возы.
Генерал Сергей Суровикин заявил о наличии у Вооруженных сил России информации о подготовке украинскими военными ударов по Херсону и Каховской ГЭС. «У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей... В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — сказал Суровикин в эфире телеканала «Россия 24».
Вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, считает лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, которого цитирует информагентство LaPresse. «Слишком часто мы слышим о вмешательствах с ядерным оружием. Бог спасет нас и избавит от этой опасности. Украина даже потребовала вступления в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война бы стала мировой войной», — сказал Берлускони.
«Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег. <…> Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС России и правительства Херсонской области», — написал Сальдо в телеграм-канале.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил в своем телеграм-канале, что с 14 октября находится в действующей армии.
Генерал Сергей Суровикин о ситуации с Херсоном:
«Дальнейшие наши действия и планы в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно. Не исключаю принятия самых непростых решений».
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о принятом решении по вывозу населения в Херсонской области с правого берега Днепра. По его словам, Украина готовит полномасштабное наступление и вывоз населения необходим для создания линии обороны.
«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — написал Сальдо в телеграме.
Командующим объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин об обстановке в зоне проведения специальной военной операции:
«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается, купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений».
Генерал Суровикин впервые сообщил о применении истребителя пятого поколения Су-57 на Украине: Су-57 в ходе спецоперации решает «многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей».
В Севастополе сегодня простились с двумя военнослужащими: капитаном, командиром гаубичного самоходно–артиллерийского взвода Александром Каширских и старшим матросом, старшим механиком — водителем гаубичного самоходно-артиллерийского взвода Алексеем Костеевым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Они погибли во время атаки ВСУ на село Чкалово в Херсонской области.
НАТО передаст Киеву сотни антидроновых систем для борьбы с беспилотниками, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«В ближайшие дни НАТО поставит системы по борьбе c беспилотниками, сотни глушилок, которые помогут им [Украине]», — заявил он.
События на Украине последней недели Столтенберг назвал самой серьезной эскалацией с 24 февраля и подчеркнул, что альянс продолжит оказывать Украине необходимую помощь.
В Белгородской области третий обстрел за сутки. Под обстрел попало село Старый Хутор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередач, село обесточено», — написал он в телеграме.
Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Об этом заявил бывший президент США Барак Обама.
«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», — сказал он.
По словам Обамы, Вашингтону и его союзникам следует задуматься, «какое оружие отправляется на Украину и каким способом происходит поддержка».
По его словам, в подземных хранилищах накоплено 14 млрд 135 млн кубометров газа. Кроме того, заверил Шмыгаль, на случай необходимости подготовлены мощности для импорта топлива из стран ЕС. Также на складах сейчас вдвое больше угля, чем год назад, добавил премьер.
России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе, считает глава МИД Сергей Лавров.
«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — заявил министр.