Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о принятом решении по вывозу населения в Херсонской области с правого берега Днепра. По его словам, Украина готовит полномасштабное наступление и вывоз населения необходим для создания линии обороны.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — написал Сальдо в телеграме.

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