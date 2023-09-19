Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 573-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В районе Мелитополя российская система ПВО сбила четыре ракеты, выпущенных украинскими военными. Агентству «РИА Новости» в местной администрации заявили, что по предварительным данным жертв нет.
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в ходе ночного налета на город были разрушены три складских помещения. По его словам, там хранилась гуманитарная помощь – продукты питания, бытовая химия, генераторы, которые затем планировалось отправить в другие регионы Украины. Садовой утверждает, что в результате пострадал один человек, который находится в больнице.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Андреевка практически полностью уничтожен в результате военных действий. Это село находится к югу от Артемовска. По переписи 2001 года в нем проживало 74 человека.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в районе акватории Севастопольской бухты и в центре города. «По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки, идет тренировка постов дымопуска. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно», - написал он в своем Telegram,
На рынок в Константиновке (подконтрольная Киеву часть Донбасса) 6 сентября по ошибке упала ракета из украинского комплекса ЗРК «Бук», пишет The New York Times на основании анализа фрагментов ракеты, записей с камер видеонаблюдения, спутниковых снимков, показаний свидетелей и сообщений в соцсетях.
Ракета прилетела со стороны контролируемых Украиной территорий, а не российских позиций, утверждает издание. Журналисты изучили записи с камер и обратили внимание, что несколько пешеходов незадолго до взрыва одновременно обернулись на северо-запад, а на автомобилях заметно отражение ракеты, движущейся с этой стороны.
Украинские власти утверждали, что удар был нанесен Россией из системы С-300, однако такая ракета имеет иную боеголовку, чем та, следы которой были изучены журналистами в Константиновке. Они отметили, что повреждения характерны только для ракеты 9М38, которую запускает мобильная зенитная установка «Бук». Этот вывод подтвердили опрошенные изданием независимые военные эксперты.
США считают запрет Венгрии, Польши и Словакии на импорт зерна с Украины суверенным решением этих стран, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Нью-Йорке.
Возможности для возобновления зерновой сделки нет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Требования, которые выдвигает Москва по этому поводу, «и раньше оказывались на столе переговоров», отметил Боррель, однако возобновление сделки от них не зависит. Дипломат подчеркнул, что действующие антироссийские санкции «не влияют на экспорт продовольствия и удобрений».
Украинские военные достигают прогресса в контрнаступлении, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.
Президент России Владимир Путин называл украинское контрнаступление провальным.
Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине на €400 млн, дальнобойных крылатых ракет Taurus в нем нет, рассказал в интервью Bild министр обороны страны Борис Писториус.
По его словам, в пакет войдут различные боеприпасы, бронемашины и системы разминирования, а также теплая одежда, тепло- и электроэнергогенераторы к зиме.
Писториуса спросили, принято ли решение поставить Укране Taurus. Министр ответил, что такое решение правительство пока не приняло.
Российские власти осуждают поставки западного оружия Украине и предупредили об ответных мерах в случае передачи Киеву дальнобойных ракет.
Евросоюз может объявить о новом, 12-м, санкционном пакете против России в первой половине октября или во время саммита ЕС-США, запланированного на октябрь (дата его проведения пока не назначена). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно материалу, в рамках 12-го пакета антироссийских санкций группа стран ЕС планирует продвигать ограничения в отношении атомной отрасли России. По данным агентства, в их число входят Польша и страны Прибалтики. Тем не менее эта инициатива ранее неоднократно встречала сопротивление, отмечает Bloomberg.
После разъяснений властей ЕС о запрете ввоза автомобилей ряд стран перестали пускать машины с российскими номерами. Редакция РБК собрала информацию о том, какие государства определились с трактовкой санкций и где авто россиян могут конфисковать.
МИД призвал россиян тщательно взвешивать все риски при планировании поездок в «недружественные страны».
«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Москва расценила разъяснения Еврокомиссии, которая подтвердила запрет на ввоз российскими гражданами целого ряда личных вещей, как «сознательные действия» ЕК, «нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран — членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку».
Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз украинской агропродукции. Об этом УНИАН сообщает со ссылкой на Минэкономики Украины.
Суд в финской провинции Уусимаа арестовал жителя Финляндии, которого подозревают в нарушении санкций против России.
Речь идет о Габриэле Темине, он является гражданином Франции, но с 1991 года проживает в Финляндии. Темин — исполнительный директор двух компаний, работающих в Финляндии. Сам он вину отрицает, отмечает Yle.
Темин на прошлой неделе попал под санкции США, вместе с компаниями Luminor и Siberica, которые он возглавляет. В Вашингтоне утверждают, что через них в Россию поставлялась зарубежная электроника.
Эстония разрешит въезд на свою территорию машинам скорой помощи из России вопреки запрету пересекать границу автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщил налогово-таможенный департамент Эстонии в ответ на запрос Русской службы Би-би-си.
Четвертая страна продлила запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Вслед за Словакией, Венгрией и Польшей такое решение приняла Румыния.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района города погиб мужчина 1993 года рождения.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины села Каменский Хутор Климовского района. «В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь».