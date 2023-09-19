На рынок в Константиновке (подконтрольная Киеву часть Донбасса) 6 сентября по ошибке упала ракета из украинского комплекса ЗРК «Бук», пишет The New York Times на основании анализа фрагментов ракеты, записей с камер видеонаблюдения, спутниковых снимков, показаний свидетелей и сообщений в соцсетях.

Ракета прилетела со стороны контролируемых Украиной территорий, а не российских позиций, утверждает издание. Журналисты изучили записи с камер и обратили внимание, что несколько пешеходов незадолго до взрыва одновременно обернулись на северо-запад, а на автомобилях заметно отражение ракеты, движущейся с этой стороны.

Украинские власти утверждали, что удар был нанесен Россией из системы С-300, однако такая ракета имеет иную боеголовку, чем та, следы которой были изучены журналистами в Константиновке. Они отметили, что повреждения характерны только для ракеты 9М38, которую запускает мобильная зенитная установка «Бук». Этот вывод подтвердили опрошенные изданием независимые военные эксперты.