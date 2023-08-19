Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 542-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В ночь на 19 августа средства противовоздушной обороны сбили в воздухе переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету С-200, предотвратив «террористическую атаку» украинской стороны по территории Крыма, заявило Минобороны. Жертв и разрушений на земле нет, добавили в ведомстве.
Президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону, в ходе которого заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки, сообщил Кремль.
Россия, Турция и Катар готовят новую зерновую сделку, пишет Bild. Предполагается, что российское зерно будет поставляться в бедные страны, преимущественно африканские.
Турция выступит организатором поставок, а Катар — спонсором. По информации Bild, сделка может быть заключена в предстоящие выходные в Будапеште.
Минюст расширил список иностранных агентов.
В перечень попали:
- писательница Линор Горалик;
- ученый и публицист Андрей Пионтковский;
- калмыцкий активист Владимир Довданов;
- экономист, бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов;
- якутская активистка Саргылана Кондакова;
- член правления общества «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован в 2021 году) Сергей Кривенко;
- писательница Татьяна Сотникова.
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Дрон обнаружили над Белгородским районом области, его сбила система ПВО
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил глава региона.
Истребители F-16 отправят на Украину после обучения пилотов, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Поставить истребители готовы Дания и Нидерланды. По данным NL Times, это произойдет не раньше лета 2024 года.
Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к ударам Украины по Крыму, сообщает телеканал CNN.
По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае отвлекают силы противника, в худшем являются пустой тратой ресурсов. По мнению аналитиков, такая стратегия «слишком растянула украинские войска между несколькими направлениями атак», указывает телеканал.
«Это [удары] немного выбило россиян из колеи, но это не приводит ни к чему решающему. И, наверное, было бы лучше для всех, если бы они [украинские силы] просто сосредоточились на контрнаступлении», — сказал высокопоставленный военный чиновник.
МИД России запретил въезд в страну 54 подданным Великобритании. Это политики, представители силовых структур, юристы и журналисты.
В их числе оказался прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который в марте 2023 года выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Россия не признает юрисдикцию МУС и отвергает обвинения в похищении украинских детей.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил агентству «РИА Новости», что украинские военные стали экономить западную военную технику. По его мнению, это никакой роли не сыграет. «Мы уничтожим ее всю», - сказал он.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо своим указом запретил до особого распоряжения использование в регионе любых беспилотников. «Разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области», - говорится в документе.
США на полтора года – до апреля 2025 года – продлили специальный статус для беженцев с Украины.
Сверхлегкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой до 115 кг в России нужно будет ставить на учет, сообщает Минтранс.
«Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин <...>. Воздушные суда этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас ставятся на учет «легкие» беспилотники. Изменения в Правила учета вступят в силу 1 сентября 2024 года. После этого владельцы таких воздушных судов в течение 60 дней должны будут поставить их на учет в соответствии с обновленными правилами», — отмечается в сообщении (цитата по ТАСС).
В Рыльском районе Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили украинский дрон, сообщил губернатор Роман Старовойт.
МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и сообщил ему о мерах в ответ на сокращение численности российских дипломатов в Кишиневе: некоторым молдавским официальным лицам запрещен въезд в Россию. Их список ведомство не обнародовало.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, три артиллерийские системы М777, две САУ «Гвоздика», две САУ Krab, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка (ДНР) сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Еще один Су-25 сбит средствами ПВО в районе Малой Токмачки.
На других направлениях произошли следующие изменения:
- на Донецком направлении отражены три атаки в районах населенных пунктов Авдеевка, Берестовое, Марьинка;
- на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Никольского;
- на Купянском направлении отражены семь атак в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Ольшана, а также урочища Маньковка:
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Григоровки и Червоной Дибровы.
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении и пресечении деятельности диверсионно-разведывательной группы.
Владимир Путин присвоил наименование «гвардейский» 14-му истребительному авиационному полку.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поселок Клещеевка под Артемовском по-прежнему находится под полным контролем российских подразделений. «Хоть укронатовские боевики не оставляют попытки выбить наши войска из Клещеевки, однако все они остаются без результата. Вся территория тщательно просматривается нашими разведчиками. Любое движение фиксируется, а затем быстро пресекается, в связи с чем ВСУ несут потери в живой силе и технике», - написал он в своем Telegram.