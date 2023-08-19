Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к ударам Украины по Крыму, сообщает телеканал CNN.

По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае отвлекают силы противника, в худшем являются пустой тратой ресурсов. По мнению аналитиков, такая стратегия «слишком растянула украинские войска между несколькими направлениями атак», указывает телеканал.

«Это [удары] немного выбило россиян из колеи, но это не приводит ни к чему решающему. И, наверное, было бы лучше для всех, если бы они [украинские силы] просто сосредоточились на контрнаступлении», — сказал высокопоставленный военный чиновник.