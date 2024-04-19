Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 786-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Ставрополье разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3, он возвращался на аэродром после выполнения боевой задачи, сообщило Минобороны. Причиной могла стать техническая неисправность, боекомплекта на борту не было.
По данным Минобороны, найдены и эвакуированы трое летчиков, еще одного ищут.
Ставропольский губернатор Владимир Владимиров сообщал, что самолет упал в Красногвардейском районе в поле. Летчики катапультировались, их везут в больницу.
Генштаб ВСУ уволил Наталью Гуменюк с поста начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга, сообщается в его телеграм-канале.
«Принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк», — говорится в сообщении. Сейчас идет поиск нового специалиста на эту должность.
ПВО ночью сбила три ракеты комплекса ATACMS над Черным морем, сообщило Минобороны России. Также были уничтожены 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три беспилотника над Белгородской областью.
Около 6:00 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе были слышны громкие звуки, они связаны с уничтожением над морской акваторией воздушной цели. Ее сбили «на большом расстоянии» от города, объекты инфраструктуры не пострадали, добавил губернатор.
В Павлограде в Днепропетровской области Украины раздались взрывы, передают издание «Страна.ua» и агентство УНИАН.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив 25 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Никто не пострадал, в Белгороде выбило стекла и посекло фасады трех частных домов, а также четырех складских помещений. Повреждены 11 легковых автомобилей.
Власти Украины не прислушались к рекомендациям США прекратить удары беспилотниками по целям в России, пишет The Eсonomist со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
При этом, как отмечает издание, не все американские чиновники согласны с позицией США, некоторые из них «подмигивали», когда передавали предостережения со стороны Вашингтона, а в частном порядке советовали следовать выбранной тактике. Об этом сообщили The Eсonomist в одной из украинских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано об атаке беспилотника на тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
«Кто бы ни стоял за этими инцидентами, он, судя по всему, игнорирует неоднократные призывы международного сообщества к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить вполне реальную угрозу серьезной ядерной аварии», — заключил Гросси.
В Харьковской области взорвался трубопровод. Как сообщает «Страна ua», высота пламени достигает 70 метров.
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что странам НАТО удастся найти еще шесть систем Patriot для передачи Украине. Германия согласилась выделить Киеву одну систему.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует посетить Киев, однако пока не определился с датами поездки.
Владимир Путин поддержал решение губернатора Крыма Сергея Аксенова выдвинуться на новый срок. Аксенов возглавляет регион с 2014 года.
Издание «Страна ua» сообщило, что по итогам вчерашнего разрушения гостиницы в Чернигове, где предположительно находились украинские военные, погибли 18 человек.
Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие месяцы в различных регионах страны начнут отключать свет. Объясняется это будет ремонтом и устранений последствий обстрелов энергетических объектов. По словам Кудрицкого, Украине может не хватить в том числе и импортированного электричества из ЕС.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела Горловки повреждение получило предприятие «Донбасстрансгаз». Всего по городу были выпущены три снаряда калибра 155 мм.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины были обстреляны посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. В Тёткино зафиксированы прилёты на одном из предприятий. В Попово-Лежачах обстрелян один из объектов энергоснабжения.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 900 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ «Акация», САУ AS-90 Braveheart, две пусковые установки ЗРК С-300.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовское, Червоная Диброва, Григоровка, отражены две контратаки в районе Терн;
- на донецком положении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка, Андреевка, отражена контратака в районе Красногоровки;
- на авдеевском направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Семеновка, Нетайловка, Орловка, отражены семь контратака в районах населенных пунктов Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи, Новобахмутовка;
- на южно-донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское, Малиновка;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Змеевка, Никольское, Ивановка, отражена контратака в районе Вербового.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что идет создание коалиции , целью которой будет приобретение систем ПВО для Украины.
Дмитрий Песков заявил, что американский пакет помощи, который в субботу обсудит Палата представителей конгресса, не способен повлиять на исход развития ситуации на фронте. По словам пресс-секретаря президента, Украина теперь должна обеспечивать прибыль американцам, воевать до последнего украинца, а еще ее и обкладывают долгами.
В Германии арестовали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий, пишет Spiegel.
По версии следствия, один из задержанных – Дитер С. – контактировал с российской разведкой с октября 2023 года и намеревался совершить поджоги и взрывы на объектах военной, оборонной и промышенной инфраструктуры.
Дитер С. также изучал и фотографировал военные объекты США в Германии, в том числе в Баварии. Там, среди прочего, находится военный полигон, где американцы обучают украинских солдат управлению танками Abrams, отмечает Spiegel.
Второй задержанный – российский немец Александр Й., как считает следствие, помогал Дитеру С. в его шпионской деятельности, отмечает издание.
Прокуратура Германии подтвердила задержание двух подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб, они имеют гражданство Германии и России.