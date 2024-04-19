В Ставрополье разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3, он возвращался на аэродром после выполнения боевой задачи, сообщило Минобороны. Причиной могла стать техническая неисправность, боекомплекта на борту не было.

По данным Минобороны, найдены и эвакуированы трое летчиков, еще одного ищут.

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров сообщал, что самолет упал в Красногвардейском районе в поле. Летчики катапультировались, их везут в больницу.