Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 755-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Украина ищет «асимметричные решения», чтобы получить преимущество на поле боя, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
«Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — заявил он. За это направление отвечает заместитель Сырского, полковник Вадим Сухаревский. Еще одним приоритетом главком ВСУ назвал обеспечение военных новейшим вооружением. По его словам, отдельный акцент делается на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, автоматизированным системам управления.
В Белгородской и Воронежской областях ночью уничтожили два украинских дрона, сообщило Минобороны России.
Воронежский губернатор Александр Гусев ночью сообщил, что беспилотник перехватили с помощью системы РЭБ. Пострадавших и «существенных последствий» на земле нет, добавил он.
Китай стремится убедить европейские страны позволить России принять участие в обсуждениях мирного урегулирования конфликта с Украиной, например, в Швейцарии, угрожая в обратном случае пропустить встречи, сообщили источники Politico. Эту позицию Пекин передал, среди прочего, во время европейского турне китайского спецпосланника по Украине Ли Хуэя в марте.
Гладков сообщил, что в селе Введенская Готня Ракитянского района обнаружен взрывоопасный предмет. «Завтра утром саперы Министерства обороны начнут работы по его извлечению, после чего переправят на полигон для уничтожения. На время работ решили часть жителей села временно перевезти в Ракитное во Дворец культуры «Молодежный», — сообщил губернатор.
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области отменен.
В Белгороде и Белгородской области запущена сирена ракетной опасности.
Глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук заявил, что в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект.
Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади в Москве заявил, что пусть Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее чем у Крыма. «Но мы сделали это», - сказал он.
Владимир Путин заверил, что железная дорога от Ростова через Донбасс и Запорожскую область будет восстановлена и пройдет до Севастополя.
Минобороны сообщило, что около 18:50 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Воронежской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Никольское число погибших при попадании снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Погибла практически вся семья: бабушка, мама, ее гражданский супруг и 17-летний сын. Маленькую внучку успели спасти. Девочка находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У нее закрытая черепно-мозговая травма.
США хотят начать двусторонние переговоры с Россией и Китаем по контролю над вооружениями «прямо сейчас» и без предварительных условий, заявила американский постпред в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Минобороны показало видео с уничтожением украинских диверсантов, которые, как сообщает ведомство, планировали провокацию на границе с Россией.
Минобороны сообщило, что группировка прикрытия государственной границы выявила перемещение украинской ДРГ на севере населенного пункта Лукашовка в Сумской области, которая собиралась погрузиться на БМП для дальнейшего продвижения к государственной границе России. Оператором российского FPV-дрона по не был нанесен удар. Потери украинской стороны составили до восьми человек убитыми и ранеными.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Гладков. По предварительным данным, есть двое пострадавших.
В Белгороде, поселках Октябрьский и Дубовое различные повреждения получили в общей сложности 14 квартир, четыре частных дома, а также 28 автомобилей.
Оборонный комитет Верховной рады решил ускорить принятие законопроекта об ужесточении мобилизации, пишет «Страна.ua». На заседании во вторник депутаты хотят рассмотреть почти 1300 правок.
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в селе Горналь Суджанского района дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе. Никто не пострадал.
Кроме того, поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. «По предварительным данным, есть повреждения нескольких домовладений, загорелась хозяйственная постройка», — написал он в телеграм-канале.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 1050 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО «Град», РСЗО Vampire, две САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на разных направлениях произошли следующие изменения:
- на белгородском — нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ и боевиков террористического формирования РДК в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка, Старица;
- на купянском — нанесен удар по позициям ВСУ в районе Синьковки;
- на донецком — заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Клещеевка, Красное, отражена атака в районе Красногоровки;
- на авдеевском — улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино, Новобахмутовка, отражены атаки в районах Кирово, Орловки, Бердычей, Семеновки, Тоненького;
- на южнодонецком — заняты более выгодные рубежи, нанесен удар по позициям ВСУ в районе Шахтерского, отражена атака в районе Урожайного;
- на херсонском — нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Щербаков и Степногорска.