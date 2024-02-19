Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 726-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Европейские чиновники продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа, заявили источники в службах безопасности ЕС газете The Washington Post.
Разработка плана происходит на фоне неопределенности с продолжением финансирования Украины со стороны США. WP пишет, что последние месяцы вся Европа «со страхом» наблюдает за политикой США, а опрошенные газетой на Мюнхенской конференции по безопасности европейские чиновники заявили, что происходящее сейчас в США «не дает им особых надежд».
Украинские беженцы, которые оказались в Чехии после начала военной операции, получили гуманитарные пособия в совокупности 16,33 млрд крон (около $710 млн), передает издание Idnes со ссылкой на данные МВД и Министерства труда.
США и их западные союзники пытаются предотвратить «развал» Вооруженных сил Украины на фоне потери территорий и нехватки боеприпасов, сообщили источники Politico.
Ухудшение перспектив Украины на поле боя и вопросы о продолжении финансовой поддержки Киева со стороны Вашингтона доминировали на Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает газета. Многие из собравшихся чиновников и военных настаивали на срочном выделении дополнительных средств Украине, однако они также «не были уверены, как может выглядеть ее потенциальная победа».
Западные страны были «чрезмерно оптимистичны» в отношении конфликта на Украине в 2023 году, полагая, что украинские войска смогут добиться значительного прогресса с западным оружием и обучением, заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона в Брянской области. Беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом, уточнил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Чехия нашла за рубежом источники 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины, сообщил президент Петр Павел. Если власти найдут финансирование, Киев может получить снаряды в течение ближайших недель, отметил он.
Военкор «Звезды» Даниил Пионтковский получил ранение в ногу при обстреле Пантелеймоновки, сообщает телеканал.
Президент Украины Владимир Зеленский не воспринимает как предательство ситуацию с зависшим в конгрессе США пакетом помощи на $60 млрд. По его словам, Киев убежден, что в Вашингтоне найдут решение.
При этом пакет помощи от США он назвал жизненно необходимым.
«Считаю ли я, что здесь предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. Я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы, электоральные, политические, но я не хочу их комментировать, это внутренние процессы Соединенных Штатов. Но я рассчитываю, что все же союзническая позиция останется», — сказал Зеленский (цитата по «Европейской правде»).
Саммит по мирному урегулированию на Украине, вероятно, отложат до апреля или мая из-за «безучастности» мировых лидеров, пишет Bloomberg. Встреча должна пройти в Берне, на ней хотят видеть представителей стран глобального Юга, занявших нейтральную позицию.
Окраина села Почаево подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден трактор — выбиты стекла. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
Несколько человек пострадали при взрыве на турнире по самбо в спортшколе Мелитополя. В СК сообщили, что причиной стало «непроизвольное нажатие на курок» во время демонстрации ручного противотанкового гранатомета.
Глава Минобороны Украины Рустам Умеров рассказал, какие уроки ВСУ вынесли из противостояния в Авдеевке, об отходе из которой было объявлено в ночь на 17 февраля.
По словам Умерова, нужны современные средства ПВО для противодействия управляемым авиабомбам, а также средства дальнего поражения и артиллерийсие снаряды.
«Фортификации — строим и усиливаем. Решение беречь людей — правильное», — заявил Умеров.
Минюст США перевел Эстонии $500 тыс. из конфискованных российских активов. Это первый подобный случай.
В ведомстве заявили, что средства были конфискованы в марте 2023-го в рамках расследования о поставках в Россию товаров двойного назначения в обход санкций.
Командующий группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский сообщил, что на заключительном этапе вывода подразделений из Авдеевки «некоторое количество» украинских бойцов попали в плен. Число попавших в плен он не назвал.
Накануне Тарнавский уже сообщал, что при отходе из Авдеевки часть украинских военнослужащих попали в плен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать с Дональдом Трампом на фронт, чтобы он увидел как боевые действия выглядят на самом деле.
«И если господин Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт. Я думаю, если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что же значит эта война», — сказал Зеленский (цитата по «Европейской правде»).
Трамп ранее говорил, что если вновь станет президентом США, то договорится об урегулировании конфликта за сутки. В Кремле заявляли, что конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы решить ее за день.
США должны дать Украине то, «что обещали», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. В конгрессе с осени прошлого года не могут согласовать пакет помощи на $60 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение отвести войска из Авдеевки желанием сохранить жизни солдат и не попасть в окружение.
Ядерное оружие для размещения в космосе, которое по данным США разрабатывают в России, при взрыве может создать электромагнитный импульс, который выведет из строя спутники, передает CNN cо ссылкой на источники.
Один из собеседников телеканала отметил, что это концепция времен конца Холодной войны. Не ясно, уязвимы ли для такого оружия спутники GPS и ядерного управления, орбита которых выше, чем у остальных аппаратов. При этом источники CNN отмечают, что любое использование ЭМИ-устройства может сделать непригодными большие части используемых орбит, так как появится много вышедших из строя спутников.
В Кремле сообщения о планах разместить ядерное оружие в космосе назвали уловкой, цель которой — добиться одобрения конгрессом США помощи Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против назначения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО, пишет Welt am Sonntag cо ссылкой на источники.
По данным издания, кандидатуру фон дер Ляйен сначала предложил глава Госдепа США Энтони Блинкен, его поддержал президент Джо Байден, который и обратился по этому вопросу к Шольцу, но получил отказ.
Фон дер Ляйен занимала разные должности в кабинете министров при Ангеле Меркель, она стала первой женщиной, получившей пост главы Минобороны Германии. Как пишет Welt am Sonntag, Шольц не хочет отдавать должность генсека НАТО человеку из Христианско-демократического союза Германии. Также канцлер считает, что фон дер Ляйен слишком критично относится к России. По мнению Шольца, это может стать недостатком в долгосрочной перспективе.
Недалеко от Курчатова утром сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Пострадавших и повреждений нет.
В Курчатове расположена Курская АЭС.