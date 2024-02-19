Президент Украины Владимир Зеленский не воспринимает как предательство ситуацию с зависшим в конгрессе США пакетом помощи на $60 млрд. По его словам, Киев убежден, что в Вашингтоне найдут решение.

При этом пакет помощи от США он назвал жизненно необходимым.

«Считаю ли я, что здесь предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. Я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы, электоральные, политические, но я не хочу их комментировать, это внутренние процессы Соединенных Штатов. Но я рассчитываю, что все же союзническая позиция останется», — сказал Зеленский (цитата по «Европейской правде»).