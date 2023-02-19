Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 361-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», — подчеркнул он. Антонов назвал «вопиющей акцией» то, что по воле Вашингтона на Россию, как и 80 лет назад, пойдут «танки с крестами».
Нидерланды вышлют из страны около 10 российских дипломатов, сообщил глава МИД Волке Хукстра.
Он заявил, что власти не допустят, чтобы в российском посольстве в Нидерландах было больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в России.
ЕС срочно изучает возможность совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине, сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. О поставках 155-миллиметровых снарядов неоднократно объявляли США.
Ожидается, что министры иностранных дел Евросоюза обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе в понедельник, 20 февраля. По словам одного из дипломатов, Брюссель думает над тем, как увеличить производство, как совместно закупать боеприпасы и как за них платить.
На линии соприкосновения близ Кременной и Сватово сложилась очень сложная ситуация из-за обстрелов со стороны украинских сил. Об этом заявил журналистам врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает ТАСС.
«Кременная и Сватово — очень сложная ситуация. Близость линии соприкосновения, и сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть [у ВСУ]», — сказал он.
Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил журналистам о контроле над дачами в северной части Угледара. Ситуацию на этом направлении он назвал сложной.
Российские силы, по словам Пушилина, укрепили свои полиции под Артемовском. После взятия села Парасковиевка к северу от города они получили возможность приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр. Эта дорога — последний путь снабжения украинских сил, пояснил Пушилин.
Губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий рассказал о последствиях утреннего удара.
По его словам, есть попадание в военной объект, второй «прилет» произошел рядом с остановкой общественного транспорта. Взрывной волной повреждены жилые дома и три учебных заведения. Пострадали два человека, в том числе мужчина с осколочным ранением, который в момент взрыва находился в маршрутке.
В последнем брифинге Минобороны не говорилось об ударах по Хмельницкой области. В военном ведомстве заявляли, что не наносят удары по гражданским объектам.
Китай в скором времени предложит план урегулирования конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран», сообщил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, который на следующей недели планирует посетить Москву, передает Bloomberg.
По словам Ван И, новое предложение будет повторять пункты предыдущего плана, который был выдвинут лидером КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о соблюдении принципов устава ООН.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел победу России опаснее эскалации конфликта на Украине НАТО. Об этом он заявил в ходе конференции по безопасности в Мюнхене.
Некоторые опасаются, что поддержка Киева может спровоцировать эскалацию, но «вариантов без риска нет», указал он.
«Но самый большой риск — это победа [президента России Владимира ]Путина. Если Путин победит на Украине, это будет посланием для него и других авторитарных лидеров, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят. Это сделает мир более опасным. А нас более уязвимыми», — сказал Столтенберг.
Курский губернатор Старовойт уточнил, что в результате утреннего обстрела деревни Елизаветовка в Глушковском районе пострадали строения в четырех домовладениях.
«Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также нарушено электроснабжение деревни. Аварийные бригады приступили к работе», — сообщил глава региона.
Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные экономические санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины, в декабре 2021 года — за два месяца до начала военной операции российских войск. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция идет на YouTube телеканала BR24.
Меры разрабатывались на фоне напряженности в отношениях Москвы и Киева, на случай, «если бы Россия вторглась на Украину». «Безусловно, мы все надеялись, что этого никогда не произойдет и нам никогда не придется вводить эти санкции», — подчеркнула она.
Руководство США и Евросоюза провели «долгие дни и ночи» за поиском баланса в их торговых системах, чтобы принятые ограничения были нацелены на незаменимые для России высокие технологии, оказались полностью синхронизированы среди государств «Большой семерки», что позволило в первые три дня боевых действий ввести их в действие.
Фон дер Ляйен отметила, что ее тронул тот факт, как европейские и демократические союзники и партнеры «немедленно поняли, что это [происходящее на Украине] серьезно и касается основы нашего существования».
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничных районов со стороны Украины.
«Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений», — сообщил он.
Также по два снаряда упали в районе деревни Елизаветовка и рядом с подстанцией села Попово-Лежачи в Глушковском районе. Пострадавших нет.
«Но в результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту», — добавил Старовойт.
Администрация президента США Джорджа Буша-младшего перед уходом в отставку предупредила новую администрацию следующего президента Барака Обамы об угрозах со стороны России для Европы, Украины и Крыма. Об этом говорится в мемуарах советника Буша по национальной безопасности Стивена Хэдли.
По словам Хэдли, администрацию Обамы предупредили о необходимости пресечь попытки «бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму», где 59% жителей составляли этнические русские и была база Черноморского флота.
По его словам, взрывы прогремели в областном центре региона — Хмельницком.
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.
Предупреждение действует в Киеве, Киевской области, а также Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях. Кроме того, тревога объявлена на контролируемых украинскими силами частях Херсонской и Запорожской областей.
Польше следует пойти на некоторое «разоружение» и передать Украине вооружение из воинских частей, а не со складов, чтобы обеспечить украинской армии преимущество перед Россией, заявил бывший командующий сухопутными силами Польши и экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак. Его слова приводит Rzeczpospolita.
«Давайте больше не будем касаться барахла, изношенного снаряжение со складов, отложенного, потому что история так велела. Это снаряжение технологически обесценилось. Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество», — заявил генерал.
Главное к 9:00:
- США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, но сами не дают обещаний по поводу данной помощи. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем выступлении перед лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности предложит удвоить военную помощь Украине. Об этом пишет The Independent и The Telegraph со ссылкой на текст речи Сунака.
- Ситуация в энергетической системе Украины остается шаткой из-за «не лучшего» состояния энергооборудования и повреждения практически всех электростанций в стране. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает «Страна.ua».