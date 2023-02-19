На линии соприкосновения близ Кременной и Сватово сложилась очень сложная ситуация из-за обстрелов со стороны украинских сил. Об этом заявил журналистам врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает ТАСС.



«Кременная и Сватово — очень сложная ситуация. Близость линии соприкосновения, и сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть [у ВСУ]», — сказал он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил журналистам о контроле над дачами в северной части Угледара. Ситуацию на этом направлении он назвал сложной.



Российские силы, по словам Пушилина, укрепили свои полиции под Артемовском. После взятия села Парасковиевка к северу от города они получили возможность приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр. Эта дорога — последний путь снабжения украинских сил, пояснил Пушилин.



