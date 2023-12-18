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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 663-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:04

Пятерых военных осудили за дачу взяток, чтобы не отправляться в зону военной операции, только один получил реальный срок, пишет «Коммерсантъ».

Дело касается взяток исполняющему обязанности командира батальона, чтобы избежать повторной отправки в зону военной операции. И. о. командира батальона активно сотрудничал со следствием, дал показания, что предложил ряду военных уклониться от отправки в зону военной операции за деньги.

Два года колонии по решению суда получил ныне уже бывший военнослужащий Владислав Колганов, остальные отделались штрафами в размере от 150 до 750 тыс. руб., двое — условными сроками.

00:30

СБУ после данных о прослушке в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сообщила об «обнаружении технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации» генерала. Его нашли в 
«одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы», оно было в нерабочем состоянии.

СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

О том, что в кабинете главкома ВСУ нашли прослушку, сообщили 17 декабря «РБК Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники. 

00:03

Без финансовой помощи со стороны западных государств Украина, при ее нынешнем дефиците бюджета, продержится «пару месяцев», заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Вчера 13:49

На границе села Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области «идет стрелковый бой с противником», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Под обстрелом ВСУ находится село Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — написал Гладков.

По его словам, в нескольких селах повреждены линии электропередачи. Аварийный и оперативные службы займутся ликвидацией последствий после согласования с Минобороны.

Село Теребрено распложено в западной части Белгородской области. От населенного пункта до границы с Украиной — около 2,5 км

Вчера 11:21

Президент Владимир Путин назвал «полной чушью» заявление американского коллеги Джо Байдена о возможности нападения России на страны НАТО.

«Это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал Путин. По его мнению, в Североатлантическом альянсе не могут не понимать, что у Москвы нет никаких интересов воевать со странами НАТО, а также нет территориальных споров с этими государствами.

Путин также отметил, что у России не было проблем с Финляндией, которую «взяли и затащили в НАТО». «Теперь будут. Потому что мы там будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — сказал президент.

Вчера 09:07

Главное за ночь:

  • Атаки дронов отразили в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях, сообщило Минобороны. Всего были нейтрализованы свыше 30 украинских беспилотников.
  • У Украины нет средств, с помощью которых можно было бы уничтожать российские планирующие бомбы. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко.
16.12 21:07

Украина упустила шансы заключить выгодную сделку с Россией, любое соглашение с Москвой теперь будет отражать ее капитуляцию, написал в Х зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

16.12 17:43

Украинские силы нанесли удар по поселку Новая Маячка в Херсонской области из HIMARS, в результате погибли два человека, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Большую часть снарядов HIMARS сбили средства ПВО, но один боеприпас достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. В результате погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения, написал он.

16.12 15:37

Европа к концу 2020-х может столкнуться с военными угрозами, ей стоит нарастить производство вооружений, чтобы быть к ним готовой, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Welt.

«У нас сейчас есть от пяти до восьми лет, чтобы наверстать упущенное — и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе. Путин в настоящее время значительно увеличивает производство вооружений в России. <...> В то же время к его угрозам в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно относиться очень серьезно. Это не просто бряцание оружием», — заявил он.

Министр отметил, что «регулярно и тесно» общается с оружейным концернами для увеличения производства.

16.12 15:20

В поселке Красное Белгородской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство, ранен мужчина — его госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под обстрел также попала ферма, погибли 12 коров.

16.12 15:05

Сводка Минобороны России:

  • На купянском направлении отражены пять атак ВСУ, на краснолиманском — две, на донецком — четыре, на южно-донецком — три, на запорожском — две.
  • На херсонском направлении уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
  • В районе Орехова Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.
16.12 12:39

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть украинских пограничников.

16.12 11:56

Под обстрел попал курский поселок Краснооктябрьский Глушковского района, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, поврежден автомобиль.

16.12 11:39

В Днепропетровской области Украины произошел пожар на складе после взрывов, которые прогремели накануне вечером, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале.

По его словам, возгорание произошло в складском здании в Синельниковском районе вечером 15 декабря, спасатели успешно его ликвидировали.

16.12 09:38

Мэр Лондона Садик Хан отказал Виталию Кличко в передаче Киеву автомобилей, подлежащих утилизации. По данным The Telegraph, Кличко в сентябре написал Хану с просьбой передать часть автомобилей, отметив, что они будет использоваться в «различных целях спасения жизней и транспортировки».

Ответное письмо Хана датировано 12 декабря, пишет газета. В нем говорится, что лондонский мэр не одобрит это предложение, поскольку оно не приносит пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точек зрения».

16.12 09:14

Ночью Дмитриевский и Железногорский районы Курской области атаковали украинские беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Железногорском районе дроны повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Аварийные бригады выехали на место.

16.12 09:11

В последние недели чиновники стран «большой семерки» активизировали переговоры о конфискации и использовании замороженных российских активов за рубежом для финансирования Украины на фоне провала попыток США и Евросоюза согласовать пакеты помощи Киеву, сообщает Financial Times.

Западный чиновник рассказал, что в рамках G7 складывается консенсус в пользу применения российских суверенных активов для Украины. По данным FT, США в частном порядке предложили способ применения этих средств, «соответствующий международному праву».

15.12 18:58

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram, что работа ПВО в регионе продолжается. Пока сбиты уже четыре беспилотника.

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15.12 18:41

Минобороны сообщило, что в Курской области около 17:30 мск дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

..

15.12 17:54

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Кропивницком (Кировограде).

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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