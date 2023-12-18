Пятерых военных осудили за дачу взяток, чтобы не отправляться в зону военной операции, только один получил реальный срок, пишет «Коммерсантъ».

Дело касается взяток исполняющему обязанности командира батальона, чтобы избежать повторной отправки в зону военной операции. И. о. командира батальона активно сотрудничал со следствием, дал показания, что предложил ряду военных уклониться от отправки в зону военной операции за деньги.

Два года колонии по решению суда получил ныне уже бывший военнослужащий Владислав Колганов, остальные отделались штрафами в размере от 150 до 750 тыс. руб., двое — условными сроками.