Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 663-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Пятерых военных осудили за дачу взяток, чтобы не отправляться в зону военной операции, только один получил реальный срок, пишет «Коммерсантъ».
Дело касается взяток исполняющему обязанности командира батальона, чтобы избежать повторной отправки в зону военной операции. И. о. командира батальона активно сотрудничал со следствием, дал показания, что предложил ряду военных уклониться от отправки в зону военной операции за деньги.
Два года колонии по решению суда получил ныне уже бывший военнослужащий Владислав Колганов, остальные отделались штрафами в размере от 150 до 750 тыс. руб., двое — условными сроками.
СБУ после данных о прослушке в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сообщила об «обнаружении технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации» генерала. Его нашли в
«одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы», оно было в нерабочем состоянии.
СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).
О том, что в кабинете главкома ВСУ нашли прослушку, сообщили 17 декабря «РБК Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Без финансовой помощи со стороны западных государств Украина, при ее нынешнем дефиците бюджета, продержится «пару месяцев», заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
На границе села Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области «идет стрелковый бой с противником», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Под обстрелом ВСУ находится село Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — написал Гладков.
По его словам, в нескольких селах повреждены линии электропередачи. Аварийный и оперативные службы займутся ликвидацией последствий после согласования с Минобороны.
Село Теребрено распложено в западной части Белгородской области. От населенного пункта до границы с Украиной — около 2,5 км
Президент Владимир Путин назвал «полной чушью» заявление американского коллеги Джо Байдена о возможности нападения России на страны НАТО.
«Это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал Путин. По его мнению, в Североатлантическом альянсе не могут не понимать, что у Москвы нет никаких интересов воевать со странами НАТО, а также нет территориальных споров с этими государствами.
Путин также отметил, что у России не было проблем с Финляндией, которую «взяли и затащили в НАТО». «Теперь будут. Потому что мы там будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — сказал президент.
Главное за ночь:
- Атаки дронов отразили в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях, сообщило Минобороны. Всего были нейтрализованы свыше 30 украинских беспилотников.
- У Украины нет средств, с помощью которых можно было бы уничтожать российские планирующие бомбы. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко.
Украина упустила шансы заключить выгодную сделку с Россией, любое соглашение с Москвой теперь будет отражать ее капитуляцию, написал в Х зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Украинские силы нанесли удар по поселку Новая Маячка в Херсонской области из HIMARS, в результате погибли два человека, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Большую часть снарядов HIMARS сбили средства ПВО, но один боеприпас достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. В результате погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения, написал он.
Европа к концу 2020-х может столкнуться с военными угрозами, ей стоит нарастить производство вооружений, чтобы быть к ним готовой, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Welt.
«У нас сейчас есть от пяти до восьми лет, чтобы наверстать упущенное — и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе. Путин в настоящее время значительно увеличивает производство вооружений в России. <...> В то же время к его угрозам в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно относиться очень серьезно. Это не просто бряцание оружием», — заявил он.
Министр отметил, что «регулярно и тесно» общается с оружейным концернами для увеличения производства.
В поселке Красное Белгородской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство, ранен мужчина — его госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под обстрел также попала ферма, погибли 12 коров.
Сводка Минобороны России:
- На купянском направлении отражены пять атак ВСУ, на краснолиманском — две, на донецком — четыре, на южно-донецком — три, на запорожском — две.
- На херсонском направлении уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
- В районе Орехова Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть украинских пограничников.
Под обстрел попал курский поселок Краснооктябрьский Глушковского района, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, поврежден автомобиль.
В Днепропетровской области Украины произошел пожар на складе после взрывов, которые прогремели накануне вечером, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале.
По его словам, возгорание произошло в складском здании в Синельниковском районе вечером 15 декабря, спасатели успешно его ликвидировали.
Мэр Лондона Садик Хан отказал Виталию Кличко в передаче Киеву автомобилей, подлежащих утилизации. По данным The Telegraph, Кличко в сентябре написал Хану с просьбой передать часть автомобилей, отметив, что они будет использоваться в «различных целях спасения жизней и транспортировки».
Ответное письмо Хана датировано 12 декабря, пишет газета. В нем говорится, что лондонский мэр не одобрит это предложение, поскольку оно не приносит пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точек зрения».
Ночью Дмитриевский и Железногорский районы Курской области атаковали украинские беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В Железногорском районе дроны повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Аварийные бригады выехали на место.
В последние недели чиновники стран «большой семерки» активизировали переговоры о конфискации и использовании замороженных российских активов за рубежом для финансирования Украины на фоне провала попыток США и Евросоюза согласовать пакеты помощи Киеву, сообщает Financial Times.
Западный чиновник рассказал, что в рамках G7 складывается консенсус в пользу применения российских суверенных активов для Украины. По данным FT, США в частном порядке предложили способ применения этих средств, «соответствующий международному праву».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram, что работа ПВО в регионе продолжается. Пока сбиты уже четыре беспилотника.
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Минобороны сообщило, что в Курской области около 17:30 мск дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.
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Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Кропивницком (Кировограде).