Запорожскую атомную электростанцию вновь подключили к украинской энергосети, она уже начала получать из нее электричество, объявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Инженеры восстановили одну из четырех основных внешних линий электропередач (ЛЭП) мощностью 750 киловольт (кВ). Электроэнергия необходима станции для охлаждения реакторов и выполнения других функций, важных с точки зрения безопасности, пояснили в агентстве. В период, пока связь с основной внешней ЛЭП восстанавливали, станция использовала энергию, произведенную самостоятельно, а позже — резервные линии электропередач. Последние соединяют ее с украинской энергосетью через распределительное устройство ближайшей ТЭЦ.