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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 207-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:39

Запорожскую атомную электростанцию вновь подключили к украинской энергосети, она уже начала получать из нее электричество, объявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Инженеры восстановили одну из четырех основных внешних линий электропередач (ЛЭП) мощностью 750 киловольт (кВ). Электроэнергия необходима станции для охлаждения реакторов и выполнения других функций, важных с точки зрения безопасности, пояснили в агентстве. В период, пока связь с основной внешней ЛЭП восстанавливали, станция использовала энергию, произведенную самостоятельно, а позже — резервные линии электропередач. Последние соединяют ее с украинской энергосетью через распределительное устройство ближайшей ТЭЦ.

08:36
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погибла женщина и ранен мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, два легковых автомобиля уничтожены полностью, четыре — повреждены.
01:15

РПЦ сообщила о гибели священника во время операции на Украине. «9 сентября 2022 года в зоне специальной операции Вооружённых сил Российской Федерации на Украине при исполнении пастырских обязанностей по духовному окормлению военнослужащих татарстанского батальона «Алга» погиб настоятель храма Богоявления Господня в селе Исаково (Зеленодольский район РТ) иерей Анатолий Григорьев», — говорится в сообщении пресс-службы Казанской епархии.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Григорьева: «По благословению Священноначалия отец Анатолий осуществлял окормление военнослужащих татарстанских батальонов, принимающих участие в специальной военной операции. Исполняя это ответственное послушание, сей верный труженик на ниве Христовой явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих».

Фото:Пресс-служба Казанской епархии РПЦ
Фото: Пресс-служба Казанской епархии РПЦ

Вчера 21:44
В ходе перестрелки в центре Херсона пострадавших и погибших среди мирных жителей нет, сообщили в ВГА. По данным «РИА Новости», перестрелка произошла между российскими силовиками и группой диверсантов
 
Вчера 21:41

«Вести Крым» со ссылкой на корреспондента передает, что в районе железнодорожного вокзала в Херсоне проходит контртеррористическая операция, задействована тяжелая военная техника. По данным журналиста, российские силовики уничтожают «боевиков, засевших в нежилом здании».

Вчера 21:08
В Херсоне прогремели несколько взрывов, в результате чего, предположительно, сработали системы противовоздушной обороны, передает ТАСС. «РИА Новости» сообщает о пяти взрывах. 
Вчера 20:09

Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил РБК об обстрелах пункта пропуска. По его данным, разрушений и пострадавших со стороны мирного населения нет, эвакуация не понадобилась. 

Вчера 19:41
Украина находится в «неестественных границах» и должна уступить часть территорий России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга. 
Вчера 19:40
США толкают Европу на военное противостояние с Россией на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на мероприятии, посвященном Дню народного единства. 
Вчера 19:40
Самолет из Испании привез на Украину боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, сообщил советник главы украинского МВД Антон Геращенко. 
Вчера 18:13
Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети после почти недельного использования генераторов и резервных линий электропередачи, сообщило МАГАТЭ. 
Вчера 18:04
Репортер венесуэльского телеканала TeleSUR пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Вчера 16:32
Четверо мирных жителей погибли, еще трое пострадали в результате ракетных ударов по Ворошиловскому району Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Вчера 16:02
Не менее пяти взрывов прогремело в Мелитополе, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. 
Вчера 15:21
Все разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина всегда проходят в дружелюбном тоне, несмотря на разницу во взглядах, в том числе по поводу ситуации на Украине. Об этом немецкий лидер заявил в интервью Deutschlandfunk.
Вчера 15:20

Одна женщина погибла и еще два человека получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Красный Хутор в Белгородской области, сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников. 

Вчера 13:59

Над Белгородской областью, где 17 сентября под обстрел попало приграничное с Украиной село, работает система противовоздушной обороны. Местные СМИ сообщают со ссылкой на местных жителей о залпах и хлопках. Белгородцы услышали не менее пяти взрывов. Громкие звуки отмечали жители района Харьковская гора на юге города.

Вчера 13:48
Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу, в результате чего возле драматического театра погибли четыре человека, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Он также рассказал, что в районе, где шел обстрел, обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR французского производства.
Вчера 13:25

Брифинг Минобороны России:

- Киев возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной станции. Зафиксировано два артобстрела поселка Волна и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от ЗАЭС

- сбиты восемь украинских БЛА, перехвачены 25 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS

- ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ во время попытки их наступления в Харьковской области. ВКС уничтожили более 50 националистов «Кракена" в области. Также уничтожены более 230 украинских военных ударами по бригадам ВСУ в районе Дружковки, Артемовска и Зайцева

- две бригады ВСУ потеряли за сутки более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, более 5 танков и 14 единиц техники.

Вчера 13:22

В Белгороде и области в субботу были слышны не менее мере пяти громких разрывов в небе, сообщил региональный портал go31. Над Белгородской областью работает система противовоздушной обороны, сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

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