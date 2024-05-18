Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО дают Украине все более дальнобойное оружие. «А ведь президент Путин уже не в первый раз говорит, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России (включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство). Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону… Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно. Тем более, что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое. К такому оружию (тактическому или нестратегическому), как всем известно, относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man» (бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки), - написал он в Telegram.