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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

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Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 815-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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10:08

Ракетная тревога объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

10:07

Все ремонтные работы на подстанции «Севастополь» были завершены к 6 часам утра, энергоснабжение города полностью восстановлено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Подстанция подверглась атаке БПЛА накануне ночью, когда над Крымом перехватили 51 беспилотник. Упавшие обломки сбитых дронов привели к частичному отключению света в Севастополе.

09:55

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщили The Wall Street Journal американские чиновники и представители Минобороны США. Кроме того, они попросили помощи в определении целей на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие.

09:19

По состоянию на утро субботы из Чегевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области эвакуировали 9907 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

08:54

Системы ПВО сбили украинский беспилотник ночью над Крымом, сообщило Минобороны.

Вчера 20:56

Telegram «112» уточнил, что взрыв в Санкт-Петербурге произошел в подвале здания академии.

Вчера 20:53

У здания Военной академии связи им. С. М. Буденного в Петербурге прозвучал взрыв, пишут Baza, Shot и Mash.

Вчера 20:49

Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО дают Украине все более дальнобойное оружие. «А ведь президент Путин уже не в первый раз говорит, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России (включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство). Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону… Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно. Тем более, что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое. К такому оружию (тактическому или нестратегическому), как всем известно, относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man» (бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки), - написал он в Telegram.

Вчера 20:31

Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбита ракета «Точка-У».

Вчера 20:24

Вторая за полчаса ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена.

Вчера 20:15

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтоженном украинском беспилотнике над Климовским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера 20:10

Агентство ТАСС сообщило о нескольких взрывах в Белгороде.

Вчера 19:54

Гладков сообщил об обстреле города Шебекино при помощи украинского дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Осколками повреждены несколько торговых павильонов.

Вчера 19:42

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Вчера 19:38

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что к настоящему времени все жилые массивы города запитаны, а потому отключения света прекращаются.

Вчера 18:44

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в своем Telegram, что за время наступления в регионе под контроль российской армии перешли 13 населенных пунктов. Минобороны в сводке за неделю упоминало 12 населенных пунктов.

Вчера 17:25

Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ ночью в Черном море.

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Вчера 16:52

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате очередного обстрела Зерново Суземского района погибла жительница села.

Вчера 16:04

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью.

Вчера 15:47

Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться. Прием осужденных в ВСУ будет проводиться через механизм УДО, обязательное условие – до завершения срока наказания должно оставаться не более трех лет.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине

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