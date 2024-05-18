Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 815-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Ракетная тревога объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
Все ремонтные работы на подстанции «Севастополь» были завершены к 6 часам утра, энергоснабжение города полностью восстановлено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Подстанция подверглась атаке БПЛА накануне ночью, когда над Крымом перехватили 51 беспилотник. Упавшие обломки сбитых дронов привели к частичному отключению света в Севастополе.
Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщили The Wall Street Journal американские чиновники и представители Минобороны США. Кроме того, они попросили помощи в определении целей на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие.
По состоянию на утро субботы из Чегевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области эвакуировали 9907 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Системы ПВО сбили украинский беспилотник ночью над Крымом, сообщило Минобороны.
Telegram «112» уточнил, что взрыв в Санкт-Петербурге произошел в подвале здания академии.
У здания Военной академии связи им. С. М. Буденного в Петербурге прозвучал взрыв, пишут Baza, Shot и Mash.
Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО дают Украине все более дальнобойное оружие. «А ведь президент Путин уже не в первый раз говорит, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России (включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство). Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону… Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно. Тем более, что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое. К такому оружию (тактическому или нестратегическому), как всем известно, относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man» (бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки), - написал он в Telegram.
Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбита ракета «Точка-У».
Вторая за полчаса ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтоженном украинском беспилотнике над Климовским районом. Пострадавших и разрушений нет.
Агентство ТАСС сообщило о нескольких взрывах в Белгороде.
Гладков сообщил об обстреле города Шебекино при помощи украинского дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Осколками повреждены несколько торговых павильонов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что к настоящему времени все жилые массивы города запитаны, а потому отключения света прекращаются.
Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в своем Telegram, что за время наступления в регионе под контроль российской армии перешли 13 населенных пунктов. Минобороны в сводке за неделю упоминало 12 населенных пунктов.
Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ ночью в Черном море.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате очередного обстрела Зерново Суземского района погибла жительница села.
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью.
Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться. Прием осужденных в ВСУ будет проводиться через механизм УДО, обязательное условие – до завершения срока наказания должно оставаться не более трех лет.