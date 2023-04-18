Путин, находясь в штабе группировки войск «Днепр», попросил доложить ему о ситуации на запорожском и херсонском направлениях, после чего попросил генерал-полковника Теплинского «высказать свои соображения».

«Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», — сказал президент.