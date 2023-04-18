Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 419-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Президент также приехал в ЛНР, где посетил штаб нацгвардии «Восток». Там ему сделали доклады генерал-полковник Александр Лапин и другие офицеры.
Путин, находясь в штабе группировки войск «Днепр», попросил доложить ему о ситуации на запорожском и херсонском направлениях, после чего попросил генерал-полковника Теплинского «высказать свои соображения».
«Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», — сказал президент.
«Ростех» решил передать концерну «Техмаш» нескольких активов «Уралвагонзавода» (УВЗ), сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации. Речь идет о предприятиях ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и «Завод № 9», которые занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем.
Моделью взаимодействия производителей станет единая система разработки «пушка-выстрел». То есть «Техмашу» переходит работа над артиллерией, а «Уралвагнозавод» будет заниматься танками.
МИД России прокомментировало отказ во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, который был объявлен «нежелательным лицом». «Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран. Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии», - говорится в заявлении.
Госдуме предложили наделить президента правом принимать меры по защите страны и ее граждан от решений иностранных и международных органов, «если они противоречат интересам России». Такую поправку более 300 депутатов, в том числе Вячеслав Володин, внесли ко второму чтению законопроекта, разрешающего включать в состав миротворческих сил солдат-срочников.
О необходимости таких поправок в законодательство Володин говорил еще в конце марта. Это произошло после того, как Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о попытке незаконного пересечения границы со стороны Украины в районе села Запесочье Погарского района.
«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — написал Богомаз в Telegram.
В Курской области возбудили уголовное дело, после того как в начале апреля срочник застрелил сослуживца. Об этом РБК сообщили в военном следственном управлении СК по Западному военному округу.
В ведомстве сообщили, что расследование не завершено, а сведения о проводимых следственных действиях «составляют тайну предварительного следствия и разглашению не подлежат». Статью, по которой завели дело, там также не назвали.
Украинское зерно вновь оказалось в ловушке, пишет Bloomberg. С одной стороны, под угрозой оказалась гарантировавшая морской экспорт сельхозпродукции с Украины зерновая сделка. С другой — позиция Польши, Венгрии, Словакии и других стран Восточной Европы, недовольных конкуренцией своих фермеров с украинскими производителями, ставит под вопрос вывоз зерна наземными путями.
«Для большинства фермеров сейчас это не так критично, потому что сейчас конец сезона и большая часть урожая уже продана, но если это продолжится летом, нам будет очень и очень сложно выжить», — говорит генеральный директор украинского сельхозпроизводителя HarvEast Дмитрий Скорняков.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в ходе весеннего призыва электронные повестки будут в любом случае дублироваться обычными.
«Там, где условия для этого есть, вполне возможно попробовать отправить электронную повестку. Она в любом случае будет дублирующей (обычную бумажную повестку), но проверить (как работает система) надо. Для того чтобы это заработало осенью, надо проверить, как это работает. Без тестирования это будет сложно сделать. Сейчас посмотрим, что, возможно, еще надо подправить», — сказал Картаполов.
Ранее военком Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва. Призыв срочников начался 1 апреля и продлится до 15 июля.
Украина ждет от очередной встречи в формате «Рамштайн» (международной коалиции по оказанию военной помощи Киеву) «основательных решений», которые будут отвечать «амбициозным перспективам на поле боя», заявил Владимир Зеленский.
«Ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. Достаточно амбициозные перспективы, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя — не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле села Муром.
«Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения. Также повреждена линия электропередачи», — написал он в телеграм-канале.
Пока оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» нет, сообщили в Минцифры.
«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — сказано в сообщении.
Ресурсы США для оказания военной помощи Украине «экстраординарны», но не безграничны, заявил замминистра обороны США Колин Каль.
«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — сказал чиновник.