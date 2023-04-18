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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 419-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:26

Video

08:01
«Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, а также совещания в штабах «Днепр» и «Восток» заранее не готовились», — сообщили в Кремле.
07:48

Президент также приехал в ЛНР, где посетил штаб нацгвардии «Восток». Там ему сделали доклады генерал-полковник Александр Лапин и другие офицеры.

07:28

Путин, находясь в штабе группировки войск «Днепр», попросил доложить ему о ситуации на запорожском и херсонском направлениях, после чего попросил генерал-полковника Теплинского «высказать свои соображения».

«Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», — сказал президент.

07:26

«Ростех» решил передать концерну «Техмаш» нескольких активов «Уралвагонзавода» (УВЗ), сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации. Речь идет о предприятиях ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и «Завод № 9», которые занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем.

Моделью взаимодействия производителей станет единая система разработки «пушка-выстрел». То есть «Техмашу» переходит работа над артиллерией, а «Уралвагнозавод» будет заниматься танками.

07:18
Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, где заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.
06:52
Военные России нанесли групповой удар по бойцам Вооруженных сил Украины в районе Северска (находится в Бахмутском районе ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
Вчера 22:09
Польша и Украина не договорились о правилах транзита зерна с территории Украины, сообщает Klymenko Time. Указывается, что провал переговоров связан с тем, что обе стороны пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые давали бы гарантии и удовлетворили польских аграриев.
Вчера 21:45

МИД России прокомментировало отказ во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, который был объявлен «нежелательным лицом». «Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран. Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии», - говорится в заявлении.

Вчера 21:11

Госдуме предложили наделить президента правом принимать меры по защите страны и ее граждан от решений иностранных и международных органов, «если они противоречат интересам России». Такую поправку более 300 депутатов, в том числе Вячеслав Володин, внесли ко второму чтению законопроекта, разрешающего включать в состав миротворческих сил солдат-срочников.

О необходимости таких поправок в законодательство Володин говорил еще в конце марта. Это произошло после того, как Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Вчера 20:58

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о попытке незаконного пересечения границы со стороны Украины в районе села Запесочье Погарского района.

«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — написал Богомаз в Telegram.

Вчера 20:23

В Курской области возбудили уголовное дело, после того как в начале апреля срочник застрелил сослуживца. Об этом РБК сообщили в военном следственном управлении СК по Западному военному округу.

В ведомстве сообщили, что расследование не завершено, а сведения о проводимых следственных действиях «составляют тайну предварительного следствия и разглашению не подлежат». Статью, по которой завели дело, там также не назвали.
 

Вчера 20:07

Украинское зерно вновь оказалось в ловушке, пишет Bloomberg. С одной стороны, под угрозой оказалась гарантировавшая морской экспорт сельхозпродукции с Украины зерновая сделка. С другой — позиция Польши, Венгрии, Словакии и других стран Восточной Европы, недовольных конкуренцией своих фермеров с украинскими производителями, ставит под вопрос вывоз зерна наземными путями.

«Для большинства фермеров сейчас это не так критично, потому что сейчас конец сезона и большая часть урожая уже продана, но если это продолжится летом, нам будет очень и очень сложно выжить», — говорит генеральный директор украинского сельхозпроизводителя HarvEast Дмитрий Скорняков.

Вчера 19:47

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в ходе весеннего призыва электронные повестки будут в любом случае дублироваться обычными.

«Там, где условия для этого есть, вполне возможно попробовать отправить электронную повестку. Она в любом случае будет дублирующей (обычную бумажную повестку), но проверить (как работает система) надо. Для того чтобы это заработало осенью, надо проверить, как это работает. Без тестирования это будет сложно сделать. Сейчас посмотрим, что, возможно, еще надо подправить», — сказал Картаполов.

Ранее военком Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва. Призыв срочников начался 1 апреля и продлится до 15 июля.

Вчера 19:33

Украина ждет от очередной встречи в формате «Рамштайн» (международной коалиции по оказанию военной помощи Киеву) «основательных решений», которые будут отвечать «амбициозным перспективам на поле боя», заявил Владимир Зеленский.

«Ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. Достаточно амбициозные перспективы, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя — не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Вчера 19:20
Сергей Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее.
Вчера 19:17

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле села Муром.

«Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения. Также повреждена линия электропередачи», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 18:54

Пока оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» нет, сообщили в Минцифры.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — сказано в сообщении.

Вчера 18:39

Ресурсы США для оказания военной помощи Украине «экстраординарны», но не безграничны, заявил замминистра обороны США Колин Каль.

«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — сказал чиновник.

Вчера 18:23
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Редакция РБК
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