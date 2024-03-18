Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 754-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила РСЧС. Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Главное за ночь:
- Владимир Путин заявил, что ему не известно о планах президента Франции Эмманюэля Макрона предложить прекратить огонь на Украине на время Олимпиады, но выразил готовность «рассмотреть любые вопросы». «Но при любой ситуации будем исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения», — отметил Путин.
- Президент также сообщил, что сотрудникам правоохранительных органов даны указания на случай выявления диверсантов на российской территории. Он сравнил диверсантов с власовцами и заявил, что у них «очень большие» потери.
- В Кременчуге Полтавской области и Кривом Роге Днепропетровской области ночью были слышны взрывы, сообщили «Суспільне» и «Страна.ua». Взрывы звучали и в Хмельницкой области. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области.
Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью еще двух беспилотников.
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об опасности атаки БПЛА.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он в телеграм-канале.
Во Львове начали служебную проверку после того, как сотрудники местного военкомата силой затолкали в автобус волонтера и вручили ему повестку «задним числом». Об этом сообщил УНИАН руководитель Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Артур Ниязов.
«По закону, служебное расследование должно длиться месяц, конечно, мы завершим его быстрее. Виновные должностные лица обязательно будут наказаны. Однако нужно установить все обстоятельства, лиц, а не просто назначить виновного», — сказал комиссар.
Как пишет УНИАН, ранее в соцсетях распространилась запись с камеры видеонаблюдения во Львове, на которой мужчины в военной форме силой затаскивают прохожего в микроавтобус. Украинка Виолетта Таран утверждает, что на видео ее муж — львовский волонтер Кирилл Таран, помогающий ВСУ.
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности, сообщил Вячеслав Гладков. Но через 10 минут тревога была отменена.
В Брянской области сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
Позже в Минобороны сообщили, что речь идет о многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж».
Силы ПВО сбили еще один дрон в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Владимир Путин поручил СК до 1 июля обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области.
Российская сторона заявляла, что на борту самолета были украинские военнопленные, которых везли на обмен. По версии Москвы, самолет сбили с территории Украины.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что сегодня в Спас-Деменском районе силами ПВО был подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины погиб мужчина. Он находился на парковке и скончался от полученных ран еще до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести. В самом тяжелом состоянии – женщина с осколочным ранением грудной клетки.
Минобороны сообщило, что сегодня в районе населенного пункта Лукашовка (Сумская область) расчетом ПЗРК «Верба» был сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении Козинки Белгородской области.
Воздушную тревогу в ряде областей Украины — Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской и Винницкой, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей отменили. Она продлилась около 50 минут.
Средства ПВО сбили еще семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Она продлилась час.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Сигнал в них прозвучал практически одновременно — в промежуток с 14:51 по 14:56 мск.
Поселок Тёткино в Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Часть домов остались без света. Повреждены пять домовладений.
Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в Telegram.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщило Минобороны.