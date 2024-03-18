Во Львове начали служебную проверку после того, как сотрудники местного военкомата силой затолкали в автобус волонтера и вручили ему повестку «задним числом». Об этом сообщил УНИАН руководитель Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Артур Ниязов.

«По закону, служебное расследование должно длиться месяц, конечно, мы завершим его быстрее. Виновные должностные лица обязательно будут наказаны. Однако нужно установить все обстоятельства, лиц, а не просто назначить виновного», — сказал комиссар.

Как пишет УНИАН, ранее в соцсетях распространилась запись с камеры видеонаблюдения во Львове, на которой мужчины в военной форме силой затаскивают прохожего в микроавтобус. Украинка Виолетта Таран утверждает, что на видео ее муж — львовский волонтер Кирилл Таран, помогающий ВСУ.