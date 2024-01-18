Вооруженные силы Украины выбыли из топ-15 армий мира по версии экспертов компании Global Firepower (GFP). На 15-ю позицию она поднялась в списке 2023 года, однако в этом году заняла 18-е место.

В примечаниях эксперты отметили, что военная сила Украины «подкрепляется финансовой и материальной поддержкой со стороны ее западных союзников», в частности Соединенных Штатов.

Позиции в рейтинге улучшил Израиль, который поднялся с 18-го на 17-е место.

Четверка лидеров с прошлого года не изменилась: на первом месте по-прежнему находятся США, за ними следует Россия, на третьем месте — Китай, на четвертом — Индия. В пятерку также вошла Южная Корея, которая обогнала Великобританию (6-е место).

