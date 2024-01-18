Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 694-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
ПВО сбила 10 ракет, летевших в сторону Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении.
«Готовился записать утреннее сообщение, увидел запуск ракет. Прозвучал сигнал ракетной опасности, поэтому извините за небольшую задержку», — сказал глава региона.
Информации о возможных разрушениях пока нет, в одном доме выбиты стекла. Ранее в городе была объявлена ракетная опасность
Системы ПВО сбили в Подольске беспилотник, летевший на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин в телеграм-канале. На месте падения обломков разрушений нет.
Кроме того, Минобороны России рассказало о нейтрализации дрона над Ленинградской областью. Ведомство отчиталось о перехвате беспилотника над этим регионом впервые с начала российской военной операции на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться на форуме в Давосе с премьером КНР Ли Цяном, поскольку это не соответствует его уровню. Так он прокомментировал публикацию Politico о том, что китайская делегация отказала Зеленскому во встрече, передает «Страна.ua».
«Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения. <...> Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — заявил украинский президент.
Над Брянском сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет, сказал он.
В Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность. Жителей просят укрыться и не подходить к окнам.
Швейцария объяснила подход к вопросу передачи российских активов Украине.
Берн заморозил российские финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, а также 15 объектов недвижимости. Объем заблокированных резервов и активов ЦБ в Швейцарии составляет примерно 7,4 млрд швейцарских франков.
«Швейцария выступает за то, чтобы текущие обсуждения привели к решению, которое бы отвечало правовой системе самой Швейцарии, международному праву, а также внешнеполитическим целям, — в отношении российских активов правительство придерживается международной позиции», — заявили РБК в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований страны.
Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове, в основном французских.
По данным ведомства, убиты более 60 военных, свыше 20 доставлены в госпитали.
Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Днепре.
Издание Politico сообщило о том, что представители Китая отказались от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. В Пекине и Киеве сам факт попытки организации встречи не подтвердили.
Владимир Зеленский в Давосе заявил журналистам, что без помощи США и ЕС у России появится возможность захватить Украину, после чего начнется война с НАТО. В этой связи он призвал «не экспериментировать с помощью для Киева».
Воздушная тревога в Севастополе отменена.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.
Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака из РСЗО со стороны Украины.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в селе Свердликово Суджанского района украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение. «Никто из жителей не пострадал. Осколками посечен фасад жилого помещения, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль», — отметил Старовойт.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Сушаны Климовского района. «Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение», — написал он в Telegram.
Вооруженные силы Украины выбыли из топ-15 армий мира по версии экспертов компании Global Firepower (GFP). На 15-ю позицию она поднялась в списке 2023 года, однако в этом году заняла 18-е место.
В примечаниях эксперты отметили, что военная сила Украины «подкрепляется финансовой и материальной поддержкой со стороны ее западных союзников», в частности Соединенных Штатов.
Позиции в рейтинге улучшил Израиль, который поднялся с 18-го на 17-е место.
Четверка лидеров с прошлого года не изменилась: на первом месте по-прежнему находятся США, за ними следует Россия, на третьем месте — Китай, на четвертом — Индия. В пятерку также вошла Южная Корея, которая обогнала Великобританию (6-е место).
ВСУ обстреляли окраину села Репяховка Краснояружского района, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Никто не пострадал. Повреждения получила линия электропередачи, без света остались жители Репяховки.
Госсекретарь Энтони Блинкен не видит перспективы переговоров о долгосрочном перемирии на Украине. Во время выступления в Давосе его спросили, близка ли ситуация на Украине к переговорам о стабильном и долгосрочном прекращении огня.
«Сейчас я этого не вижу. Мы всегда открыты для этого, внимательны к этому, потому что украинский народ хочет этого больше, чем кто-либо другой. Но со стороны России должна быть готовность к взаимодействию», — сказал Блинкен.
В Кремле ранее назвали предпочтительным мирный сценарий решения конфликта на Украине, указав, что продолжение военной операции обусловлено нежеланием Киева и западных стран учитывать соображения Москвы.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, три САУ «Гвоздика».