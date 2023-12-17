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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 662-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:07

Главное за ночь:

  • Атаки дронов отразили в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях, сообщило Минобороны. Всего были нейтрализованы свыше 30 украинских беспилотников.
  • У Украины нет средств, с помощью которых можно было бы уничтожать российские планирующие бомбы. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко.
Вчера 21:07

Украина упустила шансы заключить выгодную сделку с Россией, любое соглашение с Москвой теперь будет отражать ее капитуляцию, написал в Х зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Вчера 17:43

Украинские силы нанесли удар по поселку Новая Маячка в Херсонской области из HIMARS, в результате погибли два человека, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Большую часть снарядов HIMARS сбили средства ПВО, но один боеприпас достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. В результате погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения, написал он.

Вчера 15:37

Европа к концу 2020-х может столкнуться с военными угрозами, ей стоит нарастить производство вооружений, чтобы быть к ним готовой, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Welt.

«У нас сейчас есть от пяти до восьми лет, чтобы наверстать упущенное — и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе. Путин в настоящее время значительно увеличивает производство вооружений в России. <...> В то же время к его угрозам в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно относиться очень серьезно. Это не просто бряцание оружием», — заявил он.

Министр отметил, что «регулярно и тесно» общается с оружейным концернами для увеличения производства.

Вчера 15:20

В поселке Красное Белгородской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство, ранен мужчина — его госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под обстрел также попала ферма, погибли 12 коров.

Вчера 15:05

Сводка Минобороны России:

  • На купянском направлении отражены пять атак ВСУ, на краснолиманском — две, на донецком — четыре, на южно-донецком — три, на запорожском — две.
  • На херсонском направлении уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
  • В районе Орехова Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.
Вчера 12:39

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть украинских пограничников.

Вчера 11:56

Под обстрел попал курский поселок Краснооктябрьский Глушковского района, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, поврежден автомобиль.

Вчера 11:39

В Днепропетровской области Украины произошел пожар на складе после взрывов, которые прогремели накануне вечером, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале.

По его словам, возгорание произошло в складском здании в Синельниковском районе вечером 15 декабря, спасатели успешно его ликвидировали.

Вчера 09:38

Мэр Лондона Садик Хан отказал Виталию Кличко в передаче Киеву автомобилей, подлежащих утилизации. По данным The Telegraph, Кличко в сентябре написал Хану с просьбой передать часть автомобилей, отметив, что они будет использоваться в «различных целях спасения жизней и транспортировки».

Ответное письмо Хана датировано 12 декабря, пишет газета. В нем говорится, что лондонский мэр не одобрит это предложение, поскольку оно не приносит пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точек зрения».

Вчера 09:14

Ночью Дмитриевский и Железногорский районы Курской области атаковали украинские беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Железногорском районе дроны повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Аварийные бригады выехали на место.

Вчера 09:11

В последние недели чиновники стран «большой семерки» активизировали переговоры о конфискации и использовании замороженных российских активов за рубежом для финансирования Украины на фоне провала попыток США и Евросоюза согласовать пакеты помощи Киеву, сообщает Financial Times.

Западный чиновник рассказал, что в рамках G7 складывается консенсус в пользу применения российских суверенных активов для Украины. По данным FT, США в частном порядке предложили способ применения этих средств, «соответствующий международному праву».

15.12 18:58

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram, что работа ПВО в регионе продолжается. Пока сбиты уже четыре беспилотника.

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15.12 18:41

Минобороны сообщило, что в Курской области около 17:30 мск дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

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15.12 17:54

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Кропивницком (Кировограде).

15.12 17:47

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом работает ПВО и попросил соблюдать спокойствие.

15.12 16:20

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что изъятие доходов от замороженных за рубежом активов подрывает доверие к евро как к резервной валюте, сообщает ТАСС. По ее словам, ЦБ прорабатывает вопрос о подаче судебного иска, хотя этим «есть определенные сложности».

15.12 15:59

Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине танков Leopard, которые были повреждены в ходе боев, а позже отремонтированы на территории прибалтийского государства. В Вильнюсе не уточнили, сколько всего машин были отправлены на ремонт.

15.12 15:08

Главное из сводки Минобороны о ходе военной операции на Украине за неделю, с 9 по 15 декабря:

  • российские военные нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения боеприпасов ВСУ;
  • на Купянском направлении войска «улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак противника», потери ВСУ составили более 425 военных, пять танков, в том числе один Leopard, 11 бронемашин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии;
  • на Краснолиманском направлении войска отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Украинские силы потеряли на этом направлении до 1,1 тыс. военных, четыре танка, три бронемашины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии;
  • на Донецком направлении войска «улучшили на отдельных участках положение по переднему краю» и отразили 49 атак. Потери ВСУ составили свыше 1,5 тыс. военных убитыми и ранеными, два танка, 16 бронемашин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии;
  • на Южно-Донецком направлении были отражены две атаки, ВСУ потеряли более 600 военных, три бронемашины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии;
  • на Запорожском направлении войска «вели активную оборону» и отразили восемь атак в районах Работино и западнее Вербового. Потери ВСУ на этом направлении за неделю — до 335 военных убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии;
  • на Херсонском направлении российские войска пресекли попытки высадки диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. «В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны;
  • средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе села Тягинка Херсонской области. За неделю перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 снарядов РСЗО HIMARS, а также 119 беспилотников;
  • «в течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих».
15.12 14:29

В Закарпатской области депутат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Батрин пришел на заседание сельсовета, попросил слова, а затем бросил в зале несколько гранат. 26 человек пострадали, положение некоторых из них оценивается как тяжелое. Мотивы Батрина неизвестны, сообщает «Страна ua».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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