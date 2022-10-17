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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 236-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:35
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о втором взрыве в центре города. Воздушная тревога в городе еще не отменена. По его словам, в результате удара дронами в Шевченковском районе начался пожар в нежилом здании.
07:13
Перезапуск Запорожской АЭС невозможен из-за близости линии соприкосновения, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы», — сказал он и добавил, что перед перезапуском нужно восстановить линии электропередачи.

В то же время, по его словам, на станции «все налаживается», по российским стандартам подписываются договоры с работниками, идет работа «по наведению порядка».
07:00
Киевские власти сообщили о взрыве в центре столицы Украины. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
Вчера 20:40

Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню. «Они будет особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками», — сказал Лекорню.

Вчера 19:10

США не будут делать различий в случае тактического или более масштабного применения Россией ядерного оружия на Украине, заявил в интервью CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Использование ядерного оружия на Украине — это использование ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать различия», — сказал Салливан, отвечая на вопрос ведущей, будет ли отличаться реакция Вашингтона на возможный тактический, небольшой и более масштабный ядерный удар.

Советник президента указал, что США продолжают работу с другими странами, чтобы убедить Россию не рассматривать возможность применения ядерного оружия.

Вчера 17:57

Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС, выбрав место для форсирования Днепра — западную часть Каховского водохранилища, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — сказал «РИА Новости» Рогов. По его словам, украинские войска сосредоточили силы для форсирования водохранилища в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область).

Вчера 17:12
Путин на предстоящей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза, это еженедельное оперативное мероприятие, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вчера 15:53
Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Запорожской атомной электростанции. Встреча состоялась во вторник, 11 октября. Путин заявил, что Москва открыта для диалога.
Вчера 15:53

В Шебекинском городском округе Белгородской области, который граничит с Харьковской областью Украины, мужчине оторвало ступню после того, как он наступил на мину, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Вчера 14:50

Минобороны Белоруссии: общая численность российских военнослужащих в составе региональной группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек. 

Вчера 14:40
НАТО фактически принимает участие в конфликте на Украине, но российская спецоперация продолжается и она будет доведена до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 
Вчера 14:17

Брифинг Минобороны России:

- российские военные продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины

- ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в Херсонской области, вооруженные силы России удержали занимаемые позиции

- сорвана попытка наступления 92-й бригады ВСУ на купянском направлении, уничтожено до 50 украинских военнослужащих. Уничтожены более 40 украинских военных на запорожском направлении

- российские войска уничтожили три гаубицы М777 американского производства в Харьковской области. Также уничтожено пять складов боеприпасов в Херсонской области, ДНР, а также на территории судоремонтного завода в Запорожье

- ПВО сбили 11 беспилотников и перехватили 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в Херсонской области. Беспилотники уничтожили РЛС ВСУ «Зоопарк» и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36

Вчера 13:58

В Киевской области прогремели взрывы, сообщил «24 канал». Глава областной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе. ТСН сообщает о взрывах в Запорожье. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Вчера 13:44
Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России, написал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин, который ведет передачу «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия».
Вчера 12:47
Воздушная тревога объявлена в воскресенье во всех областях Украины. 
Вчера 12:15

СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели 11 военных на полигоне в Белгородской области. Статья не уточняется. «Коммерсантъ» ранее сообщил, что по факту случившегося завели уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство»), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы. По данным издания, расследованием занимается военное следственное управление Следственного комитета по ЗВО, а затем дело передадут в Главное военное следственное управление.

Вчера 12:03
Мужчина погиб в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Число пострадавших в результате удара в воскресенье по зданию городской администрации Донецка возросло до четырех.
Вчера 11:32

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, очевидцы публикуют видео, на которых слышны звуки взрывов. По данным «РИА Новости», прозвучало не менее 16 взрывов.

«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 11:04

В Новой Каховке Херсонской области вновь прозвучала сирена воздушной тревоги, сработала система противовоздушной обороны — в небе зафиксированы четыре взрыва, сообщает администрация города.

«10.15. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Вторая. Работает ПВО: 4 воздушных взрыва», — говорится в сообщении.

До этого сигнал воздушной тревоги прозвучал в 8:11. Тогда в воздухе произошло более десяти взрывов.

Вчера 10:03

Гражданам, которые столкнулись с нарушениями порядка частичной мобилизации, следует обращаться в Госдуму, там подобные обращения будут рассматривать в приоритетном порядке, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Частичная мобилизация должна завершиться в течение 2 недель. Важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами, — подчеркнул он. — Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь». Володин предложил подписчикам обращаться к нему и в комментариях в «Телеграме», «сообщения изучаются».

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