Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 571-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Ночью в Одесской области Украины прозвучали взрывы. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил около 3:20, что в регионе объявили воздушную тревогу.
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме после ограничения полетов ночью, сообщили в Росавиации.
«Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно», — заявили в ведомстве.
За ночь в московском регионе были сбиты два беспилотника, один над Истрой, другой в Раменском районе Подмосковья.
Еще один дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Токмаку Запорожской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Удар, по его словам, нанесли в 11:15 по местному времени (совпадает с московским).
«Попадания пришлись по «ореховской» дорожной развилке. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», — написал Рогов.
По Харькову нанесено не менее четырех ударов, экстренные службы выехали на места взрывов, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Он призвал харьковчан оставаться в укрытиях до выключения сирен воздушной тревоги.
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе.
Воздушную тревогу в городе объявили примерно в 11:10 мск, одновременно с первым звуком взрыва. В течение нескольких минут прогремело еще три взрыва, сообщило «Суспільне Харків».
Минобороны России об ударах по Харькову не сообщало.
Вопреки ожиданиям Киева, Белый дом не планирует объявлять о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и штаб-квартиру ООН, пишет Axios со ссылкой на источник. По его словам, в президентской администрации все еще ведутся споры по этому вопросу.
По сведениям CNN, окончательное решение все еще не принято, но вероятность положительного ответа США на запросы Киева сейчас высока, как никогда прежде. На одобрении поставок ATACMS настаивают в первую очередь Пентагон и Госдепартамент.
В ночь на 16 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона над территориями Калужской и Тверской областей, сообщает Минобороны. По данным ведомства, дроны самолетного типа запустила украинская сторона.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил в ДНР полигон вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил помощник зампреда Совбеза Олег Осипов, передает ТАСС.
На полигоне Медведеву рассказали о ходе обучения и условиях службы военнослужащих, набранных по контракту. Осипов отметил, что зампред Совбеза приехал на полигон по поручению президента Владимира Путина.
Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна, действие которого истекает сегодня, в граничащие с Украиной страны ЕС. Украина обязалась ввести «правовые меры», например, систему лицензирования экспорта в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков цен на зерно.
Ограничения распространялись на рапс, пшеницу, кукурузу и семена подсолнечника. Их ввоз запретили Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия.
После этого власти трех стран — Польши, Венгрии и Словакии — решили ввести собственное эмбарго на ввоз украинского зерна.
Российская национальная перестраховочная компания намерена поменять правила перестрахования имущества от рисков терроризма и исключить из своего покрытия территорию «Москвы-Сити».
До делового квартала уже несколько раз долетали беспилотники.
Сергей Суровикин находится в Алжире, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении военачальника. Фотографии генерала также появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране, где говорится о визите «российской делегации высокого уровня». По данным газеты, Суровикин находится там вместе с делегацией Минобороны.
Удар по Новой Каховке утром 15 сентября был нанесен ракетой, выпущенной, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха», заявил мэр города Владимир Леонтьев.
Леонтьев сообщил, что ударившая по городу ракета содержала «поражающие элементы» из вольфрама. По предварительным данным оперштаба, ракета была иностранного производства, добавили в администрации.
В результате произошедшего погиб один человек, еще 15 получили ранения.
В Орловской области средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник, сообщил в Telegram губернатор Андрей Клычков. Дрон упал у села Свободная Дубрава в Ливенском районе на юго-востоке региона. Никто не пострадал, повреждений нет.
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA, National Crime Agency) прекратило расследование в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана по подозрению в обходе санкций, сообщил Bloomberg представитель ведомства.
«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выданного в Athlone House в декабре 2022 года, — сказал он. — Продолжаются расследования в отношении связанных с ними подозреваемых, которые подпадают под более широкое расследование».
Ордер на обыск признали недействительным.
За последние полные сутки перед запретом на въезд в Финляндию машин с регистрацией в России границу пересекли 134 автомобиля с российскими номерами, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.
«За последние сутки (с 8:00 14 сентября по 8:00 15 сентября) через автомобильные пункты пропуска Выборгской таможни по направлению выезда из РФ проследовало 546 легковых транспортных средств. Из них зарегистрированных в РФ — 134 автомобиля», — сообщила ФТС со ссылкой на данные Выборгской таможни.
Онлайн-школа Skyeng извинилась за «непозволительный креатив» с изображением военного и надписью: «Больше года не виделся с друзьями, которые уехали и безумно скучаешь по ним? Английский + IT топовое сочетание, которое поможет получить зарубежный оффер».
Компания объяснила, что рекламное агентство без ее согласования выпустило «спорный материал», и он попал в сеть. Skyeng сразу приняла меры и рекламу удалили, компания также отказалась от сотрудничества с этим агентством и пересмотрела схему согласования материалов.
Ранее на рекламу обратил внимание депутат Александр Хинштейн. Он призвал Skyeng объяснить, «какой смысл они вкладывают в эту рекламу и почему защита Отечества — противопоставляется трудоустройству за границей». «Читается это так: пока твои друзья воюют, учи английский, получай зарубежный оффер и уезжай из России», — отметил депутат. Он также пообещал направить запрос в ФАС.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен рассказала, что будут делать с уже находящимися в стране автомобилями на российских номерах.
Финляндия не рассматривает вариант конфискации таких машин, но эти автомобили должны покинуть страну в течение полугода — до 16 марта 2024-го.
Постоянное проживание в Финляндии не дает права ездить по стране на зарегистрированных в России машинах.
Помимо Финляндии, машины с российскими номерами не пускают страны Балтии, а в ФРГ аресты машин россиян идут с лета. Сколько россиян ранее въезжали в Европу на машине и через какие страны — в материале РБК.
Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы украинскую телеведущую Марию Ефросинину (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о распространении ложной информации о действиях российской армии.
«Ефросинина Мария Александровна, 1979 года рождения, осуждена по пункту «д» ч. 2. ст. 207.3 УК России, ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на три года», — сообщили РБК в пресс-службе.
В картотеке суда говорится, что судебное дело в отношении украинки о «распространении ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» было зарегистрировано 20 июня этого года.
Из украинского контрнаступления можно извлечь несколько уроков, один из важнейших — недостаточность подготовки военных ВСУ на Западе, заявили опрошенные Financial Times (FT) аналитики.
Украинские и западные чиновники сообщили изданию, что украинские потери составили почти пятую часть вооружения НАТО, предоставленного для контрнаступления. Это вынудило Киев приостановить операцию и переосмыслить свою стратегию.