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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 206-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:00
Украина продолжает вести переговоры с США о поставках ракет большей дальности, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью PBS.По его словам, у украинских генералов «есть отличная линия связи» с американскими генералами, и они обсуждают данный вопрос.

 
08:59
Идея президента Украины Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода неуместна. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль рассмотреть идею украинского лидера.
 
08:58
Город Горловка в Донецкой области подвергся обстрелам, сообщил Совместный центр по контролю и координации частично признанной ДНР в телеграм-канале.
08:57
США доставят два зенитных ракетных комплекса NASAMS на Украину в течение двух месяцев, заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер.
 
Вчера 23:10

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на севере республики «линия фронта достаточно динамичная», украинские силы не оставляют попыток нападения на населенные пункты. В течение дня ВСУ шесть раз пытались нападать в направлении Александровки и Крынок, рассказал Пушилин на видео в телеграм-канале.

«Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой. Ситуация пока там неоднозначная, но тем не менее наши подразделения просто молодцы», — отметил глава ДНР.

Вчера 23:00

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область полностью контролируется союзными силами.

«Киселевка находится на тех же позициях, Давыдов Брод на сегодня также находится под контролем Министерства обороны Российской Федерации. Все территории, которые были еще вчера или позавчера, мы говорим о Херсонской области, находятся под контролем российской армии», — рассказал Стремоусов в телеграм-канале. По ее словам, в том числе речь идет о Бериславском районе и Великой Александровке.

Вчера 22:31

Признание России страной-спонсором терроризма осложнит переговорную позицию Киева, есть более подходящие инструменты для давления на Москву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он уточнил, что в случае признания окажутся затруднены сделка по вывозу украинского зерна, поставки гуманитарной помощи на Украину, что будет угрожать продовольственной безопасности, кроме того, позиция президента Владимира Зеленского во время переговоров будет ограничена, «когда и если дойдет до этого».
 

Вчера 22:06
В Новой Каховке Херсонской области работает ПВО после седьмой за день воздушной тревоги. Как сообщила в телеграм-канале администрация, зафиксировано «более 12 воздушных взрывов».
Вчера 21:55

США в течение двух месяцев поставят Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS, заявил представитель Пентагона Пат Райдер.

«Ожидается, что два комплекса NASAMS поставят в течение ближайших двух месяцев», — сказал Райдер. Он добавил, что боеготовность США даже не близка к тому, чтобы оказаться под угрозой, из-за военной поддержки Украины.

Вчера 21:39

Кисловодск стал очередным городом, в котором отменили праздничный фейерверк ко Дню города. Глава города Евгений Моисеев при этом предложил «митинг-концерт в поддержку российских военных» с участием представителей национальных диаспор, звезд российской эстрады, депутатов, общественных организаций, жителей и отдыхающих.

Вчера 21:02

Кремль считает неуместной идею Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — сказал Дмитрий Песков ТАСС.

Вчера 20:59

Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье «теракт» по факту взрыва в здании Генпрокуратуры, при котором погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Об этом сообщает Луганскинформцентр.

Вчера 20:43

Минпромторг передумал и решил предложить включить алкоголь в список продукции, ввозить которую можно по параллельному импорту. В мае в ведомстве говорили, что не будут вносить в перечень алкоголь и табак, поскольку правообладателя такой продукции сложно идентифицировать и это приведет к росту контрафакта.

В новом проекте Минпромторга упоминаются такие бренды как Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bombay Sapphire, Befeater, Chivas, Bell’s, Hennessy, Jack Daniel’s и другие.

Вчера 20:27

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, арестованная по делу о фейках о российской армии, вскрыла вены в СИЗО, сообщается в телеграм-канале издания.

Пономаренко арестовали в конце апреля из-за публикации в «Телеграме» про драмтеатр в Мариуполе. 6 сентября ее на неделю поместили в карцер за то, что она разбила окно в камере. Как пишет RusNews, администрация СИЗО решает вопрос о повторной отправке журналистки в карцер, но уже за другое нарушение.

По данным издания, в СИЗО состояние Пономаренко ухудшилось. У женщины ранее диагностировали истерическое расстройство личности и клаустрофобию, а в камере, где она содержится, окна оказались заклеенными, поэтому журналистка разбила одно из них. «Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, — это я сама», — сказала Пономаренко в суде.

Вчера 20:15

Генассамблея ООН сделала исключение из правил и разрешила Владимиру Зеленскому выступить на 77-й сессии не лично, а посредством заранее записанного видеообращения, передает Reuters.

Это решение поддержала 101 страна. Против голосовали Россия, Белоруссия, Куба, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Сирия.

Вчера 19:47

Рамзан Кадыров сообщил, что два созданных в Чечне батальона Минобороны — «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» — присоединились к участникам военной операции в Донбассе.

О том, что в республике сформируют четыре батальона («Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат»), глава Чечни объявил в июне. Он говорил, что эти подразделения, в которых будут состоять исключительно чеченцы, пополнят состав войск Минобороны. Решение сформировать новые батальоны Кадыров объяснял «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».

Вчера 19:29

Российская военная операция на Украине продолжается уже 205-й день. О каких продвижениях за это время сообщало Минобороны России — в инфографике РБК.


 
Вчера 19:16
Владимир Зеленский заявил агентству Reuters, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину, если Москва вернет украинских военнопленных.
Вчера 19:04

Путин о ситуации с нехваткой газа в Европе: если тяжело, снимите санкции с «Северного потока — 2».

Вчера 18:51

Путин про санкции в отношении его помощника Орешкина: «Видимо, (попал под санкции) за встречу с Эрдоганом».

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