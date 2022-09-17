Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на севере республики «линия фронта достаточно динамичная», украинские силы не оставляют попыток нападения на населенные пункты. В течение дня ВСУ шесть раз пытались нападать в направлении Александровки и Крынок, рассказал Пушилин на видео в телеграм-канале.

«Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой. Ситуация пока там неоднозначная, но тем не менее наши подразделения просто молодцы», — отметил глава ДНР.