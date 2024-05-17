В Днепре может остановиться общественный транспорт из-за несовершенства системы бронирований от мобилизации, заявил мэр города Борис Филатов.

Он обратил внимание на то, «как общественность свирепствует в социальных сетях по бронированию от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы». «Скажу только одно. У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — заявил он.