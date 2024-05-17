Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 814-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Из-за перебоев с электричеством в Севастополе после падения обломков дрона на подстанцию во всех школах, детсадах и колледжах города отменили занятия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Над российскими регионами за ночь сбили 102 дрона, отчиталось Минобороны. 51 беспилотник уничтожили над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской, уточнили в ведомстве.
Ночью российские регионы подверглись атакам беспилотников.
- В Севастополе были уничтожены десятки дронов и безэкипажных катеров, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе частично отключили свет из-за падения обломков дрона на подстанцию «Севастополь». Позднее губернатор уточнил, что на восстановление работы подстанции уйдет около суток.
- В Туапсе два украинских беспилотника пытались атаковать НПЗ, в результате падения одного из них произошло возгорание, сообщил оперштаб Краснодарского края. Позднее пожар локализовали.
- В Новороссийске были подавлены более 10 беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
- В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали автомобиль и АЗС, в результате загорелся один из резервуаров, пожар локализовали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В машине погибли женщина и ребенок.
В Днепре может остановиться общественный транспорт из-за несовершенства системы бронирований от мобилизации, заявил мэр города Борис Филатов.
Он обратил внимание на то, «как общественность свирепствует в социальных сетях по бронированию от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы». «Скажу только одно. У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — заявил он.
В Харькове прогремели четыре взрыва, в результате одного из них возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.
И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за последние сутки со стороны Украины были обстреляны села Гуево, Свердликово, Горналь, Николаево-Дарьино и Лебедевка Суджанского района, пункт пропуска «Суджа», село Гордеевка Кореневского района, посёлки Краснооктябрьский и Новый Путь, село Попово-Лежачи Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. В Попово-Лежачах повреждена линия электропередачи.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в результате обстрела Петровского района города на остановке общественного транспорта погибли четыре женщины. Ранения получили мужчина и девочка 2018 года рождения. Еще один мирный житель был ранен при обстреле Старомихайловки.
Минобороны сообщило об уничтожении еще трех украинских безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в результате обстрелов в Волчанске ранение получил глава местной администрации.
Guardian сообщила со ссылкой на свои источники, что британская разведка предупреждала Киев о возможном наступлении российской армии в Харьковской области. Однако, как пишет издание, минные заграждения и первая линия обороны в районах прорыва по факту отсутствовали, а потому быстро отреагировать на наступление ВСУ не смогли.
Системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
США ввели санкции против двух россиян и трех российских организаций «за содействие поставкам оружия» между Россией и КНДР.
В сообщении Минфина США говорится, что ограничительные меры отражают стремление Вашингтона «помешать углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города на автобусной остановке один человек погиб, двое получили ранения.
Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил о решении Копенгагена выделить очередной пакет военной помощи Украине на €750 млн. По его словам, половина этой суммы пойдет на ПВО. Дания вложит деньги в приобретение ПВО Patriot у Германии. Также часть пакета пойдет на нужды военной промышленности Украины.
В Киеве отключили свет. В компании ДТЭК предупредили, что в этот раз отключение могут продлить до 9:00.
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного украинского безэкипажного катера, который двигался в сторону Крыма.
Минобороны сообщило, что около 15:00 над Белгородской областью средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. В регионе отменена ракетная опасность.
Минобороны сообщило, что в западной части Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ.
Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что Россия не сможет занять Харьков в том случае, если Украина получит две системы ПВО Patriot. В этом же интервью он посетовал, что выделенные США деньги поступают не в Киев, а идут американским производителям вооружения.