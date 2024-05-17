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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

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Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 814-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:52

Из-за перебоев с электричеством в Севастополе после падения обломков дрона на подстанцию во всех школах, детсадах и колледжах города отменили занятия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

07:43

Над российскими регионами за ночь сбили 102 дрона, отчиталось Минобороны. 51 беспилотник уничтожили над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской, уточнили в ведомстве.

07:15

Ночью российские регионы подверглись атакам беспилотников.

  •  В Севастополе были уничтожены десятки дронов и безэкипажных катеров, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе частично отключили свет из-за падения обломков дрона на подстанцию «Севастополь». Позднее губернатор уточнил, что на восстановление работы подстанции уйдет около суток.
     
  • В Туапсе два украинских беспилотника пытались атаковать НПЗ, в результате падения одного из них произошло возгорание, сообщил оперштаб Краснодарского края. Позднее пожар локализовали.
     
  • В Новороссийске были подавлены более 10 беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 
     
  • В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали автомобиль и АЗС, в результате загорелся один из резервуаров, пожар локализовали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В машине погибли женщина и ребенок.
01:56

В Днепре может остановиться общественный транспорт из-за несовершенства системы бронирований от мобилизации, заявил мэр города Борис Филатов.

Он обратил внимание на то, «как общественность свирепствует в социальных сетях по бронированию от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы». «Скажу только одно. У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — заявил он.

00:55

В Харькове прогремели четыре взрыва, в результате одного из них возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Вчера 21:25

И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за последние сутки со стороны Украины были обстреляны села Гуево, Свердликово, Горналь, Николаево-Дарьино и Лебедевка Суджанского района, пункт пропуска «Суджа», село Гордеевка Кореневского района, посёлки Краснооктябрьский и Новый Путь, село Попово-Лежачи Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. В Попово-Лежачах повреждена линия электропередачи.

Вчера 21:02

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в результате обстрела Петровского района города на остановке общественного транспорта погибли четыре женщины. Ранения получили мужчина и девочка 2018 года рождения. Еще один мирный житель был ранен при обстреле Старомихайловки.

Вчера 20:27

Минобороны сообщило об уничтожении еще трех украинских безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крыма.

Вчера 20:16

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в результате обстрелов в Волчанске ранение получил глава местной администрации.

Вчера 19:49

Guardian сообщила со ссылкой на свои источники, что британская разведка предупреждала Киев о возможном наступлении российской армии в Харьковской области. Однако, как пишет издание, минные заграждения и первая линия обороны в районах прорыва по факту отсутствовали, а потому быстро отреагировать на наступление ВСУ не смогли.

Вчера 18:46

Системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны.

Вчера 18:34

Вчера 18:21

США ввели санкции против двух россиян и трех российских организаций «за содействие поставкам оружия» между Россией и КНДР.

В сообщении Минфина США говорится, что ограничительные меры отражают стремление Вашингтона «помешать углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией».

Вчера 17:42

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города на автобусной остановке один человек погиб, двое получили ранения.

Вчера 16:35

Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил о решении Копенгагена выделить очередной пакет военной помощи Украине на €750 млн. По его словам, половина этой суммы пойдет на ПВО. Дания вложит деньги в приобретение ПВО Patriot у Германии. Также часть пакета пойдет на нужды военной промышленности Украины.

Вчера 16:31

В Киеве отключили свет. В компании ДТЭК предупредили, что в этот раз отключение могут продлить до 9:00.

Вчера 16:22

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного украинского безэкипажного катера, который двигался в сторону Крыма.

Вчера 16:05

Минобороны сообщило, что около 15:00 над Белгородской областью средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. В регионе отменена ракетная опасность.

Вчера 15:43

Минобороны сообщило, что в западной части Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

Вчера 15:28

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что Россия не сможет занять Харьков в том случае, если Украина получит две системы ПВО Patriot. В этом же интервью он посетовал, что выделенные США деньги поступают не в Киев, а идут американским производителям вооружения.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине

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